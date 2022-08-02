35 попыток, которые обернулись уморительными неудачами

Если с первого раза не вышло, попробуйте еще раз... хотя в некоторых случаях лучше остановиться, сделать глубокий вдох и просто смириться с судьбой, а заодно и поделиться своим неудачным опытом с популярным сабреддитом «Была сделана попытка». Это сообщество, объединяющее более 3,25 миллионов участников — настоящий клад невезения, некомпетентности и провалов. Итак, была сделана попытка…
"Полицейских под прикрытием, покупавших наркотики, арестовали полицейские под прикрытием, которые притворялись торговцами наркотиков".
Комментарии: "Ему нужен бассейн".
Когда красные панды чувствуют угрозу, они встают на задние лапы и выпускают когти, чтобы казаться больше и опаснее.
"Набрав всего 5 голосов, кандидат из Пенджаба расплакался со словами, что его семья состоит из 9 человек".
"Торт!!! Наверху, чтобы Элли на него не села".
"Это должны были быть смайлики, а теперь они выглядят как измученные души, которые молят о смерти".
"Подойди и возьми".
"Смотри в будущее".
"Хорошие люди не попадают в рай. Только христане".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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