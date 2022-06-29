Почему раньше моряки щеголяли в клёшах

Вопрос практичности. У моряка, понятное дело, есть много шансов оказаться в воде - случайное падение или потопление судна. А широкий клёш и специальный клапан (лацбант) позволяют быстрее в воде избавиться от брюк и всплыть. Также клёши легко было закатать, если нужно было сойти с шлюпки и подойти к берегу.

Также матросы использовали широкие парусиновые штаны как средство спасения на воде, их можно было попробовать надуть, чтобы продержаться на воде несколько часов, пока не прибудет подмога.