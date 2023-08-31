25 интересных и запоминающихся снимков из прошлого

Представьте, что вы родились в 1900 году. Когда вам 14 лет, начинается Первая мировая война, которая заканчивается в ваш 18-й день рождения, убивая 22 миллиона человек. Позже в том же году начинается эпидемия испанского гриппа на всей планете и продолжается до тех пор, пока вам не исполнится 20. Пятьдесят миллионов человек умрут от этого за эти два года. Да, 50 миллионов. Когда вам 29 лет, в США начинается Великая депрессия. Безработица достигает 25%, мировой ВВП падает на 27%. Это продолжается до тех пор, пока вам 33. Страна практически разваливается вместе с мировой экономикой. Когда вам исполняется 39 лет, начинается Вторая мировая война. Когда вам 41 год, Соединенные Штаты полностью вовлечены во Вторую мировую войну. Между вашим 39-м и 45-м днем рождения 75 миллионов человек погибают в войне, а Холокост убивает шесть миллионов человек. В ваши 52 года начинается Корейская война и погибает пять миллионов человек. Когда вам 64 года, начинается война во Вьетнаме, которая будет продолжаться еще много лет. В этом конфликте погибнет 4 млн человек. Где-то в районе вашего 62-го дня рождения происходит кубинский ракетный кризис, переломный момент в холодной войне. Жизнь на нашей планете, какой мы ее знаем, вполне могла в тот момент закончиться. Хорошо, что этого не случилось. Когда вам исполнится 75 лет, война во Вьетнаме наконец завершится. Подумайте обо всех жителях планеты, родившихся в 1900 году. Как можно все это пережить? Ребенок в 1985 году не осознавал, что его 85-летние дедушка и бабушка пережили всё, что перечислено выше. Перспектива — удивительная штука. Давайте попробуем взглянуть на вещи в перспективе. Давайте будем умными, будем помогать друг другу, и мы справимся с любыми проблемами. Как справились они.