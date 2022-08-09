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«Топливо будущего»: какое сокровище скрыто на дне озера Байкал

«Топливо будущего»: какое сокровище скрыто на дне озера Байкал

Автор:
09 августа 2022 09:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: байкал   озеро   природа   топливо   удивительно   факты   фото   
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Опустошение энергетических резервов сегодня является одной из главных проблем в мире. На этом фоне страны начали искать другие, нетрадиционные, источники углеводородов. Решением вопроса могут стать газовые гидраты, залежи которых находятся в России, в том числе и на дне озера Байкал.

Что такое газогидраты

Это кристаллы, образованные в результате взаимодействия природного газа с водой. Для создания газогидрата необходима особая окружающая среда, где преобладают низкая температура и высокое давление. Только при сохранении этих условий газогидраты остаются в естественном состоянии, похожими на глыбы соли.

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Однако как только среда изменяется, вещество тоже распадается. То есть если давление снижается или же температура повышается, то былые глыбы становятся попросту газом и водой. Это и усложняет добычу столь важных для энергетики будущего ископаемых.

Запасы газогидратов, по мнению исследователей, превышает количество залежей газа и нефти в мире. Примечательно, что большая доля таких запасов сосредоточена и в России. Впервые подобные источники были открыты в стране еще в 70-х годах прошлого века. По общим оценкам, всего на территории России может располагаться более 1000 трлн кубометров газогидратов.

Как их планируют добывать

На глубинах Байкала находится примерно 1 трлн кубометров вещества. Это один из самых крупных источников в России. Скопление веществ обнаружили еще в 90-х годах прошлого века, а уже в 2000-х удалось поднять на поверхность первые кристаллы. Правда, байкальские газогидраты вряд ли будут добывать в большом количестве, ведь из-за этого может разрушиться экосистема уникального озера. Однако ученые намерены использовать это место для проведения исследований.

Сегодня лучшие умы только работают над тем, как же добыть уникальные вещества с глубин. Существует несколько версий того, как можно превратить кристаллы в газ, не потеряв при этом горючее во время разложения. Так, предполагается, что преобразовать вещество в газ можно будет на большой глубине, в самих пластах породы.

Есть и другие методы. Согласно первому, исследователи планируют применять ингибиторы. Другой альтернативный метод — нагревание, благодаря которому слои ископаемых тоже будут быстро разрушаться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: байкал   озеро   природа   топливо   удивительно   факты   фото   
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1  комментарий
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0rfans 10 минут назад
НЕ надо только Байкал трогать!!
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