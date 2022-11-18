40 закулисных фото, которые проливают новый свет на популярные фильмы

Когда дело касается большого кино, мы, зрители, видим лишь малую часть того, что происходило на съемочной площадке. Ведь пока в кадре находится всего один или два актера, по ту сторону камеры работают сотни людей, если не больше. Получается, что настоящее волшебство происходит задолго до того, как в кинотеатрах гаснет свет, но, к счастью, благодаря таким закулисным кадрам мы можем оценить эту магию кино в полной мере.