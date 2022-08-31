35 фото, которые проливают свет на самые темные участки нашей истории

История – это не только гениальные открытия и торжества. На ее страницах есть бесчисленное множество примеров человеческой жестокости и других постыдных истин. И хотя трагедии существуют не только в прошлом, очень важно понимать историю, чтобы уберечь себя от повторения самых мрачных ее моментов. На эти фото тяжело смотреть, но они запечатлели важные события, которые мы не можем позволить себе забыть.
1. Отец Анны Франк Отто вернулся на чердак, где они прятались от нацистов. Он был единственным выжившим членом семьи (1960)
Позже фотограф Арнольд Ньюман вспоминал о том, как сделал этот снимок: «Настроение было гнетущее, и я сразу начал его фотографировать. Через несколько мгновений зазвонили колокола с башни Вестерторен, и Франк повернулся ко мне и сказал: «Это были те самые колокола, о которых писала Анна». Он вдруг окончательно сломался, безудержно зарыдал, а вместе с ним и я. Мы больше никогда не виделись. По сей день, когда я читаю лекцию или рассказываю эту историю людям, я давлюсь слезами; я до сих пор не могу с собой поделать».
Питер сбежал в марте 1863 года с плантации Джона и Бриджит Лайонс площадью 3000 акров. На момент переписи 1960 года помимо Питера у них в рабстве было еще 40 человек.
3. Человеческие зоопарки. Эти снимки были сделаны в 1904 году, когда правительство США импортировало 1300 коренных филиппинцев из разных племен для показа на выставке в Сент-Луисе в 1904 году
На этом снимке запечатлена филиппинская девочка в зоопарке Кони-Айленда в 1904 году. Ее выставили в зоопарке среди обезьян и ящериц, чтобы продемонстрировать новые владения США на Филиппинах. Она была связана веревками. Посетители бросали в нее арахис.
5. Дороти Каунтс, первая чернокожая ученица школы для белых в Соединенных Штатах. Белые одноклассники дразнят и высмеивают ее на этой фотографии
7. Жетоны 58 307 солдат США, погибших во время войны во Вьетнаме, в Библиотечном центре Гарольда Вашингтона, Чикаго
9. Встреча ребенка-куклуксклановца и темнокожего полицейского на собрании Ку-клукс-клана в Гейнсвилле, штат Джорджия
10. Французженка Бланш Монье, которую ее мать-аристократа и брат тайно держали запертой в маленькой комнате на протяжении 26 лет
11. Менеджер мотеля Джеймс Брок выливает соляную кислоту в бассейн, чтобы выгнать из него чернокожих. 18 июня 1964 года
12. Хорватский солдат перед стеной, на которой написано: "Боже, если я умру молодым, пошли меня на небеса; в аду я уже был"
13. Джордж Маклаурин, первый афроамериканский студент, принятый в Университет Оклахомы, вынужден сидеть отдельно от белых студентов. 1948 год
14. Фотография Зиты Сус, одной из сотен тысяч детей, похищенных нацистским режимом. Ей выдали новые документы и отдали на удочерение, а после войны — в детский дом. Она так и не нашла свою настоящую семью. 1942 год, Польша
15. Собаку-спасателя вытаскивают из обломков Всемирного торгового центра, разрушенного в результате теракта 11 сентября
17. Приюты Магдалины, также известные как прачечные Магдалины. Места «исправления» для женщин, которые не соответствовали представлению о добропорядочной гражданке
Самые известные из них находились в Ирландии. Персонал приюта, в основном состоящий из монахинь, плохо обращался с женщинами и девочками.
18. Японская семья возвращается домой (Сиэтл, Вашингтон) из лагеря для интернированных в Ханте, штат Айдахо, 10 мая 1945 года
19. Отец Луис Мануэль Падилья держит раненого солдата, расстрелянного на улицах Пуэрто-Кабельо, Венесуэла во время восстания против президента Бетанкура в июне 1962 года
21. В период с 1932 по 1972 год Департамент общественного здравоохранения США провел исследование, в ходе которого 399 афроамериканцев преднамеренно заразили сифилисом
22. Со своим братом на спине измученная кореянка устало бредет мимо заглохшего танка М-26 в Хэнджу, Корея. 6 сентября 1951 года
23. Шахтеры в Бельгии, забившиеся в лифт угольной шахты, поднимаются после рабочего дня, примерно 1900 год
25. Снимки, сделанные после ареста мужчин, заключенных за половой акт друг с другом. Стокгольм, Швеция, 1897 год
26. «Слуги, повинуйтесь своим господам» — Библия, написанная для карибских рабов. Ее отредактировали, чтобы убрать любые упоминания свободы
27. Ядерный взрыв, снятый рапатронной камерой Гарольда Эдгертона с выдержкой в стомиллионную долю секунды. Примерно 1950-е годы
28. В красной машине лежит бомба. Эта фотография была сделана незадолго до теракта в Оме; камера была впоследствии найдена в завалах. Мужчина и ребенок на фото выжили
29. Нацисты отбирают венгерских евреев для отправки в газовую камеру концлагеря Освенцим. 1944 год
30. Водитель скорой помощи из индийской армии, которому почти полностью оторвало ногу, сжимает руки, пытаясь справиться с сильнейшей болью. Корейская война, 1951 год
31. Самая ранняя известная фотография катастрофы на Чернобыльской АЭС, сделанная сразу после расплавления и взрыва 4-го энергоблока 26 апреля 1986 года
32. Неизвестный во время Великой депрессии, 1932 год: "Срочно требуется прочная веревка, чтобы повеситься, или жилье без мебели для нас с женой и будущего ребенка"
33. "Радиевые девушки": женщины используют радиевую краску без какой-либо защиты, 1922 год
Введенные в заблуждение руководством компании, представители которой сказали им, что радий безвреден, работницы получили смертельную дозу радиации, облизывая кончики кистей с радиевой краской и ради забавы крася свои ногти и зубы светящимся веществом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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