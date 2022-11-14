Настоящий король рок-н-ролла: как Элвис Пресли в армии отслужил

Он честно отдал долг родине, а потом спокойно продолжил заниматься музыкой. Но не стоит думать, будто служба в армии далась королю рок-н-ролла легко.

Когда Элвису исполнился 21 год, считавшийся в США призывным возрастом, артист прекрасно понимал, что его ждет. Но никогда не пытался откосить. Хотя наверняка легко мог это сделать. При его то связях, деньгах и возможностях. Наоборот, он сам явился на медкомиссию и был признан годным к армейской службе. Молодой, красивый, здоровый. Почему бы и не отслужить.