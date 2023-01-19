30 котов-чудиков, которые ведут себя максимально странно

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Кошки частенько ведут себя необъяснимо. Это часть их природы - быть независимыми, непредсказуемыми, иногда "выпускать демонов" и вести себя крайне странно. Ловите смешную подборку со странными котами, поведение которых не поддаётся объяснениям.
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