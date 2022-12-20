30 котов с чудинкой, которым нужна перезагрузка

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Коты - наше всё. Они завладели нашими домами, интернетом, сердцами, а смешные фотографии с ними, кажется, бесконечны. Ведь они всегда норовят совершить что-то чудаковатое и странное. Посмотрите на этих пушистых чудиков, и зарядитесь порцией кошачьего сумасшествия.
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да нет...-ЭТО Я БОГ.
Очень редкий кадр.
Случается один раз в 1000 лет.