Почему раньше моряки щеголяли в клёшах

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Яркий и узнаваемый образ моряка - тельняшка и известные длинные брюки, расширяющиеся от колена к низу.
Название "клёш" происходит от французского la cloche (буквально "колокол"), так как брюки этого покроя очень напоминают церковные колокола. Считается, что такие штаны впервые появились у американских моряков в начале 19 века. В середине этого же века брюки-клёш стали носить и британские матросы, а за ними французы.
У русского военного флота клеши появились в конце 19 века. Но они не были официальной формой - матросы расширяли свои штаны к низу самостоятельно, за что им нередко попадало от офицеров. Сразу после февральской революции матросы восстали и начали носить невероятно огромные клёши, как символ бунтарства.
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Также есть версия, что такую модель штанов моряки позаимствовали у столяров и плотников, которые веками носили такие раструбы, чтобы на обувь не падала стружка.
Но почему именно моряки выбрали носить клёш?
Но почему именно моряки выбрали носить клёш?
Вопрос практичности. У моряка, понятное дело, есть много шансов оказаться в воде - случайное падение или потопление судна. А широкий клёш и специальный клапан (лацбант) позволяют быстрее в воде избавиться от брюк и всплыть. Также клёши легко было закатать, если нужно было сойти с шлюпки и подойти к берегу.
Также матросы использовали широкие парусиновые штаны как средство спасения на воде, их можно было попробовать надуть, чтобы продержаться на воде несколько часов, пока не прибудет подмога.
Также матросы использовали широкие парусиновые штаны как средство спасения на воде, их можно было попробовать надуть, чтобы продержаться на воде несколько часов, пока не прибудет подмога.
Сейчас клёш на флоте уже стал историей. Судна реже идут ко дну, появились новые средства спасения тонущих членов экипажа. Ну и с современной палубы упасть в воду несколько сложнее, чем с судов прошлых веков.
А тем временем клёш не раз входил в моду и для сухопутных граждан. После Октябрьской революции, например, русская молодёжь активно подражала бравым морякам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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