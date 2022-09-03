Как не удалось спасти последний дом исчезнувшего острова

Хотя название острова можно перевести просто как Голландия, на самом деле он назван так в честь одного из первых поселенцев, который купил здесь землю в начале 17-го века. Звали его Дэниел Холланд (Daniel Holland). Активно же остров начал заселяться в середине 19-го века – а в начале 20-го века здесь насчитывалось уже 360 человек (70 семей).

К слову, это был один из самых заселённых островов в Чесапикском заливе. Подобные заливы называются эстуариями – фактически это огромное устье реки Саскуэханна, впадающей в Атлантический океан.