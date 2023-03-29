Как выглядят 17 модельеров, чьими именами названы популярные и дорогие бренды

Спасибо за это стоит сказать смелым модельерам, которые, превозмогая трудности и осуждение общества, смогли добиться поставленных целей и показать, что подчёркивать собственную индивидуальность необычной одеждой — это очень круто.

История высокой моды такова, что она в первую очередь запоминает творения модельеров, после их имена, а вот лица довольно часто оказываются незаслуженно забытыми. Многие из нас знают фамилии этих людей, так как мы любим создаваемые ими наряды, ждём гениальных показов, где у моделей будет возможность их примерить, и следим за новыми тенденциями. А вот как выглядят всемирно известные законодатели моды, может стать для многих настоящим открытием!





Джованни Версаче — основатель итальянского дома моды Versace