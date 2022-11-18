40 закулисных фото, которые проливают новый свет на популярные фильмы

Когда дело касается большого кино, мы, зрители, видим лишь малую часть того, что происходило на съемочной площадке. Ведь пока в кадре находится всего один или два актера, по ту сторону камеры работают сотни людей, если не больше. Получается, что настоящее волшебство происходит задолго до того, как в кинотеатрах гаснет свет, но, к счастью, благодаря таким закулисным кадрам мы можем оценить эту магию кино в полной мере.
1. Во "Властелине колец" большинство всадников Рохана были женщинами с накладными бородами. Им принадлежали лошади, участвовавшие в съемках
3. Потрясающая миниатюра на переднем плане от маэстро спецэффектов Эмилио Руиса Дель Рио для фильма "Конан-разрушитель" (1984)
7. Энтони Дэниелс отдыхает в теньке на съемочной площадке "Новой надежды" в Тунисе, 1976 год
9. Охотники за привидениями — Гарольд Рэмис, Дэн Эйкройд, Билл Мюррей и Эрни Хадсон, — у пожарной части (1984)
12. Майкл Дж. Фокс репетирует песню "Johnny B. Goode" на съемках фильма "Назад в будущее" (1985)
13. Кэрри Фишер, Марк Хэмилл и Харрисон Форд изучают сценарий фильма "Империя наносит ответный удар" (1979)
19. Брендан Фрейзер, Поли Шор и Шон Эстин на съемках фильма "Замороженный калифорниец" (1992)
22. Алан Рикман в роли Ганса Грубера снимает свою последнюю сцену в "Крепком орешке" (1988)
28. Рассел Кроу с сигаретой в руке и Хоакин Феникс смеются во время съемок последней дуэли в "Гладиаторе" (1999)
35. Сколько нужно работы, чтобы снять один кадр с сидящим на лавке Уиллом Смитом. "Люди в черном" (1997)
37. Питер Джексон и Иэн Маккеллен на съемках фильма "Властелин колец: Возвращение короля" (2003)
38. Джейми Ли Кертис с дублером Арнольда Шварценеггера и Джеймсом Кэмероном снимают трюк с вертолетом для "Правдивой лжи" (19 ноября 1993 года)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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