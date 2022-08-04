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15+ фактов, связанных с войной в Персидском заливе

15+ фактов, связанных с войной в Персидском заливе

Автор:
04 августа 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   война   интересное   исторические события   история   подборка   факты   фото   
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Война в Персидском заливе началась 2 августа 1990 года, когда иракские войска вторглись в Кувейт. Спустя почти полгода начался один из громких её этапов - операция "Буря в пустыне", которую 17 января 1991 года начала коалиция во главе с США. Итогом стала победа коалиции, и вывод иракских войск из Кувейта. Узнаем несколько фактов об этом военном конфликте.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   война   интересное   исторические события   история   подборка   факты   фото   
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