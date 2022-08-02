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35 попыток, которые обернулись уморительными неудачами

35 попыток, которые обернулись уморительными неудачами

Автор:
02 августа 2022 23:39
Сообщество : Юмор
Метки: Фотоподборка   Юмор   невезение   неудачи   неудачная попытка   фейлы   
1679
36

Если с первого раза не вышло, попробуйте еще раз... хотя в некоторых случаях лучше остановиться, сделать глубокий вдох и просто смириться с судьбой, а заодно и поделиться своим неудачным опытом с популярным сабреддитом «Была сделана попытка». Это сообщество, объединяющее более 3,25 миллионов участников — настоящий клад невезения, некомпетентности и провалов. Итак, была сделана попытка…

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"Полицейских под прикрытием, покупавших наркотики, арестовали полицейские под прикрытием, которые притворялись торговцами наркотиков".

Комментарии: "Ему нужен бассейн".

Когда красные панды чувствуют угрозу, они встают на задние лапы и выпускают когти, чтобы казаться больше и опаснее.

"Набрав всего 5 голосов, кандидат из Пенджаба расплакался со словами, что его семья состоит из 9 человек".

"Торт!!! Наверху, чтобы Элли на него не села".

"Это должны были быть смайлики, а теперь они выглядят как измученные души, которые молят о смерти".

"Подойди и возьми".

"Смотри в будущее".

"Хорошие люди не попадают в рай. Только христане".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   Юмор   невезение   неудачи   неудачная попытка   фейлы   
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1  комментарий
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294
adssaf afasffdsga 4 часа назад
Комментарий к фото
Это вот потрясающее фото: как минимум, два взрослых дегенерата смотрят, как дитё с нежной голой кожей ходит по щелочной среде.
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