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35 любопытных фотографий со страниц мировой истории

35 любопытных фотографий со страниц мировой истории

Автор:
28 июля 2022 23:42
Сообщество : Исторические факты
Метки: в копилку эрудита   интересное   исторические фото   история   факты   хочу все знать   
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В детстве многие любили историю — изучать древние культуры, давно ушедшие цивилизации, развитие технологий и то, как сильно все изменилось, хотя люди остались прежними. Поэтому всякий раз, когда появляется возможность своими глазами заглянуть в прошлое, пусть даже временами и мрачное, нам очень сложно пройти мимо.

1. Терри Фокс, 21-летний канадец, лишившийся ноги из-за рака, решил пробежать через всю Канаду, чтобы собрать деньги на исследования рака. Каждый день он пробегал полноценный марафон. Фокс пробежал 5 375 километров за 143 дня, но не смог продолжить, поскольку болезнь прогрессировала. Фокс скончался в июне 1981 года.

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2. Кэмберли Кейт, она же Кейт Уорд и ее бродячие собаки в Англии в 1962 году. Она ни разу не отказала в помощь бродячей собаке и за свою жизнь успела позаботиться о более чем 600 животных

21. «Меркурий», один из самых красивых поездов в истории, разработанный в стиле ар-деко Генри Дрейфусом для Центральной железной дороги Нью-Йорка. Чикаго, 1936 год

22. Обручальные кольца, отобранные у жертв Холокоста перед казнью, 1945 год

26. Эта миниатюрная экосистема процветает в практически полной изоляции с 1960 года. За это время ее поливали всего один раз

27. Нарисованные бизоны в пещере Альтамира, Испания. Их нарисовали в период протяженностью более 20 000 лет, между 35 000 и 15 000 гг. до нашей эры

28. Сокровища, которые росли под Мексикой на протяжении 500 000 лет: пещера с кристаллами до 11 метров длиной и весом до 55 тонн

29. Дети в традиционных соломенных плащах мино идут на новогоднее мероприятие, префектура Ниигата, Япония, 1956 год

Источник:

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Метки: в копилку эрудита   интересное   исторические фото   история   факты   хочу все знать   
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