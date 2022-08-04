Коты - странные товарищи! 20+ кошачьих фото, которые поднимут настрой

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Кошки - непредсказуемые и порой странные существа. Сообщество "Что не так с моей кошкой?" на форуме Reddit как раз собирает самые смешные примеры кошачьего поведения. Иногда его невозможно объяснить, но мы любим котеек только больше - даже за их слегка сумасшедшие выходки. Взгляните на этих чудиков - и улыбнитесь.
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"Этот кот живёт у нас в офисе. Он постоянно находится в раковине. Мы даже обращались к ветеринару по этому вопросу, но он сказал, что кот делает так, "потому что он кот"
Источник:
АНТИФИШКИ
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