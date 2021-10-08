Здесь находится самое гигантское болото на планете

Болота занимают 2% всей территории нашей планеты.

Так получилось, что самое большое и загадочное болото Земли располагается в России. Прямо посередине нашей необъятной родины. Это место, наряду с Республикой Саха-Якутия является самой малоисследованной областью в мире.

Только представьте 55 тысяч квадратных километров, непроходимых болот. Учены и рады начать здесь полномасштабные изучения, но трясина этому всячески препятствует, а всевозможная мошкара и комары только подливают масла в огонь.