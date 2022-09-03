Сине-красное озеро: почему части Большого Солёного озера разноцветные?

На снимках сверху оно выглядит фантастически: как по линейке, водоем разделен на две части. Одна из них — традиционного голубого цвета с зеленым оттенком, а другая — буро-красная, темная.
Большое Солёное озеро — бессточное солёное озеро на западе США, в северо-западной части штата Юта
В североамериканском штате Юта недалеко от Солт-Лейк-Сити есть Большое Соленое озеро.
Как получилось, что у одного озера вода разного цвета?
Что не дает ей смешиваться?
Мертвое, но живое
Большое соленое озеро часто называют американским Мертвым морем. Хотя в нем есть жизнь, озеро подобно знаменитому израильскому водоему высокой концентрацией минеральных солей.
Оно находится в пустынной местности.
Впадающие в озеро реки приносят пресную воду, но она испаряется. И концентрация солей в водоеме остается неизменно высокой. Но непостоянной: в сезон паводка падает до 50 %, а в засушливые месяцы поднимается до 270.
Озеро хоть и мелкое — до 15 м, но при площади в 5 тысяч кв. км. играет важную роль для местного микроклимата, делая его более влажным и мягким.
Еще 70 лет назад водоем был нормального для озер цвета — голубого.
Что же заставило его изменить окраску?
Хотели как лучше, но получили — разноцветно
В первой половине XX века развитие инфраструктуры в США потребовало строительства новой железной дороги в Юте.
Вытянутое озеро стало препятствием на ее пути.
Так как водоем мелкий, то было решено не делать огромный крюк по берегам, а перекинуть ветку дороги по эстакаде через центр озера в узком месте.
Она была сооружена и движение запущено. Затем из соображений безопасности было решено часть эстакады превратить в дамбу.
Строители считали, что они не навредят озеру, так как под железной дорогой было оставлено несколько протоков, обеспечивающих связь между двумя частями озера.
Но все пошло не так, как задумывалось.
Отверстий в дамбе оказалось недостаточно для водообмена.
Одна часть озера начала мелеть, а другая, напротив, подниматься.
Дело доходило даже до потопления поселений на берегах.
Мелеющая северная часть естественным образом становилась все солонее. И в ней победу одержали микроорганизмы Dunaliella salina и Haloarchea. Они выделяют вещества красного и розового оттенков. В результате за несколько десятилетий эта часть озера окрасилась полностью.
В южную же часть поступало больше пресной воды. И в ней сохранились микроорганизмы, придающие воде голубой оттенок.
Соответственно, в двух частях озера сложилась совершенно разная система флоры и фауны.
Вместе, но врозь
Когда проблема стала очевидной, начались поиски решений.
Властей тревожила не столько разноцветность озера, сколько угроза подтоплений в южной части.
Часть дамбы под железной дорогой заменили мостом.
Сегодня воде уже ничего не мешает свободно перемещаться по всему озеру.
Но в двух частях водоема сложились уже настолько разные экосистемы и плотность воды, что пока перемешивания не происходит.
Естественный акваклин позволяет озеру сохранять оригинальный двухцветный вид.
Источник:
АНТИФИШКИ
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