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20+ любопытных находок из обычной жизни

20+ любопытных находок из обычной жизни (30 фото)

Автор:
15 апреля 2022 20:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   интересно   интересное   интересные фото   люди   находки   подборка   фото   фотографии   
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30
Наш мир полон интересных вещей и неожиданных местечек - стоит только отвлечься от суеты, и их можно найти повсюду. Пользователи сети постоянно делятся самыми разными находками, которые они встречают в обычной жизни. Посмотрим на несколько ярких примеров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   интересно   интересное   интересные фото   люди   находки   подборка   фото   фотографии   
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2  комментария
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Антошка Час назад
Неспелый помидор очень интересного цвета!
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7k
Elena Ki 37 минут назад
Особый сорт лимона - рука Будды.
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