20+ уморительных кадров с нашими любимыми котейками

Коты уже почти удостоились звания повелителей интернета. Они - везде, и каждый день завоёвывают просторы сети всё больше - своей милотой, независимостью и странным поведением. С ними никогда не соскучишься! Взгляните на этих забавных котеек, и надолго зарядитесь позитивом.

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Улыбочку! 0 Источник:

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"Отстань, я обиделась" 0 Источник:

Сонное царство 0 Источник:

Это было слишком вкусно 0 Источник:

Котяра всё одобряет 0 Источник:

"Узри мою силу!" 0 Источник:

Кот-Зорро 0 Источник:

Мягкий батончик 0 Источник:

Кошачья мята - она такая 0 Источник:

"Я слежу за тобой, человек" 0 Источник:

"Всё приходится делать самой..." 0 Источник:

Максимально эпичный бой 0 Источник:

Милое злое чудо 0 Источник:

"Ну её, вашу человеческую еду" 0 Источник:

Кот-учёный 0 Источник:

Когда попросили улыбнуться для фото 0 Источник:

Уютно 0 Источник:

"Я что, в раю?" 0 Источник:

Вот вам! 0 Источник:

Мини-кресло для малыша 0 Источник:

Сама серьёзность 0 Источник:

Они теперь растут на деревьях! 0 Источник:

Сладко уснул 0 Источник:

Квадратный кот 0 Источник:

Ну как отказать, когда так просят еду? 0 Источник:

Слишком милое нападение 0 Источник:

Какие же они чудики! 0 Источник:

Оптическая иллюзия 0 Источник: