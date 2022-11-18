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40 закулисных фото, которые проливают новый свет на популярные фильмы

40 закулисных фото, которые проливают новый свет на популярные фильмы

Автор:
18 ноября 2022 23:13
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   за кулисами   кино   кинодетали   съемки фильма   фильмы   
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Когда дело касается большого кино, мы, зрители, видим лишь малую часть того, что происходило на съемочной площадке. Ведь пока в кадре находится всего один или два актера, по ту сторону камеры работают сотни людей, если не больше. Получается, что настоящее волшебство происходит задолго до того, как в кинотеатрах гаснет свет, но, к счастью, благодаря таким закулисным кадрам мы можем оценить эту магию кино в полной мере.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   за кулисами   кино   кинодетали   съемки фильма   фильмы   
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Feto13 2 часа назад
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