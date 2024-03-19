У дочери тяжелобольного Брюса Уиллиса также диагностировали неизлечимую болезнь

30-летняя младшая дочь звездной пары Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис рассказала о неизлечимом диагнозе, который недавно установили врачи. Об этом она написала у себя на странице в социальной сети опубликовав архивное видео с отцом.

Пост она подписала словами "Скажи мне, что ты аутист, не говоря что ты аутист". Такой подписью девушка сбила с толку подписчиков, которые сразу же начали спрашивать о состоянии ее здоровья.