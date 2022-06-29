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Почему раньше моряки щеголяли в клёшах

Почему раньше моряки щеголяли в клёшах

Автор:
29 июня 2022 14:50
Сообщество : RealFishki
Метки: Исторические факты   интересное   история   мода   моряки   одежда   факты   
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Яркий и узнаваемый образ моряка - тельняшка и известные длинные брюки, расширяющиеся от колена к низу.
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Источник:

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Метки: Исторические факты   интересное   история   мода   моряки   одежда   факты   
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Serg2001 Полчаса назад
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