FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7361 пост • 789 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Сине-красное озеро: почему части Большого Солёного озера разноцветные?

Сине-красное озеро: почему части Большого Солёного озера разноцветные?

Автор:
03 сентября 2022 08:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   озеро   планета   природа   разноцветные   факты   фото   
272
3

На снимках сверху оно выглядит фантастически: как по линейке, водоем разделен на две части. Одна из них — традиционного голубого цвета с зеленым оттенком, а другая — буро-красная, темная.

Большое Солёное озеро — бессточное солёное озеро на западе США, в северо-западной части штата Юта

В североамериканском штате Юта недалеко от Солт-Лейк-Сити есть Большое Соленое озеро.

Как получилось, что у одного озера вода разного цвета?

Что не дает ей смешиваться?


Мертвое, но живое

Большое соленое озеро часто называют американским Мертвым морем. Хотя в нем есть жизнь, озеро подобно знаменитому израильскому водоему высокой концентрацией минеральных солей.

Оно находится в пустынной местности.

Впадающие в озеро реки приносят пресную воду, но она испаряется. И концентрация солей в водоеме остается неизменно высокой. Но непостоянной: в сезон паводка падает до 50 %, а в засушливые месяцы поднимается до 270.

Озеро хоть и мелкое — до 15 м, но при площади в 5 тысяч кв. км. играет важную роль для местного микроклимата, делая его более влажным и мягким.

×
×

Еще 70 лет назад водоем был нормального для озер цвета — голубого.

Что же заставило его изменить окраску?


Хотели как лучше, но получили — разноцветно

В первой половине XX века развитие инфраструктуры в США потребовало строительства новой железной дороги в Юте.

Вытянутое озеро стало препятствием на ее пути.

Так как водоем мелкий, то было решено не делать огромный крюк по берегам, а перекинуть ветку дороги по эстакаде через центр озера в узком месте.

Она была сооружена и движение запущено. Затем из соображений безопасности было решено часть эстакады превратить в дамбу.

Строители считали, что они не навредят озеру, так как под железной дорогой было оставлено несколько протоков, обеспечивающих связь между двумя частями озера.

Но все пошло не так, как задумывалось.

Отверстий в дамбе оказалось недостаточно для водообмена.

Одна часть озера начала мелеть, а другая, напротив, подниматься.

Дело доходило даже до потопления поселений на берегах.

Мелеющая северная часть естественным образом становилась все солонее. И в ней победу одержали микроорганизмы Dunaliella salina и Haloarchea. Они выделяют вещества красного и розового оттенков. В результате за несколько десятилетий эта часть озера окрасилась полностью.

В южную же часть поступало больше пресной воды. И в ней сохранились микроорганизмы, придающие воде голубой оттенок.

Соответственно, в двух частях озера сложилась совершенно разная система флоры и фауны.

Вместе, но врозь

Когда проблема стала очевидной, начались поиски решений.

Властей тревожила не столько разноцветность озера, сколько угроза подтоплений в южной части.

Часть дамбы под железной дорогой заменили мостом.

Сегодня воде уже ничего не мешает свободно перемещаться по всему озеру.

Но в двух частях водоема сложились уже настолько разные экосистемы и плотность воды, что пока перемешивания не происходит.

Естественный акваклин позволяет озеру сохранять оригинальный двухцветный вид.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   озеро   планета   природа   разноцветные   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

260842



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дошутились: осквернители Вечного огня в Невиномысске получили реальные сроки
Дошутились: осквернители Вечного огня в Невиномысске получили реальные сроки
30 кадров с животными для поднятия настроения
30 кадров с животными для поднятия настроения
Набирающие популярность в сообществах
О мужских галстуках в СССР
О мужских галстуках в СССР
Надбавки и гранты учителям. Как это работает?
Надбавки и гранты учителям. Как это работает?
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео)
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#кино#история#биография#фильм#шоу бизнес#аварии#СССР#1 сентября#звёзды
#Юмор#факты#животные#интересно#дтп#Ynews#автомобили#авто аварии#школа#Россия
#прикол#подборка#в мире#личная жизнь#люди#интересное#забавно#автомир#новости#актёр
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео) Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео) Саргассово море: «плавающая пустыня», которая не имеет конца Саргассово море: «плавающая пустыня», которая не имеет конца Очень много соли: залив Кара-Богаз-Гол, который подозревался в убийстве Каспийского моря Очень много соли: залив Кара-Богаз-Гол, который подозревался в убийстве Каспийского моря Эфиопский волк: один из редчайших волков в мире Эфиопский волк: один из редчайших волков в мире «Топливо будущего»: какое сокровище скрыто на дне озера Байкал «Топливо будущего»: какое сокровище скрыто на дне озера Байкал Печальная действительность: 12 фотографий Нигерии, показывающих исчезающие леса Печальная действительность: 12 фотографий Нигерии, показывающих исчезающие леса

На что жалуетесь?

Вернуться