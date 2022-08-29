Почему комаров называют самыми смертоносными животными на планете

Распространенные по всему миру, за исключением замерзшей Антарктиды, комары, вероятно, являются самым опасным животным в мире. Их поразительная способность выживать повсюду ставит их на первое место в списке угроз для всех людей на планете.

Поразительно устойчивы

Я замечаю, как с каждым десятилетием насекомых становится все меньше и меньше. Это хорошо заметно по так называемому "индексу лобового стекла". Биологи подсчитывают, сколько гибнет насекомых на лобовом стекле авто за километр пути. Этот показатель стремительно сокращается, так как насекомых становится меньше.

Но комаров - по-прежнему очень много!

Более 2500 различных видов комаров жужжат по всему земному шару. Они очень устойчивы к условиям, с которыми сталкиваются, как естественным, так и внешним. Они могут приспособиться к любой среде обитания и быстро эволюционировать против любого химического вещества, в основном инсектицида, который используется против них. Комары также могут размножаться как в помещении, так и на открытом воздухе, что делает их особенно опасными при взаимодействии с людьми.

Причиняют миллионы смертей каждый год

В большинстве случаев, когда эти надоедливые насекомые жалят человека, легкая боль и зуд проходят через некоторое время. Сыпь и покраснение кожи могут беспокоить одного человека больше, чем другого, но серьезных последствий, если вас когда-нибудь ужалят, не бывает. Однако комары, прилетающие миллиардными стаями, ежегодно вызывают более 2,7 миллиона смертей. Всего за один день комары убивают больше людей, чем акулы за сто лет.

Большинство смертей приходится на Африку (91%). Основная группа риска – дети до 5 лет.

Они охотно размножаются в местах, где есть хоть немного воды.

Носят болезни

Москиты распространяют большое количество болезней и вирусов. Они всегда являются потенциальными переносчиками смертельных заболеваний. Передача болезни происходит в то время, когда в человека войдет хоботок комара. Это иглообразный нарост, через который они высасывают нашу кровь.

Один из самых известных видов комаров называется Aedes aegypti.