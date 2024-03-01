12 нарядов, которые совершенно по-разному смотрятся на моделях и знаменитостях

Однако всё может быть иначе, если человек чувствует свой типаж и следует ему, правильно подбирая тона и формы. Это получилось сделать у Джулианна Мур, которую вы увидите ниже, как и других звёзд, чьи образы мы сравнили с выходами моделей на подиум.
Модные дома каждый сезон представляют общественности свои лучшие работы. Многие из них затем уходят в руки знаменитостей, намеревающихся пощеголять нарядом. Но не всегда они сами или их стилисты учитывают тот факт, что образ, представленный на модели, может сесть на другого человека совсем иначе. Поэтому нередко со знаменитостями случаются казусы, когда кутюрная вещь смотрится на них дёшево и нелепо.
Заметно, как этот цвет делает актрису ещё бледнее, на модели же сложно сгруппированная ткань выглядит легко и идеально подчёркивает тон кожи.
Идеальное сочетание цвета волос и платья. На тоненькой модели оно смотрится очень крупным и объёмным, актрисе же придаёт элегантности и статности.
Американская актриса выбрала это кутюрное платье для выхода на красную дорожку Оскара-2022.
От актрисы в этом году не оторвать взгляд! Но это платье уже немного не по возрасту.
Ещё одна звёздочка этого года, номинантка на «Оскар-2024», которой стоило бы сменить стилиста к предстоящей церемонии.
Тот случай, когда на актрисе платье смотрится чуть лучше, чем на модели маскулинного типа. Будем честны, это не самое удачное платье Chanel с шикарного показа коллекции весна-лето 2022.
Этот топ явно ставит актрису в невыгодное положение.
Леди Гага на Оскаре-2023 само совершенство!
Элегантная откровенность коллекции Thierry Mugler 1998 года на Ким Кардашьян из конца 2010-х смотрится вульгарно.
Здесь разница очевидна.
В 2015-ом актриса ещё не нашла свой стиль.
Платье, которое отлично село на два совершенно разных типажа. Но фигура актрисы выглядит более подчёркнутой, чем на модели.
Источник:
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А Трейси Росс сразила наповал. ))) Жуть!