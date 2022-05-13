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30 любопытных находок, которыми поделились пользователи сети

30 любопытных находок, которыми поделились пользователи сети

Автор:
13 мая 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   интересно   интересное   любопытное   люди   находки   подборка   фото   фотографии   
2119
31
Нас окружают интересности - и маленькие открытия можно делать хоть каждый день. Взглянем на некоторые находки пользователей сети, которыми они решили поделиться. Это и винтажные вещицы, и явления природы, и просто интересные находки, которые не каждый день увидишь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   интересно   интересное   любопытное   люди   находки   подборка   фото   фотографии   
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12  комментариев
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19k
babuby 2 часа назад
Бред!
Не чан для купания, а чан для стирки!
Не приспособления для стрижки бороды, а машинка для стрижки волос!
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2k
NIS 52 секунды назад
Старая логарифмическая линейка его отца из шестидесятых подозрительно похожа на мою новую из восьмидесятых ..
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Комментарий удален
−31
4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
Чан для купания.... одежды?
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3k
Frank Borman Полчаса назад
Что такое винтажные девайсы?
Это девайсы, где юзают много винтов. Не шурупов или болтов, а именно винтов.
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33k
turyst 38 минут назад
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33k
turyst 38 минут назад
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
А более дебильных подписей придумать было нельзя?
Или это "трудности перевода"?
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