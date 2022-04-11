22 любопытных кадра, которыми поделились пользователи сети

В жизни можно каждый день встретить какие-то необычные явления или вещи, которые привлекают внимание или забавляют. Недавно пользователи сети поделились свежей порцией интересных фото из жизни - они сфотографировали то, что не каждый день увидишь.

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Девушка с гетерохромией 0 Источник:

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"Нашел сейф за стеной в снесённом доме" 0 Источник:

Камера видеонаблюдения с "дворником" 0 Источник:

Кот и его портрет на стене 0 Источник:

"Мой отец смастерил деревянного ангела в память о своем умершем друге" 0 Источник:

Очищенные цитрусы 0 Источник:

"Интересная работа по дереву, обнаруженная во время ремонта кровли нашего 84-летнего дома" 0 Источник:

Лепёшка, которая выглядит как инопланетянин 0 Источник:

"Встроенная" в дом труба для дождевой воды 0 Источник:

"Я не мог понять, что это на завтраке в моем отеле. Оказалось просто - это шарики сливочного масла" 0 Источник:

"Попал в аварию на мотоцикле. Спасибо моему защитному снаряжению - из травм получил только отпечаток на колене" 0 Источник:

Апельсин с разными оттенками 0 Источник:

"Посудомойка показывает оставшееся время работы на полу" 0 Источник:

"Мне кажется, это стул для тех, кто часто портит воздух" 0 Источник:

"Парковка тренажерного зала. На знаках все человечки показывают бицепс" 0 Источник:

"В моем новом наборе Лего был толстый Тор с бородой" 0 Источник:

Засохший цветок в 165-летней книге на латинском 0 Источник:

Самый тонкий небоскреб в Нью-Йорке 0 Источник:

"Вот что случилось с моей краснокочанной капустой в холодильнике" 0 Источник:

"Шайба из настольного хоккея после 4,5 лет использования. Вот такая же, только новая, для сравнения" 0 Источник:

Деревянная скульптура с часами 0 Источник: