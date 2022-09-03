Как не удалось спасти последний дом исчезнувшего острова

Клочок суши с одним полуразрушенным домом, из дверей которого можно выйти только прямо в воду – так выглядит остров Холланд (Holland Island), где когда-то размещался большой посёлок и проживало нескольких сотен людей.
Хотя название острова можно перевести просто как Голландия, на самом деле он назван так в честь одного из первых поселенцев, который купил здесь землю в начале 17-го века. Звали его Дэниел Холланд (Daniel Holland). Активно же остров начал заселяться в середине 19-го века – а в начале 20-го века здесь насчитывалось уже 360 человек (70 семей).
К слову, это был один из самых заселённых островов в Чесапикском заливе. Подобные заливы называются эстуариями – фактически это огромное устье реки Саскуэханна, впадающей в Атлантический океан.
Сейчас, кстати, разрушение островов и прибрежной зоны материка считаются одной из главных проблем Чесапикского залива. А тогда на острове Холланд была школа, почта, свой врач и даже бейсбольная команда.
Однако в 1914-м году множество жителей покинуло остров из-за того, что его западная сторона стала разрушаться – а именно там находилась основная часть поселения. Его жители даже пытались поставить каменные стены, укрепив берег, но это не помогло.
В 1918-м году шторм повредил местную церковь, после чего с острова уехали последние жители. Понятно, пришлось бросить и все основные промыслы – с самого начала местные жители занимались ловлей рыбы, крабов и добычей устриц, плюс вели доступное сельское хозяйство.
Рыбаки ещё несколько лет приплывали сюда, но вскоре оставаться на острове надолго стало просто небезопасно. Площадь острова уменьшалась, постройки рушились, деревья уничтожались штормами, все земли по сути превратились в болото.
Но весь этот процесс, конечно, длился очень долго, практически целый век. За этот век остров Холланд уменьшился более, чем в 2 раза – с 65 гектаров в начале 20-го века до 32 гектаров в начале века 21-го – и это если измерять его поверхность в период с самым низким уровнем воды.
При повышении уровня воды большой остров превращался в несколько островов, а затем и полностью уходить под воду. Внимание привлекал только одинокий дом, сохранившийся на острове, хотя часто оказывавшийся в воде.
Это и был легендарный последний дом острова Холланд, построенный за 125 лет до того, как рухнул в 2010-м году. В каком-то смысле он сделал известным и сам Холланд – в первую очередь, конечно, остров прославился возможностью сделать необычные фотографии одинокого дома на фоне водной глади (или бурных волн - как повезёт).
Выразительности пейзажу добавляют бурые пеликаны, облюбовавшие крышу дома, а ещё – оставленный рядом со старым зданием и теперь выглядывающий из воды экскаватор.
Эта землеройная машина тоже стала "героем" многочисленных фотосессий, а история её попадания на остров очень показательна – она связана с попыткой спасти остров и его последний дом.
Дело в том, что некий Стивен Уайт, выросший на острове, купил его в 1995-м году за 70 тыс. долларов, создал Фонд сохранения Holland Island, и, соответственно, 15 лет пытался вести работы по укреплению острова и спасению последнего дома. Но, как мы уже написали выше, в 2010-м году дом всё же рухнул.
Говорят, там кроме экскаватора где-то остался ещё и бульдозер, а также баржа, которую Уйат затопил специально, чтобы та выступала в качестве волнореза. Кроме того, на остров было доставлено около 23 тон камней, но ничего не помогло.
В конце-концов Стивен Уайт продал остров фонду Concorde – именно аэрофотоснимки, сделанные по его заказу, считаются последними фотографиями одинокого дома острова Холланд в его ещё "нормальном состоянии". Это было как раз осенью 2010-го года.
Кстати, на многочисленных фотографиях видны старые сваи, оставшиеся от причалов, и остатки вспомогательных построек. Тут надо сказать, что у местных рыбаков был целый флот – около сотни разного рода рыбацких лодок и шхун, часть которых даже строили на самом острове.
Но будет логично озадачится, почему же в итоге на Holland Island остался всего один разрушенный дом, если была целая деревня. На снимках нет ничего, что похоже на бывшие жилые постройки. Но на этот вопрос есть вполне простой ответ.
На самом деле в 1914-м году, когда множество жителей решилось покинуть свой родной остров, они переехали сравнительно недалеко – в основном в активно развивавшийся тогда город Крисфилд, который к тому времени уже получил неофициальный статус "мировой столицы морепродуктов". И перевезли туда свои дома.
Почему один дом остался – точно неизвестно. Скорей всего он оставался вне опасной зоны, А его хозяева – из тех, кто покинул остров последним. А может есть и другие объяснения.
Сегодня Holland Island ещё можно найти на картах, хотя, говорят, его фактически не существует. А старый дом, видимо, рухнул окончательно и покоится под водой.
Пока карты не обновились (тут подводит даже Google Maps, где всё ещё можно разглядеть одинокое здание), поверим вот этой фотографии ниже, которая широко разошлась по соцсетям и разным сайтам в качестве иллюстрации к истории о пропавшем острове.
Источник:
АНТИФИШКИ
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