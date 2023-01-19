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30 котов-чудиков, которые ведут себя максимально странно

30 котов-чудиков, которые ведут себя максимально странно

Автор:
19 января 2023 21:52
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомцы   животные   забавные животные   коты   кошки   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
949
31
Кошки частенько ведут себя необъяснимо. Это часть их природы - быть независимыми, непредсказуемыми, иногда "выпускать демонов" и вести себя крайне странно. Ловите смешную подборку со странными котами, поведение которых не поддаётся объяснениям.
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Метки: Питомцы   животные   забавные животные   коты   кошки   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
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7  комментариев
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Александр 37 минут назад
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Андрей Крылов Полчаса назад
Если ваш кот ведёт себя не странно, то он или болеет, или вообще не кот. :)
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Александр Полчаса назад
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Александр 36 минут назад
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Александр 36 минут назад
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Александр 37 минут назад
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