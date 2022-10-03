Почему озеро Чад умирает? Что будет с африканским народом?

За последнюю половину столетия природный резервуар стремительно сокращался, в результате чего водоем потерял 95% своей площади!

Уровень воды в одном из крупнейших когда-то озер продолжает снижаться, что несет не только угрозу экологии, но и многомиллионному местному населению, зависимому от его водных ресурсов.

Неужели водоем постигнет судьба Аральского моря, и что привело его в столь печальное состояние?

Переменчивый характер

Бессточное озеро Чад поражает своим контрастом. На протяжении 2000 км в радиусе от величественного пресного водоема простираются полупустынные земли. О существовании «пустынного моря» люди знали еще во времена Римской империи, но впервые описать его и указать точные координаты месторасположения удалось лишь шотландскому путешественнику Хью Клэппертону в 1823 году. Это событие стало переломным моментом в судьбе реликтового природного объекта. Так называемая цивилизация, пришедшая в государства ЦАР, сократила его площадь до минимума.