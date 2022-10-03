Почему озеро Чад умирает? Что будет с африканским народом?

Красивейшее озеро Чад, раскинувшееся посреди засушливой пустыни Сахара и воспетое русским поэтом Гумилевым, сегодня находится на грани исчезновения.
За последнюю половину столетия природный резервуар стремительно сокращался, в результате чего водоем потерял 95% своей площади!
Уровень воды в одном из крупнейших когда-то озер продолжает снижаться, что несет не только угрозу экологии, но и многомиллионному местному населению, зависимому от его водных ресурсов.
Неужели водоем постигнет судьба Аральского моря, и что привело его в столь печальное состояние?
Переменчивый характер
Бессточное озеро Чад поражает своим контрастом. На протяжении 2000 км в радиусе от величественного пресного водоема простираются полупустынные земли. О существовании «пустынного моря» люди знали еще во времена Римской империи, но впервые описать его и указать точные координаты месторасположения удалось лишь шотландскому путешественнику Хью Клэппертону в 1823 году. Это событие стало переломным моментом в судьбе реликтового природного объекта. Так называемая цивилизация, пришедшая в государства ЦАР, сократила его площадь до минимума.
В наш век технологий не существует ни одной карты, доподлинно указывающей размеры озера. Причина в отсутствии четкой береговой линии. Границы Чад теряются в болотистых тростниковых зарослях, простирающихся на десятки км, а площадь открытых водных участков в 2017 году составляла всего 1 000 кв. км. Для сравнения в 1960 году его размеры достигали 26 000 кв. км, что наградило Чад статусом 4-го по величине пресного водоема на территории Черного континента.
Важность природного резервуара для сохранения жизни людей, а также богатейшей фауны и флоры, обитающих на побережье, невозможно переоценить. Оно расположено на стыке 4 африканских государств: Республики Чад, Нигера, Нигерии и Камеруна.
Наблюдая за динамикой изменения площади озера Чад, ученые отмечают неустойчивость восполнения. За последнее тысячелетие водоем неоднократно терял свои воды, а затем вновь разливался. Но, увы, достичь прежних значений ему с каждым разом удавалось все труднее, а с 70-х годов XX-го столетия и вовсе отмечается устойчивый регресс. Сегодня мы можем лишь с грустью констатировать тот факт, что Чад — это «умирающее» сердце Африки.
В чем же причины?
Глобальная экологическая катастрофа озерного водоема и по причинам, и по масштабам во многом схожа с судьбой Аральского моря. Долгий путь к высыханию связан с освоением территорий Африки европейцами. Но помимо активной деятельности людей, существуют и другие факторы.
Все что осталось от Аральского моря
- Бесконтрольный забор воды.
С XIX века европейские колонизаторы принесли в Африку понятие товарного производства. Французские монополисты основали на территории современного Нигера компании по выращиванию и переработке хлопка, британцы занялись культивацией арахиса и какао-бобов, немцы разбивали на побережьях огромные плантации разнообразных культур, способных вырасти в условиях местного климата. Воду на полив и жизнеобеспечение работавших здесь людей брали из озера и питающих его рек. С 60-х годов, друг за другом получив независимость, африканские государства не утратили повышенного спроса на воду.
- Демографический взрыв.
Удивительно, но отсутствие качественной медицины, образования, нестабильная местная политическая обстановка и отсутствие финансирования не мешает народам Африканского континента наращивать численность. Стремительно увеличивающееся население, как и прежде, активно ведет сельское хозяйство, занимается распашкой земель и рыболовством, не позволяя водоемам восполнять свои воды.
- Увеличение твердых наносов.
Озеро Чад считается очень мелким. В некоторых точках его глубина достигает всего 11 метров, в остальных местах этот показатель не превышает и 4 м. С каждым годом твердые наносы, приносимые водами главных питающих его артерий, все больше заиливают дно.
- Изменения климата.
Глобальное потепление и снижение количества осадков коснулось и африканского континента. Повышение температуры воздуха способствует активному испарению пресных вод и снижает уровень прибывающей в озеро воды.
По оценкам экспертов организации ООН, катастрофа носит глобальный характер. Полного исчезновения озера Чад нельзя допустить. В противном случае это повлечет за собой полное опустынивание населенных земель, вымирание животного и растительного мира, а также вынужденное переселение африканских народов.
Обеспокоенные судьбой водоема ученые регулярно обсуждают пути решения давно назревшей проблемы и предлагают различные проекты по его спасению. Один из таких — изменение русла реки Конго. К сожалению, дальше обсуждений дело пока не продвинулось, поскольку все идеи являются дорогостоящими мероприятиями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф..........
....Отбродился жираф по ходу...