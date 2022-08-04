15+ фактов, связанных с войной в Персидском заливе

Наира ас-Сабах со слезами на глазах рассказала, как работая в одной из больниц Кувейта, видела "вооруженных иракских солдат, которые ворвались в больницу, выбросили из инкубаторов новорождённых, и оставили их умирать на полу". Показания 15-летней Наиры способствовали росту поддержки войны. Но в 1992 году, после вторжения США в Ирак, выяснилось, что Наира является дочерью кувейтского посла и ее "показания" составило PR-агентство, нанятое правительством Кувейта.