12 нарядов, которые совершенно по-разному смотрятся на моделях и знаменитостях

Модные дома каждый сезон представляют общественности свои лучшие работы. Многие из них затем уходят в руки знаменитостей, намеревающихся пощеголять нарядом. Но не всегда они сами или их стилисты учитывают тот факт, что образ, представленный на модели, может сесть на другого человека совсем иначе. Поэтому нередко со знаменитостями случаются казусы, когда кутюрная вещь смотрится на них дёшево и нелепо.