35 фото, которые проливают свет на самые темные участки нашей истории

Позже фотограф Арнольд Ньюман вспоминал о том, как сделал этот снимок: «Настроение было гнетущее, и я сразу начал его фотографировать. Через несколько мгновений зазвонили колокола с башни Вестерторен, и Франк повернулся ко мне и сказал: «Это были те самые колокола, о которых писала Анна». Он вдруг окончательно сломался, безудержно зарыдал, а вместе с ним и я. Мы больше никогда не виделись. По сей день, когда я читаю лекцию или рассказываю эту историю людям, я давлюсь слезами; я до сих пор не могу с собой поделать».