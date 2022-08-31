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19 самых ярких и запоминающихся образов знаменитостей, которые посетили премию MTV Video Music Awards 2022

19 самых ярких и запоминающихся образов знаменитостей, которые посетили премию MTV Video Music Awards 2022

Автор:
31 августа 2022 10:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: MTV Video Music Awards 2022   в мире   знаменитости   люди   мода   наряд   образ   фото   
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Вручение премии MTV Music Video Awards 2022 — важное событие для мировой музыкальной индустрии. Оно прошло 28 августа в Нью-Джерси. Мероприятие ознаменовалось не только награждением номинантов, но и обсуждением главных образов красной дорожки.

Многие знаменитости не стали изменять себе и пришли в ярких, запоминающихся нарядах, которые тут же привлекли внимание прессы и фотографов. Предлагаем вам взглянуть на них и оценить, а также ознакомиться со списком победителей премии. Забегая вперёд, скажем, что особенно отличились ребята из Red Hot Chili Peppers — они не только победили в двух важных номинациях, но и сделали этот вечер по-настоящему особенным. Легенды на века!


Рэперша и актриса Лиззо

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Американский рэпер Монтеро Ламар Хилл, известный как Lil Nas X

В этом году в нарядах преобладал чёрный цвет. Знаменитости активно дополняли свои образы флористическими принтами, стразами, кристаллами, пушистыми элементами декора.


Рок-группа Maneskin

Певица Тейлор Свифт

Автор-исполнитель Конан Грей

Актриса Хлоя Файнман

Бразильская певица Анитта

Ямайская дэнсхолл-исполнительница Чинси Лин Ли

Актриса Сабрина Карпентер

Рэпер Toosii

Актриса София Карсон

Группа Blackpink

Рэпер Джек Харлоу

Модель Эшли Грэхэм

Группа Red Hot Chili Peppers

Певица Хлоя Бэйли

Американская певица Бекки Джи

Церемония MTV Music Video Awards известна своей эпатажной модой. Поэтому встретить здесь обычные наряды практически невозможно. Образы на мероприятии всегда яркие, причудливые, шокирующие, но никогда не скучные.


Рэпер Snoop Dogg

Американская рэперша Doechii

Теперь, когда вы вдоволь налюбовались замечательными нарядами, можно переходить к списку победителей MTV Video Music Awards 2022. Он выглядит следующим образом:

  • Альбом года — Гарри Стайлс «Harry’s House»
  • Группа года — BTS
  • Исполнитель года — Bad Bunny
  • Лучший новый артист — Дав Кэмерон
  • Лучшая песня — Билли Айлиш с песней «Happier Than Ever»
  • Видео года — Тейлор Свифт «All Too Well»
  • Лучший k-pop клип — Лиса из Blackpink «LALISA»
  • Лучшее видео со смыслом — Лиззо «About Damn Time»
  • Лучшее альтернативное видео — Maneskin «I Wanna Be Your Slave»
  • Лучшее латиноамериканское видео — Анитта «Evolver»
  • Лучшее рок-видео — Red Hot Chili Peppers «Black Summer»
  • Лучшее поп-видео — Гарри Стайлс «As It Was»
  • Лучшая совместная работа — Lil NasX и Джек Харлоу «Industry Baby»
  • Лучшие визуальные эффекты — Lil NasX и Джек Харлоу «Industry Baby»
  • Лучшее видео — Тейлор Свифт «All Too Well»
  • Лучшее хип-хоп видео — Ники Минаж «Do We Have A Problem»
  • Лучшее R&В видео — The Weeknd «Out of Time»
  • Главная песня лета — Джек Харлоу «First Class»
  • MTV Vanguard Award — Ники Минаж
  • Глобальная икона — Red Hot Chili Peppers

Источник:

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Метки: MTV Video Music Awards 2022   в мире   знаменитости   люди   мода   наряд   образ   фото   
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18  комментариев
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17k
Наталья 2 часа назад
Я бы написала не "яркие образы" а "тотальная безвкусица".
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10k
Dmitry 52 секунды назад
1. Они не "бодипозитивные", они жирные!
2. Они не "небинарные персоны", они 3,14доры!
3. Это не борьба за "инклюзивность и дайвёсити", а театор уродов!
p.s. И это называется "цивилизованный мир"?
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5k
Том Сойер 5 минут назад
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3k
cnob7 12 минут назад
на 1 фотке какая -то х.уй.н.я из горы пакетов вылезает, на 2 -п.и.д.о.р черный, на 3- четыре фрика, 4 -норм, 5- п.и.д.о.р в занавеске, 6 -телка в одеяле, 7,8,9 в целом норм, 10- черный, в зеленой х.у.й.н.е , думающий что он белый, 11,12 норм, 13- какой-то лохматый хрен в коже, 14- RHCP рулят, 15, 16 пойдет, 17 -вечный укурок, 18- кожаная куртка, сиська и белые пятки
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7k
mbr 22 минуты назад
Это вообще, б...дь, кто?
Зачем это го...но на фишках?
И что за рабско-холуйское желание писать имена латиницей?
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1k
Женя Женя78 44 минуты назад
класная мадам,да и платье прокатит. вроде как культурно выглядит.
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4k
Copycat 50 минут назад
Давайте вот без этого
мы тут люди простые и не любим фальши

скажем не "Яркие и запоминающиеся", а "Стремные и дурацикие"

что лично я вижу тут: чем бездарней и унылей "Знаменитость" тем более стремную одежду она себе выбирает, так как вырядиться как чучело городное это для неё единственный способ привлечь к себе внимание
(в подтверждение к этому снупдог и РХЧП одеты в одежду довольно классического фасона)
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1k
Duke_kir 54 минуты назад
Snoop Dogg самый приличный
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Это репортаж с собрания фриков?
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7k
Shtoppi 2 часа назад
Очередная публичная демонстрация жирных туш, безвкусицы и банальной е_анутости.
Рэперша и актриса Лиззо - эта точно действовала по всем правилам камуфляжа - максимально размыть свой силуэт на фоне окружающей среды чтобы не сильно выделяться.
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26k
Ваня 2 часа назад
перцев и снуппа знаю, а остальные - кто это?!!
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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Снупа знаю, Тейлор Свифт с натяжкой можно назвать знаменитостью, остальные это что?
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