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35 интересных фотографий и исторических фактов

35 интересных фотографий и исторических фактов

Автор:
13 декабря 2022 17:27
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   исторические кадры   исторические события   исторические фото   исторические фотографии   история   события прошлого   старые снимки   старые фотографии   
2944
36
Может ли история как наука способствовать прогрессу и совершенствованию человечества? Вроде бы люди на ошибках учатся. Но и есть и другая популярная идея о том, что история циклична, и ошибки просто повторяются на новых ее витках. Предлагаем поразмышлять об этом, рассматривая снимки из коллекции сабреддита /r/DragonUtopia.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   исторические кадры   исторические события   исторические фото   исторические фотографии   история   события прошлого   старые снимки   старые фотографии   
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10  комментариев
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16k
Поручик 23 минуты назад
А "батюшка"-то вовсе не планировал, судя по фото, "подставлять другую щёку"!
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 16 минут назад
Шеф, все по плану, рухнули близнецы, но мы решили и третье здание завалить, там часть золотого запаса Шеф...деньги лишними не бывают Шеф.
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10k
Сатанеев Полчаса назад
Не раскрыта тема, откуда взялась королева, хоть и консорт, в Монголии в 1938 году, если Монгольская Народная Республика ведёт своё летоисчисление с 1924-го?

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7k
Slowly 51 минуту назад
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306
Альберт Назыров Час назад
Не хватает фото, где шахтёр ужинает после трудового дня.
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6k
Axel Час назад
С возрастом, начиная с конца 1970-х, у Кима образовались отложения кальция на правой стороне задней части шеи. Непосредственная близость опухоли к его головному и спинному мозгу сделала ее неоперабельной. Из-за ее непривлекательности северокорейским фотографам запретили публиковать фотографии Кима, если на снимках была видна опухоль.

Кима изображали слева, чтобы скрыть ее рост от официальных фотографий и кинохроники (на официальном портрете он вытягивает шею вправо, как бы скрывая это). По мере того, как к концу 1980-х опухоль достигла размера бейсбольного мяча, ее становилось все труднее скрывать, и фотографии подвергались ретуши.
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