Настоящий король рок-н-ролла: как Элвис Пресли в армии отслужил

Пресли был не только королем рок-н-ролла и кумиром миллионов людей по всему миру. Он проявил себя еще и как настоящий мужчина. Не побоялся оставить карьеру и пойти в армию.
Он честно отдал долг родине, а потом спокойно продолжил заниматься музыкой. Но не стоит думать, будто служба в армии далась королю рок-н-ролла легко.
Когда Элвису исполнился 21 год, считавшийся в США призывным возрастом, артист прекрасно понимал, что его ждет. Но никогда не пытался откосить. Хотя наверняка легко мог это сделать. При его то связях, деньгах и возможностях. Наоборот, он сам явился на медкомиссию и был признан годным к армейской службе. Молодой, красивый, здоровый. Почему бы и не отслужить.
Правда, был один нюанс. В тот момент Пресли снимался в главной роли в кинокартине «Король Креол» и должен был отработать контракт. Заменить звезду на кого-то другого или отложить съемки не представлялось возможным. Поэтому Элвису на время окончания съемок дали отсрочку.
Для самого Пресли фильм стал хорошим заделом на будущее. Он отдавал себе отчет в том, что выбыв на два года из шоу-бизнеса, обратно потом мог и не вернуться. В США конкуренция всегда была жесткой. Все время появлялись новые таланты. И Элвис для продюсеров вполне мог оказаться уже не нужным. Если же в период прохождения службы в прокате прогремит с ним фильм, то это станет своеобразной страховкой, рассуждал артист. Впоследствии так оно и вышло.
Армейское начальство к певцу было настроено лояльно. Чиновники министерства обороны прекрасно понимали, кто идет к ним служить, и старались выжать из этой ситуации по максимуму. Они решили использовать звезду для рекламы вооруженных сил и поднятия престижа армии. И предложили королю рок-н-ролла особые условия – службу в военном оркестре. Дескать, пройдешь несколько недель базовой подготовки, а потом служба станет простой формальностью. Станешь изредка выступать перед сослуживцами.
Но Элвис отказался и пошел служить на общих основаниях. Рядовым, на два года. И это стало единственно верным решением. Пресли был мировой звездой, и журналисты фиксировали каждый его шаг. Если бы он принял предложение армейских чиновников и валял бы в армии дурака, то над ним бы насмехался весь мир. Мол, устроил нам тут показуху. А так его зауважали еще больше. Но все равно не давали ему покоя.
Весной 1958 года Элвис принял присягу и отправился в учебную часть. Фанатки заваливали своего кумира письмами. Дежурили возле учебки день и ночь. Даже пытались прорваться на территорию части. После прохождения базовой подготовки Пресли попросил перевести его куда-нибудь подальше от поклонниц. И певца отправили аж в Западную Германию, в бронетанковую дивизию. Только это ничего не решило. Артиста знали во всем мире. На новом месте службы повторилось все то же самое: и мешки писем, и назойливые поклонницы.
В армии Пресли водил грузовик, занимался боксом, карате. И крепко подружился с сослуживцами. За одного из них он однажды заступился в баре, когда на того напал подвыпивший немец. В свободное время начальство разрешало певцу жить в частном доме, который арендовал его отец. А во время недельного отпуска Элвис даже успел наведаться в студию и записать вокал для новых песен. Свежие записи Пресли издавались даже тогда, когда певец находился в армии.
И все же армейская служба давалась королю рок-н-ролла тяжело. Не столько физически, сколько морально. Выходили его новые записи. Его по-прежнему одолевали поклонницы. Но артист все время терзался сомнениями. Будет ли он после армии нужен продюсерам, не пройдет ли мода на рок-н-ролл. И вообще не забудет ли его публика.
Вопросов, терзавших певца было много. Вдобавок неожиданно умерла его мать, к которой он был очень привязан. Однако Элвис мужественно пережил и личное горе, и армейскую муштру. Более того, именно в Германии он познакомился со своей будущей супругой Присциллой, с которой оформил отношения семь лет спустя.
В армии Пресли дослужился до сержанта и в марте 1960 года был демобилизован. Все страхи артиста оказались напрасными. Певца не только не забыли. Он значительно расширил базу своих поклонников. Среди них появились люди старшего возраста, которые зауважали певца за мужество и смелость. Служба явно пошла ему на пользу. Пресли вернулся домой другим человеком. Изменился и его репертуар. Заводной рок-н-ролл ранних записей сменили вдумчивые лирические баллады. А все средства от продажи пластинок, вышедших за два года его отсутствия, Пресли отдал на благотворительность. Настоящий король рок-н-ролла!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Бонни Энн: как богатая аристократка стала карибским пиратом?
- Как эта советская женщина стала «мадам МиГ»?
- Луспекаев: человек тяжёлой судьбы и невероятной силы воли
- Актриса в красном бикини из культовой киносцены с бассейном: кто она и как сейчас живет?
- 20 коротких фактов про Мэрилин Монро