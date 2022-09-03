Сине-красное озеро: почему части Большого Солёного озера разноцветные?

Большое Солёное озеро — бессточное солёное озеро на западе США, в северо-западной части штата Юта

В североамериканском штате Юта недалеко от Солт-Лейк-Сити есть Большое Соленое озеро.

Как получилось, что у одного озера вода разного цвета?

Что не дает ей смешиваться?

Мертвое, но живое

Большое соленое озеро часто называют американским Мертвым морем. Хотя в нем есть жизнь, озеро подобно знаменитому израильскому водоему высокой концентрацией минеральных солей.

Оно находится в пустынной местности.

Впадающие в озеро реки приносят пресную воду, но она испаряется. И концентрация солей в водоеме остается неизменно высокой. Но непостоянной: в сезон паводка падает до 50 %, а в засушливые месяцы поднимается до 270.

Озеро хоть и мелкое — до 15 м, но при площади в 5 тысяч кв. км. играет важную роль для местного микроклимата, делая его более влажным и мягким.