Человек в железном костюме

В истории Австралии есть персонаж, о котором до сих спорят. Одни называют его героем, своеобразным Робином Гудом. Другие говорят, что это просто хитрый бандит, которой смог преподнести свои поступки так, что обыватель купился на этот романтический флёр.

Этого человека звали Нед Келли. Мы расскажем вам историю Неда, а вы можете сделать выводы для себя о том кто же он: преступник, или человек, которого вынудило так жить общество того времени.

Потомок ирландского каторжника

Его отец, Джон "Рыжий" Келли, был ирландским каторжником из графства Типперэри в Ирландии, сосланным в Австралию в 1841 году за кражу двух свиней. А мама – переехавшая в том же году со своим отцом девушка по имени Эллен. Они поженились в 1850 году.

В 1853 году Джон уехал на золотые прииски, где заработал достаточно денег, чтобы купить ферму. В начале 1854 года Эллен родила Энн Келли, а в декабре того же года — Эдварда "Неда" Келли. У пары родилось семеро детей, а в 1864 году они продали свою землю в Беверидже и переехали на север.

Джон сильно пил. Отбыв шесть месяцев каторжных работ за кражу теленка в 1865 году, Джон трагически напился до смерти и умер 27 декабря 1866 года, оставив Неда Келли обеспечивать свою большую, нищую семью.

Эллен Келли перевезла свою семью в хижину в северной Виктории, где у ее отца была своя земля.

Чтобы свести концы с концами, Эллен варила и продавала грог (напиток из водки или рома, смешанных со подслащенной горячей водой или чаем).

Однажды к их семье обратился Гарри Пауэр, ирландский разбойник, который был в бегах после побега из тюрьмы.

Семья подружилась с Гарри, и вскоре Гарри предложил взять 14-летнего Неда под свое крыло. Нед не смог устоять перед возможностью заработать немного денег для своей семьи и воспользовался возможностью последовать наставлениям Гарри, который познакомил его с жизнью разбойника.

Первый опыт сразу окончился задержанием. Неда посадили в тюрьму за нападение на мужчину из Китая. Обвинения были сняты после 10-дневного пребывания в тюрьме.

За соучастие в преступлении Гарри Пауэра его посадили в тюрьму на семь недель, пока обвинение снова не было снято. Привыкнув к тому, что обвинения не доводятся до конца, Келли продолжал заниматься преступной деятельностью.

Из новичка в серьезного бандита

Получив три года за хранение краденой кобылы и освободившись в 1874 году, Келли занимался честной работой на лесозаготовках. Но это быстро наскучило и он вместе с отчимом стал воровать лошадей.

15 апреля 1877 года Келли снова пришлось пуститься в бега, когда он и его брат Дэн застрелили полицейского, который пытался арестовать их за кражу лошадей. Их мама, Эллен, была заключена в тюрьму с грудным ребенком на руках за соучастие в преступлении, и Келли поклялся отомстить за нее.

Констебль, к слову сказать, нарушил все должностные инструкции, когда шел арестовывать братьев. Он был совершенно пьян, когда ворвался в хижину Келли и напал на Кейт, старшую сестру Неда.

Эллен выстрелила констеблю в запястье, чтобы защитить Кейт. Потом попыталась решить всё миром. Обработала раны полицейского, накормила его, дала ему выпить, в полной уверенности, что конфликт исчерпан.

Полицейский дал показания, что на него напали Келли и их сторонники, а Нед (который, вероятно, даже не присутствовал во время всего инцидента) выстрелил в него три раза. После этого он и довершил начатое.

Бегство и война с государством

Нед и Дэн скрывались в хребте Вомбат, и вскоре к ним присоединились их приятели Джо Бирн и Стив Харт. Эта четверка стала известна как банда Келли.