30 любопытных находок, которыми поделились пользователи сети

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Нас окружают интересности - и маленькие открытия можно делать хоть каждый день. Взглянем на некоторые находки пользователей сети, которыми они решили поделиться. Это и винтажные вещицы, и явления природы, и просто интересные находки, которые не каждый день увидишь.
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"Нашли старенький термометр для детей. Чтобы померить температуру, нужно приклеить его на лоб"
"Недавно играл в винтажном зале для боулинга. Результаты пишут на стекле внизу, и проецируют на экраны наверху"
"Несколько лет назад нашёл гигантскую прищепку. Теперь нашёл крошечную в дополнение к ней"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не чан для купания, а чан для стирки!
Не приспособления для стрижки бороды, а машинка для стрижки волос!
Сказано же - "чан для купания" судя по размеру - детей.
И устройство для отжима их же:)
Чтоб на полотенце сэкономить...
Это девайсы, где юзают много винтов. Не шурупов или болтов, а именно винтов.
Или это "трудности перевода"?