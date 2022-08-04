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Сообщество Без кота и жизнь не та 1369 постов • 442 подписчика подписаться
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Коты - странные товарищи! 20+ кошачьих фото, которые поднимут настрой

Коты - странные товарищи! 20+ кошачьих фото, которые поднимут настрой

Автор:
04 августа 2022 19:16
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомцы   животные   забавные животные   коты   кошки   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
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Кошки - непредсказуемые и порой странные существа. Сообщество "Что не так с моей кошкой?" на форуме Reddit как раз собирает самые смешные примеры кошачьего поведения. Иногда его невозможно объяснить, но мы любим котеек только больше - даже за их слегка сумасшедшие выходки. Взгляните на этих чудиков - и улыбнитесь.
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Источник:

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Метки: Питомцы   животные   забавные животные   коты   кошки   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
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a6m5 21 минуту назад
Милота.
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