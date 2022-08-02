35 попыток, которые обернулись уморительными неудачами

Если с первого раза не вышло, попробуйте еще раз... хотя в некоторых случаях лучше остановиться, сделать глубокий вдох и просто смириться с судьбой, а заодно и поделиться своим неудачным опытом с популярным сабреддитом «Была сделана попытка». Это сообщество, объединяющее более 3,25 миллионов участников — настоящий клад невезения, некомпетентности и провалов. Итак, была сделана попытка…