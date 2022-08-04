15+ фактов, связанных с войной в Персидском заливе

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Война в Персидском заливе началась 2 августа 1990 года, когда иракские войска вторглись в Кувейт. Спустя почти полгода начался один из громких её этапов - операция "Буря в пустыне", которую 17 января 1991 года начала коалиция во главе с США. Итогом стала победа коалиции, и вывод иракских войск из Кувейта. Узнаем несколько фактов об этом военном конфликте.
Во время войны в Персидском заливе США сбросили бомбу BLU-82 весом 6 800 кг. На тот момент она считалась мощнейшей неядерной бомбой в мире
Силы специального назначения Великобритании даже сначала предположили, что это была ядерная бомба - о чем подразделение передало по радио в свой штаб.
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Во время этой войны человек впервые сдался "роботу". Когда американские беспилотники Pioneer RQ-2A пролетали над несколькими иракскими солдатами для поиска артиллерийских целей, те подняли белые флаги и решили сдаться беспилотникам
После войны в Персидском заливе, когда на Израиль сбросили иракские ракеты "Скад", власти издали закон - о том, что все дома в Израиле должны иметь усиленную комнату безопасности, непроницаемую для химических и биологических веществ
В 2017 году во время изучения захваченного иракского танка времен войны в Персидском заливе, эксперты нашли пять золотых слитков в топливном баке
250 тысяч американских ветеранов, участвовавших в войне, по сей день страдают неизвестным хроническим заболеванием, вызывающим усталость, мышечные боли, проблемы с памятью, сыпь и диарею
В 1990 году Наира ас-Сабах, дочь посла Кувейта в США, дала ложные показания, которые вызвали поддержку войны в Персидском заливе
Наира ас-Сабах со слезами на глазах рассказала, как работая в одной из больниц Кувейта, видела "вооруженных иракских солдат, которые ворвались в больницу, выбросили из инкубаторов новорождённых, и оставили их умирать на полу". Показания 15-летней Наиры способствовали росту поддержки войны. Но в 1992 году, после вторжения США в Ирак, выяснилось, что Наира является дочерью кувейтского посла и ее "показания" составило PR-агентство, нанятое правительством Кувейта.
В ходе войны задействовали линкор USS Missouri, который до этого использовали во Второй мировой войне. В 1945 году на борту линкора был подписан Акт о капитуляции Японии. В последний раз он открывал огонь в Персидском заливе в 1991 году
Во время войны в Персидском заливе число новых беременностей в США превысило число смертей в боевых действиях на 8 раз
При отступлении из Кувейта иракские войска использовали огневые траншеи. Они заполнили траншеи в пустыне нефтью и подожгли их, чтобы замедлить продвижение танков и вооружения коалиции
Регги-исполнитель Шэгги (Shaggy) служил в Корпусе морской пехоты в 1988-1991 годах, и был направлен в Саудовскую Аравию во время войны в Персидском заливе
После войны были осушены водно-болотные угодья, где годами жили "озёрные арабы". Было уничтожено множество местных дамб. Только с 2000-х в болотах наблюдаются значительные темпы восстановления
В Кувейте в результате праздничной стрельбы после окончания войны погибли по меньшей мере 20 человек
Изначально предполагалось, что действие диснеевского мультика "Аладди" будет происходить в Багдаде. Однако создатели были вынуждены изменить его из-за начала войны в Персидском заливе. Его заменили на выдуманный город Аграба
Во время войны в заливе иракские военные распространяли брошюры и радиопостановки, адресованные американским солдатам. В них говорилось, что пока они воевали в Ираке, "их жены были в постели с Томом Крузом, Брюсом Уиллисом и Бартом Симпсоном"
В 1991 году Ирак имел пятую по величине армию в мире, но только треть из миллиона были квалифицированными профессиональными военными. Военно-морской флот при этом "практически отсутствовал"
Конфликт имел тяжёлые экологические последствия. В Персидский залив вылилось около 8 млн баррелей нефти, что привело к гибели 30 000 птиц и нанесло серьёзный ущерб заливу. В Кувейте, ОАЭ и Турции шли чёрные дожди
Источник: — переведено специально для fishki.net
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