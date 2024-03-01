FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8617 постов • 906 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
12 нарядов, которые совершенно по-разному смотрятся на моделях и знаменитостях

12 нарядов, которые совершенно по-разному смотрятся на моделях и знаменитостях

Автор:
01 марта 2024 09:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   мода   модель   наряд   ожеджа   фото   
1243
13

Однако всё может быть иначе, если человек чувствует свой типаж и следует ему, правильно подбирая тона и формы. Это получилось сделать у Джулианна Мур, которую вы увидите ниже, как и других звёзд, чьи образы мы сравнили с выходами моделей на подиум.

Модные дома каждый сезон представляют общественности свои лучшие работы. Многие из них затем уходят в руки знаменитостей, намеревающихся пощеголять нарядом. Но не всегда они сами или их стилисты учитывают тот факт, что образ, представленный на модели, может сесть на другого человека совсем иначе. Поэтому нередко со знаменитостями случаются казусы, когда кутюрная вещь смотрится на них дёшево и нелепо.

×
×

Заметно, как этот цвет делает актрису ещё бледнее, на модели же сложно сгруппированная ткань выглядит легко и идеально подчёркивает тон кожи.

Идеальное сочетание цвета волос и платья. На тоненькой модели оно смотрится очень крупным и объёмным, актрисе же придаёт элегантности и статности.

Американская актриса выбрала это кутюрное платье для выхода на красную дорожку Оскара-2022.

От актрисы в этом году не оторвать взгляд! Но это платье уже немного не по возрасту.

Ещё одна звёздочка этого года, номинантка на «Оскар-2024», которой стоило бы сменить стилиста к предстоящей церемонии.

Тот случай, когда на актрисе платье смотрится чуть лучше, чем на модели маскулинного типа. Будем честны, это не самое удачное платье Chanel с шикарного показа коллекции весна-лето 2022.

Этот топ явно ставит актрису в невыгодное положение.

Леди Гага на Оскаре-2023 само совершенство!

Элегантная откровенность коллекции Thierry Mugler 1998 года на Ким Кардашьян из конца 2010-х смотрится вульгарно.

Здесь разница очевидна.

В 2015-ом актриса ещё не нашла свой стиль.

Платье, которое отлично село на два совершенно разных типажа. Но фигура актрисы выглядит более подчёркнутой, чем на модели.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: знаменитости   мода   модель   наряд   ожеджа   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
MPEG-8 Час назад
У многих актрис контракты с домами мод, вот и ходят по красной дорожке как дуры деревенские.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
336
Дело 4 минуты назад
На Кардашьян и без (модного) наряда можно смотреть)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Е-Лена 14 минут назад
С комментарием по поводу Энистон не соглашусь. На ней этот топик как раз смотрится гораздо лучше, на мой взгляд. Да и сама она куда красивее "модели".
А Трейси Росс сразила наповал. ))) Жуть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Круэлла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1257590



Другие посты автора
Популярное в сообществах
После принятия нового закона об иноагентах, Юрий Дудь* лишится до 70% своего заработка
После принятия нового закона об иноагентах, Юрий Дудь* лишится до 70% своего заработка
"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу "изнутри" - и нарвалась на проверку Минздрава
"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу...
Набирающие популярность в сообществах
Необычные станции московского метро с изогнутыми платформами⁠⁠
Необычные станции московского метро с изогнутыми платформами⁠⁠
Яндекс Переводчик лучше всех переводит с английского на русский, согласно исследованию DiBiMT
Яндекс Переводчик лучше всех переводит с английского на русский, согласно исследованию...
Не водой единой
Не водой единой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#интересное#история#авто аварии#кот#Россия#СССР#истории
#Прикол#автомир#в мире#люди#аварии#Автовсячина#кино#позитив#подборка#Китай
#животные#машина#факты#интересно#ДТП#забавно#Суд#Еда#дети#Фотографии
Не водой единой Не водой единой Звезды, которые в детстве были «гадкими утятами», но превратились в красавцев Звезды, которые в детстве были «гадкими утятами», но превратились в красавцев Знойная модель Деми Роуз показала формы на пляжной фотосессии Знойная модель Деми Роуз показала формы на пляжной фотосессии 19 самых ярких и запоминающихся образов знаменитостей, которые посетили премию MTV Video Music Awards 2022 19 самых ярких и запоминающихся образов знаменитостей, которые посетили премию MTV Video Music... 30 легендарных супермоделей тогда и сейчас 30 легендарных супермоделей тогда и сейчас Годы красоте не помеха: главные супермодели вновь блистают на обложке осеннего Vanity Fair Годы красоте не помеха: главные супермодели вновь блистают на обложке осеннего Vanity Fair

На что жалуетесь?

Вернуться