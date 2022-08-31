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35 фото, которые проливают свет на самые темные участки нашей истории

35 фото, которые проливают свет на самые темные участки нашей истории

Автор:
31 августа 2022 22:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   жесть   исторические фото   история   ужас   факты   
506
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История – это не только гениальные открытия и торжества. На ее страницах есть бесчисленное множество примеров человеческой жестокости и других постыдных истин. И хотя трагедии существуют не только в прошлом, очень важно понимать историю, чтобы уберечь себя от повторения самых мрачных ее моментов. На эти фото тяжело смотреть, но они запечатлели важные события, которые мы не можем позволить себе забыть.

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Позже фотограф Арнольд Ньюман вспоминал о том, как сделал этот снимок: «Настроение было гнетущее, и я сразу начал его фотографировать. Через несколько мгновений зазвонили колокола с башни Вестерторен, и Франк повернулся ко мне и сказал: «Это были те самые колокола, о которых писала Анна». Он вдруг окончательно сломался, безудержно зарыдал, а вместе с ним и я. Мы больше никогда не виделись. По сей день, когда я читаю лекцию или рассказываю эту историю людям, я давлюсь слезами; я до сих пор не могу с собой поделать».

Питер сбежал в марте 1863 года с плантации Джона и Бриджит Лайонс площадью 3000 акров. На момент переписи 1960 года помимо Питера у них в рабстве было еще 40 человек.

3. Человеческие зоопарки. Эти снимки были сделаны в 1904 году, когда правительство США импортировало 1300 коренных филиппинцев из разных племен для показа на выставке в Сент-Луисе в 1904 году

На этом снимке запечатлена филиппинская девочка ​​​​в зоопарке Кони-Айленда в 1904 году. Ее выставили в зоопарке среди обезьян и ящериц, чтобы продемонстрировать новые владения США на Филиппинах. Она была связана веревками. Посетители бросали в нее арахис.

14. Фотография Зиты Сус, одной из сотен тысяч детей, похищенных нацистским режимом. Ей выдали новые документы и отдали на удочерение, а после войны — в детский дом. Она так и не нашла свою настоящую семью. 1942 год, Польша

Самые известные из них находились в Ирландии. Персонал приюта, в основном состоящий из монахинь, плохо обращался с женщинами и девочками.

Введенные в заблуждение руководством компании, представители которой сказали им, что радий безвреден, работницы получили смертельную дозу радиации, облизывая кончики кистей с радиевой краской и ради забавы крася свои ногти и зубы светящимся веществом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   жесть   исторические фото   история   ужас   факты   
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6  комментариев
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4k
salim777 3 часа назад
Сплошь прекрасные Европка и Пендоссия. Мерзкая история, бесчеловечные войны, репрессии и расизм. Издевательства над душевнобольными и людьми иных рас. Ядерные бомбардировки Японии. Геноцид неугодных. Развязывание войн по всему миру. Это вы что ли, уроды, непрерывно советуете нам "каяться"? Да идите вы на йух со своими советами. Вы же конченые нелюди, горите в аду, твари...
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7k
Погулять вышел 21 минуту назад
Читал вчера ночью этот пост в оригинале, но так и знал, что с3,143дят его сюда без одного пункта.
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18k
Corvus Corax Час назад
"Питер сбежал в марте 1863 года с плантации Джона и Бриджит Лайонс площадью 3000 акров. На момент переписи 1960 года помимо Питера у них в рабстве было еще 40 человек"

Сто лет пара держала плантацию?
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987
Егор 2 часа назад
У жертв холокоста "сверхчеловеки" колечки изымали перед сжиганием. А всех прочих, выходит, что с колечками отправляли в топку? А? Автор?
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987
Егор 2 часа назад
А что, разве негра запрещено называть негром? Почему все негры поста - вдруг афроамериканцы?
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8k
JeanLuk 2 часа назад
Комментарий к фото
Уже давно выяснили, что фейк это
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