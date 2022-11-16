19 раз, когда съемки фильма обернулись трагедией

Большинство опасных сцен в кино сейчас снимаются на фоне зеленого экрана в строгом соответствии с мерами безопасности, чтобы никто из участников не пострадал. Однако некоторые актеры готовы пойти на всё, чтобы достоверно отыграть эффектную сцену, да и предусмотреть все риски попросту невозможно. Так съемки развлекательного кино порой оборачиваются настоящей трагедией, а некоторые фильмы даже обретают славу «проклятых». Вот несколько таких случаев.
Во время съемок трюков в «Темном рыцаре» операторы использовали специальный автомобиль. Снимая одну из таких сцен, оператор Конвей Уиклифф трагически погиб, когда его машина пропустила резкий поворот на 90 градусов и врезалась в дерево.
Казалось бы, в таком фильме уж точно нет места трагедии. Однако однажды, снимая сцену с такси, каскадер Скотт Маклин высунулся из окна машины и задел головой машину, которая ехала навстречу. В результате он получил необратимые травмы головного мозга, а также телесные повреждения. После этого он подал в суд на Warner Bros.
У Дэниела Рэдклиффа был дублер по имени Дэвид Холмс. Во время съемки трюка с полетом его швырнуло в стену, в результате чего он сломал позвоночник и был парализован ниже шеи. На тот момент ему было всего 25 лет.
На фото выше вы видите актрису Айлу Фишер, запертую в аквариуме с водой. В этой сцене она должна была освободиться от наручников и выбраться, но вместо этого чуть не утонула. Она застряла под водой почти на три минуты.
Во время съемок одной из сцен Брэндон Ли, сын Брюса Ли, был случайно застрелен другим актером. В стволе пистолета застряла заглушка, которую не заметили техники, и при выстреле холостым патроном она вылетела и ранила Брэндон Ли в живот. Актер скончался в больнице.
Во время съемок этого фильма произошел трагический несчастный случай: взорвалась резиновая лодка, в резуоьтате чего один каскадер погиб, а второй был серьезно ранен. Чтобы привести его в стабильное состояние, потребовалась пятичасовая операция.
Во время съемок одной из сцен в воздухе погиб каскадер Арт Шолль. Он потерял управление самолетом и рухнул в Тихий океан. Ни его тело, ни самолет так и не удалось найти.
В результате несчастного случая с падением вертолета погибли актер Вик Морроу и двое детей-актеров, Мик Дин Ли и Рене Шин-Йи Чен, причем Морроу и один из детей были обезглавлены. В результате этой трагедии режиссер Джон Лэндис предстал перед судом, но, просмотрев отснятый материал, присяжные сочли его невиновным.
Дублером Вина Дизеля для этого фильма был каскадер Гарри Л. О'Коннор. В одной из сцен персонажу Вина Дизеля нужно было спуститься по канату и приземлиться на подводную лодку. Однако О'Коннор промахнулся, врезался в борт моста и скончался от удара. Сцену оставили в фильме, вырезав часть с непосредственно смертью каскадера, чтобы почтить его память.
В этом фильме Джон Белуши должен был сыграть эскимоса, прибывшего в Нью-Йорк, но актер скончался от передозировки наркотиков до начала съемок в 1982 году. Однако все, кому предлагали его заменить, тоже скончались. Первым был Сэм Кинисон, погибший в автокатастрофе, пока создатели фильма переписывали часть сценария. Следующим был Джон Кэнди, который скончался через 14 лет после смерти Джона Белуши от сердечного приступа. В итоге эту роль предложили испортить Крису Фарли, но актер также скончался от передозировки наркотиков, прежде чем оифицильно подписаться на проект. Фильм до сих пор так и не сняли.
Во время съемок этого фильма на съемочной площадке произошел пожар, в результате которого сгорели почти все декорации, кроме комнаты Риган, и съемки пришлось остановить на 6 недель. После возобновления съемок произошло два отдельных инцидента, в которых погибли члены съемочной группы — ночной сторож и специалист по спецэффектам.
Хотя на самой съемочной площадке никто не погиб, четверо актеров, сыгравших апостолов Иисуса, умерли в молодом возрасте. Первой была Линн Тигпен, которая умерла от кровоизлияния в мозг. Затем Джеффри Майлетт скончался от СПИДа. Меррелл Джексон умер в возрасте 38 лет по неизвестной причине. А Дэвид Хаскелл, сыгравший в фильме Иуду Искариота и Иоанна Крестителя, умер от опухоли головного мозга.
Во время съемок этого фильма в актера Джеймса Кэвизела и ассистента режиссера Яна Микелини ударила молния, причем в Микелини молния ударила дважды в двух разных грозах.
Хотя никто не погиб непосредственно на съемочной площадке, сразу несколько актеров скончались за короткий промежуток времени. В течение шести лет после выхода фильма трагически ушли из жизни четверо актеров: первой была Доминик Данн, которую убил бывший парень. Следующим был Джулиан Бек, который скончался от рака желудка. Уилл Сэмпсон умер от печеночной недостаточности, затем Хизер О'Рурк умерла от септического шока.
Все знают, что Джеймс Дин скончался в возрасте 23 лет в автогонке, но знаете ли вы, что это произошло до выхода культового фильма? А несколько лет спустя утонула его коллега по фильму, Натали Вуд. Но на этом трагедии не заканчиваются. Сэл Минео, сыгравший Платона, получил ножевое ранение в сердце, когда возвращался домой с репетиции. Затем человек, купивший машину Джеймса Дина, спустя годы тоже погиб в автокатастрофе.
Перед съемками фильма продюсер фильма Уильям Кастл получил гневное письмо с угрозой, что он умрет от страшной болезни. В итоге он умер от сердечного приступа. Всего через год после выхода фильма жена режиссера Романа Полански, Шэрон Тейт, была убита "семьей Мэнсона". Она была беременна первым ребенком.
Этот фильм определенно был проклят. Кристофер Ривз, сыгравший Супермена, упал с лошади и стал парализованным. У актрисы, сыгравшей Лоис Лейн, Марго Киддер, после съемок диагностировали психическое заболевание, и в 1994 году ее нашли блуждающей по Лос-Анджелесу в бреду и одетой в лохмотья.
Во время съемок этого фильма в 1956 году вся съемочная группа чуть не погибла во время внезапного наводнения. Затем актрису Сьюзан Хейворд чуть не съела пантера. И это еще не самое худшее. Фильм в течение 13 недель снимали на территории, которую армия использовала для испытаний атомных бомб. Всего в этом фильме было 220 членов съемочной группы, и у 91 из них обнаружили рак. Помимо актера Джона Уэйна от рака умерли еще 45 членов съемочной группы.
Сын Грегори Пека, исполнителя главной роли, покончил с собой перед началом съемок. Затем, когда Пек летел на съемки, в его самолет ударила молния. Молния также попала в самолет, на котором летел сценарист, а еще одна — в самолет с исполнительным продюсером. Уже когда начались съемки, ИРА взорвала отель, в котором остановились продюсеры. Однако это еще не все! Во время съемок дрессировщика убил тигр, а уже после окончания съемок консультант по спецэффектам Джон Ричардсон попал в автомобильную аварию, которая унесла жизнь его помощника. Ближайший к месту аварии дорожный знак гласил: «Оммен, 66,6 км». Авария произошла в пятницу 13-го , в 1976 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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