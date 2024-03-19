У дочери тяжелобольного Брюса Уиллиса также диагностировали неизлечимую болезнь

Таллула Уиллис откровенно рассказала, что не знала о своем диагнозе до лета 2023 года. После того как она узнала, ее жизнь изменилась.
30-летняя младшая дочь звездной пары Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис рассказала о неизлечимом диагнозе, который недавно установили врачи. Об этом она написала у себя на странице в социальной сети опубликовав архивное видео с отцом.
Пост она подписала словами "Скажи мне, что ты аутист, не говоря что ты аутист". Такой подписью девушка сбила с толку подписчиков, которые сразу же начали спрашивать о состоянии ее здоровья.
Один из поклонников прокомментировал видео словами: "Не знаю, какой частью вашей жизни вы поделились, но хотел бы узнать больше. Вы смелые и вдохновляющие , это очень приятное видео".
В ответ девушка призналась, что летом 2023 года она узнала, что болеет аутизмом (по данным Википедии это расстройство развития, которое влияет на общение и поведение. Ранняя диагностика и вмешательство могут помочь людям с аутизмом вести полноценную и продуктивную жизнь).
"На самом деле это первый раз, когда я публично поделилась своим диагнозом. Узнала этим летом, и это изменило мою жизнь", - написала девушка.
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Так что если только в 30 определили - то спокойно до старости с этим доживёт