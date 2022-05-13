30 любопытных находок, которыми поделились пользователи сети

Нас окружают интересности - и маленькие открытия можно делать хоть каждый день. Взглянем на некоторые находки пользователей сети, которыми они решили поделиться. Это и винтажные вещицы, и явления природы, и просто интересные находки, которые не каждый день увидишь.

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Старый набор для хранения швейных принадлежностей 0 Источник:

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Пандус, сделанный из Лего 0 Источник:

Часть льда на стекле растаяла из-за отражения 0 Источник:

"Нашли старенький термометр для детей. Чтобы померить температуру, нужно приклеить его на лоб" 0 Источник:

Мох в виде сердечка 0 Источник:

"Недавно играл в винтажном зале для боулинга. Результаты пишут на стекле внизу, и проецируют на экраны наверху" 0 Источник:

Паук обедает 0 Источник:

Винтажные наборы для бритья 0 Источник:

"У этого ноутбука есть мини-пульт" 0 Источник:

Антикварный калькулятор из Индии 0 Источник:

Цветная капуста, растущая посреди бетона 0 Источник:

"Внутри моего шара для бочче был бильярдный шар" 0 Источник:

Гранула в виде сердца в корме для собак. Мелочь, но мило, блин! 0 Источник:

Ретро симулятор автомобиля 0 Источник:

Крошечный апельсин 0 Источник:

"Нашел старую логарифмическую линейку моего отца из 60-х" 0 Источник:

Камень в виде черепа динозавра 0 Источник:

Кассовый аппарат 0 Источник:

Огромная клубника, которая будто растаяла 0 Источник:

Старенький торговый автомат с газировкой 0 Источник:

Винтажное стоматологическое кресло и инструменты 0 Источник:

Двухцветный апельсин 0 Источник:

Чан для купания в магазине подержанной бытовой техники 0 Источник:

"Увидели странный круг в вечернем небе" 0 Источник:

Приспособления для стрижки бороды начала 1900-х годов 0 Источник:

"Заметили вот такую картину на склоне. Дальше идти не хотим" 0 Источник:

"Синяк на моей ноге напоминает портрет Мона Лизы" 0 Источник:

Винтажные "3D-очки" 0 Источник:

"Несколько лет назад нашёл гигантскую прищепку. Теперь нашёл крошечную в дополнение к ней" 0 Источник: