35 интересных фотографий и исторических фактов

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Может ли история как наука способствовать прогрессу и совершенствованию человечества? Вроде бы люди на ошибках учатся. Но и есть и другая популярная идея о том, что история циклична, и ошибки просто повторяются на новых ее витках. Предлагаем поразмышлять об этом, рассматривая снимки из коллекции сабреддита /r/DragonUtopia.
1. Рон Кобб, День Благодарения в Америке, 1975 г.
Кстати, Рон Кобб — художник, который придумал дизайн машины времени DeLorean DMC-12 из "Назад в будущее", корабля "Ностромо" из "Чужого" и декораций "Конана-варвара".
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3. Сенегальский солдат, потерявший обе руки, пишет письмо, используя свои новые протезы. В Профессиональной реабилитационной школе для инвалидов, Париж, 1918 г.
4. Медсестра из "Красного Креста" записывает последние слова смертельно раненного солдата, 1917 год
5. Пикет активистов возле бассейна "для белых", Огайо, 1960-е годы
"Не плавайте здесь, здесь плавает сегрегация и тонет демократия"
7. Дневник Теодора Рузвельта в день смерти его жены и матери, 1884 г.
"Свет ушел из моей жизни"
10. Солдат из Восточной Германии бросает мяч ребенку, играющему на западногерманской стороне Берлинской стены. 1962 г.
13. Глава администрации Эндрю Кард прерывает президента США Джорджа Буша во время чтения для школьников в Сарасоте, Флорида, 11 сентября 2001 года, чтобы сообщить о теракте
14. Плакат Сальвадора Дали для американской армии, нацеленный на борьбу с венерическими заболеваниями, 1942 г.
25. Обугленные остатки кабины "Аполлона-1". В ней погибли трое астронавтов: Гас Гриссом, Эд Уайт и Роджер Чаффи
27. Эффекты бомбы Daisy Cutter. Бомба была разработана, чтобы расчистить территорию для приземления вертолета
29. Ким Ир Сен, основатель Северной Кореи, с лидером венгерских коммунистов Яношем Кадаром, 1984 год. Хорошо видна опухоль на его шее
30. Свежеокрашенный танк M4 Sherman в туннеле с инфракрасной лампой, предназначенном для сокращения времени высыхания краски с 24 часов до 4 минут
31. Каждый день в конце смены рабочие алмазных шахт должны были пройти через рентгеновский аппарат для проверки. Некоторые глотали алмазы и даже прятали их в надрезах на ногах. Южная Африка, 1954 год
33. Британский солдат принимает ванну в портовом городе Тобрук, Ливия, 17 февраля 1942 года
34. Мужчина курит сигарету и читает комиксы, пока ему делают татуировку, Токио, Япония, 1970 г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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12. Японская медсестра в черном во время русско-японской войны, 1905 г.
А для чего у неё крест во лбу? Откуда в Японии христианство, тем более в 1905-м?
Известно же, медсёстры-христианки носили головные уборы с крестом, мусульманки - с полумесяцем. В Японии того времени, как и сейчас, господствующие религии - синтоизм и буддизм. Откуда христианская атрибутика?
Я к тому, что подпись к фото дубовая.
Вы меня опередили
Кима изображали слева, чтобы скрыть ее рост от официальных фотографий и кинохроники (на официальном портрете он вытягивает шею вправо, как бы скрывая это). По мере того, как к концу 1980-х опухоль достигла размера бейсбольного мяча, ее становилось все труднее скрывать, и фотографии подвергались ретуши.