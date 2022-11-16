19 раз, когда съемки фильма обернулись трагедией

В этом фильме Джон Белуши должен был сыграть эскимоса, прибывшего в Нью-Йорк, но актер скончался от передозировки наркотиков до начала съемок в 1982 году. Однако все, кому предлагали его заменить, тоже скончались. Первым был Сэм Кинисон, погибший в автокатастрофе, пока создатели фильма переписывали часть сценария. Следующим был Джон Кэнди, который скончался через 14 лет после смерти Джона Белуши от сердечного приступа. В итоге эту роль предложили испортить Крису Фарли, но актер также скончался от передозировки наркотиков, прежде чем оифицильно подписаться на проект. Фильм до сих пор так и не сняли.