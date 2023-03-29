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Как выглядят 17 модельеров, чьими именами названы популярные и дорогие бренды

Как выглядят 17 модельеров, чьими именами названы популярные и дорогие бренды

Автор:
29 марта 2023 09:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Модельер   бренд   знаменитости   люди   мода   фото   
793
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Мода крайне интересна и разнообразна. За последние сто лет она претерпела множество революционных изменений, благодаря чему мы имеем возможность одеваться во всё, что душе угодно.

Спасибо за это стоит сказать смелым модельерам, которые, превозмогая трудности и осуждение общества, смогли добиться поставленных целей и показать, что подчёркивать собственную индивидуальность необычной одеждой — это очень круто.

История высокой моды такова, что она в первую очередь запоминает творения модельеров, после их имена, а вот лица довольно часто оказываются незаслуженно забытыми. Многие из нас знают фамилии этих людей, так как мы любим создаваемые ими наряды, ждём гениальных показов, где у моделей будет возможность их примерить, и следим за новыми тенденциями. А вот как выглядят всемирно известные законодатели моды, может стать для многих настоящим открытием!


Джованни Версаче — основатель итальянского дома моды Versace

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Год основания: 1978

Модный путь Джованни начался с детства, когда он помогал своей матери в их ателье. В 1972 юный модельер отправился на работу в Милан. Дела шли хорошо, и уже в 1978 мужчина открыл собственный бутик, презентовав фирменную линию одежды.


Кристобаль Баленсиага Эйсагирре — основатель испанского дома высокой моды Balenciaga

Год основания: 1919

Баленсиага изменил силуэты женской одежды. Его наряды прославились широкими плечами и свободным кроем. Он создал такие знаковые вещи, как пальто-кокон, полуоблегающий костюм и платье с павлиньим хвостом. Одной из главных инноваций Кристобаля считают платья baby doll.


Эльза Луиза Мария Скиапарелли — создательница французского модного дома Schiaparelli

Год основания: 1935

Эльза Скиапарелли всегда находилась под влиянием сюрреалистичной арт-сцены Парижа. Её идеи часто перекочёвывали в проекты девушки. Коко Шанель (главная конкурентка Эльзы) называла её «художницей, которая шьёт одежду».


Пьер Бальмен — создатель французского дома моды Pierre Balmain

Год основания: 1945

Модельер прославился своей смелостью. После завершения войны от отказался от строгих и скучных силуэтов. Он сделал ставку на роскошные образы — вычурно женственные платья со смелым декольте, которые были украшены вышивкой и камнями.


Джорджо Армани — основатель модного дома Armani

Год основания: 1975

Армани в некотором роде является покровителем моды в Италии. Он разработал униформу для полиции, одежду для миланских водителей такси и даже изменил дизайн обложки Евангелия для Папы Римского.


Коко Шанель — основательница модного французского дома Chanel

Год основания: 1910

Ножницы были вещью, которая постоянно сопровождала Коко, куда бы она ни отправилась. Модельерша могла носить их в сумочке или прямо на шее на верёвочке.


Валентино Клементе Людовико Гаравани — основатель итальянского модного дома Valentino

Год основания: 1959

Роскошные платья от Valentino безумно ценят многие знаменитости. В его платьях выходили замуж Жаклин Кеннеди-Онассис, Элизабет Тэйлор, Kортни Кокс, Дженнифер Лопес и Энн Хэтэуэй.


Жан-Поль Готье — основатель французского модного дома Jean Paul Gaultier S.A.

Год основания: 1991

У Готье никогда не было художественного образования. Он обожал рисовать, читать модные журналы и смотреть по телевизору показы и рекламу модных домов. В 17 лет он нарисовал эскизы своей первой коллекции и решил попытать счастья, разослав их популярным парижским кутюрье. Выходка парня обернулась успехом. В свои 18 лет Готье начал работать с Пьером Карденом, который не смог оставить без внимания талантливого юношу.


Кристиан Диор — основатель французского модного дома Christian Dior

Год основания: 1946

Когда Кристиан выпустил первую коллекцию, ему было уже за 50. Этот факт в очередной раз доказывает, что стремиться к мечте никогда не поздно.


Пьер Карден — основатель французского дома моды Pierre Cardin

Год основания: 1950

Участники культовой музыкальной группы «Beatles» часто носили брендовые костюмы Кардена, тем самым рекламируя его модный дом.


Ги Ларош — основатель французского модного дома Guy Laroche


Год основания: 1949

Именно Ларош ввёл в моду яркие цвета и вызывающе роскошные фасоны.


Нина Риччи — основательница французского модного дома Nina Ricci

Год основания: 1932

Своё дело эта безумно смелая и креативная женщина начала в 49 лет. Нина предварительно никогда не рисовала эскизы платьев и другой одежды, как делали все остальные модельеры. Она сразу подкалывала ткань на манекене или на манекенщице и принималась её украшать, руководствуясь только собственной фантазией и вкусом.


Кельвин Ричард Кляйн — основатель американского дома моды Calvin Klein Inc

Год основания: 1968

Изначально под маркой Calvin Klein выпускалась исключительно мужская одежда. После того, как бренд приобрёл небывалую популярность, дизайнер решил дополнить коллекции женской линией одежды и нижнего белья.


Пако Рабан — основатель дома высокой моды Paco Rabanne

Год основания: 1967

Кстати, Пако не только был дерзким и выдающимся модельером, он ещё и успевал писать бестселлеры. Всего за свою жизнь ему удалось выпустить 8 книг.


Гуччио Гуччи — основатель итальянского модного дома Gucci

Год основания: 1921

Многие модельеры основали свои бренды, когда им едва стукнуло чуть за двадцать. Гуччи же окунулся в моду после 40 лет. До этого времени он работал в отеле, где черпал вдохновение у британской знати.


Александр Маккуин — основатель английского дома высокой моды Alexander McQueen

Год основания: 1992

Модельер прославился своими шокирующими коллекциями. Он выпускал своих моделей на подиум в окровавленных бинтах, в целлофане и в крайне странных конструкциях. К знаковым вещам бренда можно отнести туфли-копыта, клатч-кастет и платья-пионы.


Луи Виттон — основатель одного из старейших французских домов моды

Год основания: 1854

Когда Луи Виттон отправился покорять Париж, ему было всего 14 лет. Мальчику нужно было преодолеть 400 километров (не так уж много на самом деле). Однако денег на билет у юноши не нашлось, поэтому добирался он до города мечты пешком целых 2 года, постоянно останавливаясь в разных городах, чтобы подработать.


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Метки: Модельер   бренд   знаменитости   люди   мода   фото   
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Капитошка Час назад
Про адидас забыли.
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2k
ChePaev 23 минуты назад
Мадам Коко Шанель был убежденной нацисткой. Когда сегодня заходит речь о Коко Шанель, то в первую очередь вспоминают про «маленькое черное платье» и духи «Chanel No. 5». А вот о том, что почти десять лет знаменитая модель не могла появиться на родине, ибо у многих чесались руки поставить ее к стенке, предпочитают не упоминать.
Запустить свой бизнес певичке из кабаре Габриэль Бонёр Шанель помогли многочисленные любовники, среди которых особенно выделялся Хью Ричард Артур Гросвенор, 2-й герцог Вестминстерский. Ее знаменитое прозвище Коко происходит от названий песенок «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qu’a vu Coco», с которыми она блистала на сцене кабаре.
Коко рано усвоила, что продается и покупается все, разница лишь в цене. К началу Второй мировой войны она владела модным домом, магазинами и швейными мастерскими. Ее реакцией на новые условия стало увольнение 4000 человек, оставленных без средств к существованию в военный период. Шанель спокойно заявила, что собирается сосредоточиться только на производстве духов и огромный штат сотрудников ей больше не нужен.
В июне 1940 года Коко постигла личная беда: в плену у нацистов оказался ее племянник Андре Палас. Шанель поступила привычным для себя способом: обратилась к атташе немецкого посольства барону Гансу Гюнтеру фон Динклаге, предложив ему в качестве платы за освобождение родственника себя. Барону фон Динклаге было 43 года, а Коко 56 лет, но немец не смог устоять перед француженкой.
Проживали любовники в роскошном парижском отеле «Ритц», даже не думая скрывать от окружающих свою связь.
Сожительство с высокопоставленным немцем в глазах патриотично настроенных французов было грехом, но с учетом прежней репутации Шанель далеко не самым тяжелым. Однако соотечественники подозревали, что Коко продала гитлеровцам еще и душу.
В 2016 году были рассекречены архивные документы, из которых следовало, что Коко была не только любовницей нациста, но и агентом немецкой разведки.
Среди обнародованных документов оказалось письмо анонимного источника в Мадриде французскому Сопротивлению. По словам ответственного за хранение архива Фредерика Кегинера, в записях говорится, что Шанель была записана в документах как агент абвера органа военной разведки и контрразведки Третьего рейха в 1919-1944 годах. При этом историк не исключал, что гитлеровцы могли использовать Шанель как потенциальный источник информации и как исполнителя поручений, но она сама при этом не осознавала факта такого сотрудничества.
В 1943 году руководитель разведки Третьего рейха Вальтер Шелленберг дал добро на реализацию операции «Модельхут» («Модная шляпка»), центральной фигурой которой должна была стать Коко Шанель. Предполагалось, что модельер, используя свои связи среди английских аристократов, сумеет добиться встречи с Уинстоном Черчиллем. Главе британского кабинета министров Коко должна была передать немецкие предложения о заключении сепаратного мира.
Шанель и Динклаге выехали в Мадрид в конце декабря 1943 начале января 1944 года. Паспорт для поездки в Испанию был выдан Шанель 17 декабря 1943 года по личному распоряжению начальника СС в Париже Карла Бёмельбурга. Саму поездку полностью финансировали гитлеровцы.
Выйти на контакт с Черчиллем Коко не удалось. По крайней мере, никаких официальных подтверждений подобной связи не существует. Но вот что интересно: когда в 1944 году Шанель арестовали как коллаборационистку, главным её заступником оказался именно Черчилль. Благодаря ему Коко оказалась не в тюрьме и не у расстрельной стены, а в изгнании.
«Изгнание» тоже получилось довольно специфическим: Шанель уехала в Швейцарию, где на берегах Женевского озера проживала с бароном фон Динклаге. Недостатка в финансах Коко не испытывала. Более того, когда в Швейцарии оказался освобождённый из тюрьмы Вальтер Шелленберг, она помогала ему финансово. Когда в 1952 году бывший гитлеровский разведчик умер, Коко профинансировала его похороны.
Вернувшись во Францию, модельер попала в период «всепрощенчества», когда пособникам нацистов, которые уцелели, стали списывать старые грехи. Коко потребовалось около трех лет, чтобы продавить общественное мнение и вернуть уважение французов.
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445
дмитрий 24 минуты назад
чувак с изалентой круче всех))))
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2k
ChePaev Полчаса назад
Фамилия Скиапарелли мне говорит только об одном человеке - Джованни Вирджинио Скиапарелли (1835 – 1910 гг.) – астроном из Италии, который, несмотря на дальтонизм, посвятил значительную часть своей жизни изучению поверхности Марса. Вопреки недугу ему удалось не только стать первооткрывателем «марсианских каналов», но и составить систему обозначений деталей поверхности Красной планеты, которая используется ведущими астрономическими сообществами по сей день. Его именем в 1973 году назван на Марсе кратер размером около 400ч460 км.
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Капитошка 48 минут назад
Хьюго Босс – личный стилист Гитлера и создатель униформы нацистов


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Капитошка 48 минут назад
Как оказалось, Хьюго Босс действительно занимался пошивом военной формы для вермахта и получал от этих заказов большую прибыль. И на фабрике использовался подневольный труд 140 выходцев из Польши и 40 пленных французов. Однако никаких письменных свидетельств о том, что Хьюго Босс был личным портным Адольфа Гитлера, не сохранилось. Кроме того, дизайнер не участвовал в разработке эскизов и создании выкроек, а его фабрика была одной из многих, далеко не самой крупной, из всех компаний, которые занимались пошивом униформы.

На самом деле дизайнером черной униформы СС был не Хьюго Босс, а Карл Дибич – немецкий художник, дизайнер и офицер СС, а эмблему СС в виде двух рун «Зиг» разработал художник-график Вальтер Хек. Черный цвет формы офицеров СС был призван вызывать уважение и страх, однако вскоре оказалось, что у этого цвета есть существенный недостаток: в летнее время он поглощает солнечное излучение и провоцирует обильное потоотделение. Поэтому черный цвет вскоре заменили серым, хотя черный продолжали использовать в парадном обмундировании офицеров высшего эшелона СС. Фабрика Хьюго Босса занималась только пошивом униформы, разработанной Карлом Дибичем.

А вот то, что Хьюго Босс сотрудничал с нацистами не по принуждению, а в силу личных убеждений, подтвердил даже его сын. В 2007 г. Зигфрид Босс публично признал то, что его отец был членом нацистской партии и так прокомментировал этот факт: «А кто не был ее членом в то время? Вся промышленность работала на нацистов». Еще в 1931 г. дизайнер добровольно вступил в Национал-социалистическую рабочую партию НСДАП и сам был убежденным нацистом. Это стало главной причиной, по которой его фабрика была зарегистрирована как важное военное предприятие и получила крупный заказ на пошив униформы вермахта. Немецкий историк Хеннинг Кобер утверждает, что все представители руководства компании «Hugo Boss» были нацистами и сторонниками Гитлера.

По окончании войны фабрика вновь занялась изготовлением спецодежды для почтальонов, полицейских и железнодорожников. А ее владельца судили, он избежал тюрьмы, но был приговорен к выплате штрафа в размере 100 тысяч марок. Правда, позже Хьюго Босс был частично реабилитирован, а его статус изменили: из «обвиняемого» он превратился в «сочувствующего». В 1948 г. дизайнер ушел из жизни в возрасте 63 лет. Его компания стала всемирно известным брендом уже после его смерти.

После публикации книги Романа Кестера компания «Hugo Boss» разместила на своем сайте заявление, в котором выразила «глубокое сожаление по поводу страданий, выпавших на долю тех, кому пришлось работать на фабрике Хьюго Босса при нацистах», чем признала правомерность выводов историка.

А в мире моды обмундирование Третьего рейха, созданное компанией «Hugo Boss», считается самой красивой и стильной военной формой. В 1990-х гг. даже зародилось новое движение – Nazi chic – нацистский шик. Особенно популярно оно было в Японии, где появлялись неонацистские организации. Правда, подобная мода продиктована скорее не эстетическими предпочтениями, а общественно-политическими взглядами, и весьма далека от этических соображений – то, что называют «за гранью добра и зла».
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603
ruslan d 2 часа назад
Отцы и матери
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5k
Frank Borman 2 часа назад
Как выглядят фашн-дизайнеры? Точно так же, как и обычные пиплы.
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9k
Copycat 2 часа назад
Такое ощущение что ему как диснею сигарету в руке замазали
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