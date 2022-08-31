19 самых ярких и запоминающихся образов знаменитостей, которые посетили премию MTV Video Music Awards 2022

Многие знаменитости не стали изменять себе и пришли в ярких, запоминающихся нарядах, которые тут же привлекли внимание прессы и фотографов. Предлагаем вам взглянуть на них и оценить, а также ознакомиться со списком победителей премии. Забегая вперёд, скажем, что особенно отличились ребята из Red Hot Chili Peppers — они не только победили в двух важных номинациях, но и сделали этот вечер по-настоящему особенным. Легенды на века!

Рэперша и актриса Лиззо