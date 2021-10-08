Здесь находится самое гигантское болото на планете

Большинству из нас прекрасно известно о самом большом океане, материке или реке планеты. Но далеко не каждый знает, где находится самое гигантское болото на Земле.
Болота занимают 2% всей территории нашей планеты.
Так получилось, что самое большое и загадочное болото Земли располагается в России. Прямо посередине нашей необъятной родины. Это место, наряду с Республикой Саха-Якутия является самой малоисследованной областью в мире.
Только представьте 55 тысяч квадратных километров, непроходимых болот. Учены и рады начать здесь полномасштабные изучения, но трясина этому всячески препятствует, а всевозможная мошкара и комары только подливают масла в огонь.
Если вы думаете, что зимой в этих местах более комфортно, то вы ошибаетесь. Средняя температура в зимнее время -35 градусов С. В таких условиях проводить геологические изыскания не решится не один геолог. Хотя считается, что микроклимат болот смягчает перепады температур.
- Вокруг Васюганских болот самая настоящая непроходимая тайга. Эти болота достаточно молоды, их возраст не превышает 10 тысяч лет. Здесь очень влажный климат, способствующий разрастанию болот. Хотя так было не всегда, когда то здесь царствовала лесостепь. Такое резкое изменение большая загадка для исследователей.
Подобно самой быстрорастущей пустыне планеты - Сахара, которая в год разрастается на 10 квадратных километров, Васюганское болото растет так же стремительно. Когда то располагающееся в этих местах озеро или группа озер стала быстро зарастать, образуя болото. Теперь здесь собственная и уникальная экосистема.
- Многих интересует глубина этих болот. Официально она не превышает 10 метров. Но это лишь залежи торфа. Реально же эти места никто никогда не замерял, и глубина здесь может быть самая разнообразная и очевидно превышающая 10 метров. По интернету гуляют множественные подтверждения.
Даже в таком жутком месте, находится великолепная флора и фауна. Здесь нашли свой дом многочисленные животных, а местный ландшафт их защищает от человека. Васюганские болота это рай для знахарей, которые смогут найти в этих местах самые редкие травы.
По определению болота не ассоциируются с красотой, но эти места пожалуй исключение. Здесь тысячи водоемов, это и реки и озера, а насыщенность красок поразит даже заядлого путешественника.
Васюганские болота, это главный фильтр нашей планеты. Здесь поглощается невероятное количество углекислого газа, на смену которому выделяется столько же чистого кислорода.
В этих местах повсюду расположены стоянки древнего человека, что лишний раз показывает различие климата. Раньше было совсем иначе. Не стоит забывать, что на этой территории сконцентрирована чистейшая вода, которую торф постоянно фильтрует, а так же разнообразные природные ресурсы и полезные ископаемые.
Источник:
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Понравилось79
Затягивает не по-детски...
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ну там же вроде как древнее море было, поэтому, думаю, глубина там в целом больше 10 метров