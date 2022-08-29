Почему комаров называют самыми смертоносными животными на планете

Как может что-то такое маленькое быть таким смертоносным? Оказывается, могут и вполне. Комары уносят жизни людей гораздо в большем количестве, чем крупные хищники.
Распространенные по всему миру, за исключением замерзшей Антарктиды, комары, вероятно, являются самым опасным животным в мире. Их поразительная способность выживать повсюду ставит их на первое место в списке угроз для всех людей на планете.
Поразительно устойчивы
Я замечаю, как с каждым десятилетием насекомых становится все меньше и меньше. Это хорошо заметно по так называемому "индексу лобового стекла". Биологи подсчитывают, сколько гибнет насекомых на лобовом стекле авто за километр пути. Этот показатель стремительно сокращается, так как насекомых становится меньше.
Но комаров - по-прежнему очень много!
Более 2500 различных видов комаров жужжат по всему земному шару. Они очень устойчивы к условиям, с которыми сталкиваются, как естественным, так и внешним. Они могут приспособиться к любой среде обитания и быстро эволюционировать против любого химического вещества, в основном инсектицида, который используется против них. Комары также могут размножаться как в помещении, так и на открытом воздухе, что делает их особенно опасными при взаимодействии с людьми.
Причиняют миллионы смертей каждый год
В большинстве случаев, когда эти надоедливые насекомые жалят человека, легкая боль и зуд проходят через некоторое время. Сыпь и покраснение кожи могут беспокоить одного человека больше, чем другого, но серьезных последствий, если вас когда-нибудь ужалят, не бывает. Однако комары, прилетающие миллиардными стаями, ежегодно вызывают более 2,7 миллиона смертей. Всего за один день комары убивают больше людей, чем акулы за сто лет.
Большинство смертей приходится на Африку (91%). Основная группа риска – дети до 5 лет.
Они охотно размножаются в местах, где есть хоть немного воды.
Носят болезни
Москиты распространяют большое количество болезней и вирусов. Они всегда являются потенциальными переносчиками смертельных заболеваний. Передача болезни происходит в то время, когда в человека войдет хоботок комара. Это иглообразный нарост, через который они высасывают нашу кровь.
Один из самых известных видов комаров называется Aedes aegypti.
Этот кровосос питается только человеческой кровью и переносит множество страшных заболеваний: Вирус Зика, Желтая лихорадка и Лихорадка Западного Нила, как наиболее смертельные для человека. Москиты также распространяют малярию, болезнь, которая является проблемой для миллионов людей на протяжении десятилетий. Число людей, ежегодно умирающих от причин малярии, приближается к полумиллиону.
В России комары также могут переносить малярию, дирофиляриоз, болезнь Лайма. А в 2010 году в Волгоградской области была вспышка лихорадки Западного Нила. Это не просто неприятное заболевание, которое сопровождается температурой и высыпаниями на коже. Оно потенциально опасно менингоэнцефалитом, который может приводить к параличам.
Переносят болезни между разными видами животных
Эти насекомые кусают не только людей. Они могут прорвать кожу практически любого животного, даже рептилии, но в основном они угрожают мелким млекопитающим. Они также могут переносить болезни от птиц к человеку!
Можно ли просто истребить комаров?
Комаров, обычно, истребляют не напрямую - это трудоемкая задача.
С ними борются, уничтожая их места обитания.
Конечно, уничтожить всех комаров в мире – задача невыполнимая. Ведь количество особей всех видов – больше миллиарда. Но представим, что мы это осуществили. Какие цепочки разорвёт отсутствие комаров?
Комары являются основным источником пищи для многочисленных животных, включая летучих мышей, птиц, лягушек, рыб и стрекоз. Вероятно, что экологические последствия, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, будут иметь место. Стрекоз, например, часто называют комариными ястребами, благодаря их способности съедать до 100 комаров за один день. Им, как и множеству других животных, придется, по крайней мере, несколько изменить свой рацион.
В остальном многие ученые сходятся во мнении, что комары не несут невероятной пользы животному миру и их исчезновение хоть и создаст трудности, но лишь временные. В пищевой цепочке им найдется замена.
Однако есть вероятность, что на смену комаров придут другие, более жестокие и опасные насекомые. Потому что природа не терпит пустоты.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Их только у нас на озере больше миллиарда
"В научном смысле к животным, помимо млекопитающих, пресмыкающихся и земноводных, относится огромное множество других организмов: рыбы, птицы, насекомые, паукообразные, моллюски, морские звёзды, черви и другие."
https://ru.wikipedia.org/wiki/Животныеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Животные