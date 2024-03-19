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У дочери тяжелобольного Брюса Уиллиса также диагностировали неизлечимую болезнь

У дочери тяжелобольного Брюса Уиллиса также диагностировали неизлечимую болезнь

Автор:
19 марта 2024 09:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Таллула Уиллис   аутизм   болезнь   в мире   дочка Брюса Уиллиса   знаменитости   люди   фото   
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Таллула Уиллис откровенно рассказала, что не знала о своем диагнозе до лета 2023 года. После того как она узнала, ее жизнь изменилась.

30-летняя младшая дочь звездной пары Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис рассказала о неизлечимом диагнозе, который недавно установили врачи. Об этом она написала у себя на странице в социальной сети опубликовав архивное видео с отцом.

Пост она подписала словами "Скажи мне, что ты аутист, не говоря что ты аутист". Такой подписью девушка сбила с толку подписчиков, которые сразу же начали спрашивать о состоянии ее здоровья.

Один из поклонников прокомментировал видео словами: "Не знаю, какой частью вашей жизни вы поделились, но хотел бы узнать больше. Вы смелые и вдохновляющие , это очень приятное видео".

В ответ девушка призналась, что летом 2023 года она узнала, что болеет аутизмом (по данным Википедии это расстройство развития, которое влияет на общение и поведение. Ранняя диагностика и вмешательство могут помочь людям с аутизмом вести полноценную и продуктивную жизнь).

"На самом деле это первый раз, когда я публично поделилась своим диагнозом. Узнала этим летом, и это изменило мою жизнь", - написала девушка.

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Метки: Таллула Уиллис   аутизм   болезнь   в мире   дочка Брюса Уиллиса   знаменитости   люди   фото   
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7  комментариев
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25k
SolomonA 2 часа назад
Если она только в 30 узнала, что аутист - скорее всего у нее просто много денег и врачам очень хочется эти деньги "подзаработать". Сейчас ее направят на реабилитацию за дохренилион долларов и т.д.
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4k
просто Дмитрий 10 минут назад
Промолчу
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19k
banzai7 43 минуты назад
Может не надо было говорить ей, что она аутист. Жила бы себе дальше как и раньше.
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5k
dangora 43 минуты назад
Расстройство аутистического спектра диагностируется в очень широком диапазоне. От состояния, когда хрен определишь отклонение от нормы, до крайних состояний, когда человек ни общаться, ни передвигаться не может.
Так что если только в 30 определили - то спокойно до старости с этим доживёт
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19k
Роберт Шекли 49 минут назад
Если в 30 лет у тебя сменился круг общения и поведение, то это называется взросление
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