19 самых ярких и запоминающихся образов знаменитостей, которые посетили премию MTV Video Music Awards 2022

Вручение премии MTV Music Video Awards 2022 — важное событие для мировой музыкальной индустрии. Оно прошло 28 августа в Нью-Джерси. Мероприятие ознаменовалось не только награждением номинантов, но и обсуждением главных образов красной дорожки.
Многие знаменитости не стали изменять себе и пришли в ярких, запоминающихся нарядах, которые тут же привлекли внимание прессы и фотографов. Предлагаем вам взглянуть на них и оценить, а также ознакомиться со списком победителей премии. Забегая вперёд, скажем, что особенно отличились ребята из Red Hot Chili Peppers — они не только победили в двух важных номинациях, но и сделали этот вечер по-настоящему особенным. Легенды на века!
Рэперша и актриса Лиззо
Американский рэпер Монтеро Ламар Хилл, известный как Lil Nas X
В этом году в нарядах преобладал чёрный цвет. Знаменитости активно дополняли свои образы флористическими принтами, стразами, кристаллами, пушистыми элементами декора.
Рок-группа Maneskin
Певица Тейлор Свифт
Автор-исполнитель Конан Грей
Актриса Хлоя Файнман
Бразильская певица Анитта
Ямайская дэнсхолл-исполнительница Чинси Лин Ли
Актриса Сабрина Карпентер
Рэпер Toosii
Актриса София Карсон
Группа Blackpink
Рэпер Джек Харлоу
Модель Эшли Грэхэм
Группа Red Hot Chili Peppers
Певица Хлоя Бэйли
Американская певица Бекки Джи
Церемония MTV Music Video Awards известна своей эпатажной модой. Поэтому встретить здесь обычные наряды практически невозможно. Образы на мероприятии всегда яркие, причудливые, шокирующие, но никогда не скучные.
Рэпер Snoop Dogg
Американская рэперша Doechii
Теперь, когда вы вдоволь налюбовались замечательными нарядами, можно переходить к списку победителей MTV Video Music Awards 2022. Он выглядит следующим образом:
- Альбом года — Гарри Стайлс «Harry’s House»
- Группа года — BTS
- Исполнитель года — Bad Bunny
- Лучший новый артист — Дав Кэмерон
- Лучшая песня — Билли Айлиш с песней «Happier Than Ever»
- Видео года — Тейлор Свифт «All Too Well»
- Лучший k-pop клип — Лиса из Blackpink «LALISA»
- Лучшее видео со смыслом — Лиззо «About Damn Time»
- Лучшее альтернативное видео — Maneskin «I Wanna Be Your Slave»
- Лучшее латиноамериканское видео — Анитта «Evolver»
- Лучшее рок-видео — Red Hot Chili Peppers «Black Summer»
- Лучшее поп-видео — Гарри Стайлс «As It Was»
- Лучшая совместная работа — Lil NasX и Джек Харлоу «Industry Baby»
- Лучшие визуальные эффекты — Lil NasX и Джек Харлоу «Industry Baby»
- Лучшее видео — Тейлор Свифт «All Too Well»
- Лучшее хип-хоп видео — Ники Минаж «Do We Have A Problem»
- Лучшее R&В видео — The Weeknd «Out of Time»
- Главная песня лета — Джек Харлоу «First Class»
- MTV Vanguard Award — Ники Минаж
- Глобальная икона — Red Hot Chili Peppers
Источник:
АНТИФИШКИ
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2. Они не "небинарные персоны", они 3,14доры!
3. Это не борьба за "инклюзивность и дайвёсити", а театор уродов!
p.s. И это называется "цивилизованный мир"?
Зачем это го...но на фишках?
И что за рабско-холуйское желание писать имена латиницей?
мы тут люди простые и не любим фальши
скажем не "Яркие и запоминающиеся", а "Стремные и дурацикие"
что лично я вижу тут: чем бездарней и унылей "Знаменитость" тем более стремную одежду она себе выбирает, так как вырядиться как чучело городное это для неё единственный способ привлечь к себе внимание
(в подтверждение к этому снупдог и РХЧП одеты в одежду довольно классического фасона)
Урод - он сам по себе урод.
А фрик, мало того что урод, так ещё и гордится этим и выставляет своё уродство напоказ.
Рэперша и актриса Лиззо - эта точно действовала по всем правилам камуфляжа - максимально размыть свой силуэт на фоне окружающей среды чтобы не сильно выделяться.