30 котов-чудиков, которые ведут себя максимально странно

Кошки частенько ведут себя необъяснимо. Это часть их природы - быть независимыми, непредсказуемыми, иногда "выпускать демонов" и вести себя крайне странно. Ловите смешную подборку со странными котами, поведение которых не поддаётся объяснениям.

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Наверное, вспомнил прошлые жизни 0 Источник:

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Просто захотела накраситься 0 Источник:

"Мой дурачок орёт на весь дом, чтобы я вытащила его. Как он вообще туда залез?" 0 Источник:

Камуфляж 80 уровня 0 Источник:

Кошачье затмение 0 Источник:

Г - гибкость 0 Источник:

Когда работаешь на удалёнке 0 Источник:

Ну максимально удобные позы 0 Источник:

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Акт воровства 0 Источник:

"Моей кошке не нравится, когда я её фотографирую" 0 Источник:

На релаксе 0 Источник:

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"Полчаса искал своего кота. Вот где он был" 0 Источник:

Шёл третий час игры.. 0 Источник:

Кусь! 0 Источник:

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"Реакция нашего кота, который впервые увидел соседского кота" 0 Источник:

Когда опять увидел себя в зеркало 0 Источник:

Так удобнее 0 Источник:

Поимка вора успешно завершена 0 Источник:

"Любимое место нашего кота, когда мы приходим к ветеринару - раковина" 0 Источник:

Есть между ними что-то общее 0 Источник:

"Скорее бы снести эту ёлку" 0 Источник:

"Едыыы!" 0 Источник:

Такие чудики 0 Источник:

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"Камеру убери!" 0 Источник:

Впечатался 0 Источник: