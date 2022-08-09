«Топливо будущего»: какое сокровище скрыто на дне озера Байкал

Однако как только среда изменяется, вещество тоже распадается. То есть если давление снижается или же температура повышается, то былые глыбы становятся попросту газом и водой. Это и усложняет добычу столь важных для энергетики будущего ископаемых.

Запасы газогидратов, по мнению исследователей, превышает количество залежей газа и нефти в мире. Примечательно, что большая доля таких запасов сосредоточена и в России. Впервые подобные источники были открыты в стране еще в 70-х годах прошлого века. По общим оценкам, всего на территории России может располагаться более 1000 трлн кубометров газогидратов.