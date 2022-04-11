22 любопытных кадра, которыми поделились пользователи сети

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В жизни можно каждый день встретить какие-то необычные явления или вещи, которые привлекают внимание или забавляют. Недавно пользователи сети поделились свежей порцией интересных фото из жизни - они сфотографировали то, что не каждый день увидишь.
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"Интересная работа по дереву, обнаруженная во время ремонта кровли нашего 84-летнего дома"
"Я не мог понять, что это на завтраке в моем отеле. Оказалось просто - это шарики сливочного масла"
"Попал в аварию на мотоцикле. Спасибо моему защитному снаряжению - из травм получил только отпечаток на колене"
"Шайба из настольного хоккея после 4,5 лет использования. Вот такая же, только новая, для сравнения"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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