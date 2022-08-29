Принцесса с улицы Анфу - достопримечательность Шанхая

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«Маленькая принцесса с улицы Анфу» — жительница Шанхая в возрасте за 50, которая одевается в стиле диснеевских принцесс - давно стала доптопримечательностью своего района. и которая всегда выходит в свет в элегантных платьях в стиле Лолиты.
Первые появившиеся в сети фотографии экстравагантной китаянки в мини-платьяхьв стиле принцессы или Лолиты,начали распространяться в сети несколько недель назад, вызвав неоднозначную реакцию широкой публики. Ей тут же дали прозвище «Маленькая принцесса с улицы Анфу» - по названию улицы, где ее часто видят. Одни называли ее глотком свежего воздуха, другие — «сумасшедшей старухой», но все были заинтригованы ею. Казалось, что на ней всегда новый наряд, и она всегда уверена в себе, несмотря на критику. А вскоре все узнали, что за ее экстравагантным гардеробом скрывается трогательная история: женщина по-настоящему живет своей мечтой.
Пару дней назад ряд китайских новостных агентств сообщили, что женщина средних лет, имя которой пока не разглашается, страдает от серьезного заболевания и что лечение, которое она проходила в течение нескольких лет, вызвало выпадение волос и повышение массы тела. Шли годы, на ее лице появились глубокие морщины, и когда однажды она посмотрела на себя в зеркало, она не узнала себя.
Но вместо того, чтобы впасть в депрессию, женщина вспомнила платья в стиле Лолиты, которые она так любила в юности, и которые ей так и не довелось толком поносить. Найти одежду такого стиля в ее размере оказалось непросто, поэтому она начала шить платья сама. Вскоре у нее их было так много, что люди начали говорить, будто она никогда не носит одно и то же платье дважды.
У нее может не быть идеальных волос, завидной фигуры и юной красоты, но уверенность в себе Маленькой принцессы с улицы Анфу завоевывает ей легионы поклонников. И теперь уже повсюду счезли язвительные и негативные комментарии к ее фотографиям. Теперь все восхваляют ее за то, что она осуществила свою мечту, не обращая внимания на колкости и насмешки.
«Она такая смелая и уверенная в себе», — недавно написал один из пользователей Weibo. «Просто сделай свою жизнь такой, как тебе нравится!» - прокомментировал другой.
Независимо от того, как вы относитесь к ее гардеробу, вы должны признать, что требуется много мужества, чтобы выйти на улицу в чем-то подобном, особенно в преклонном возрасте. Так что остается только пожелать удаче маленькой принцессе с улицы Анфу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кто бы сомневался.
<<< Шли годы, и однажды она посмотрела на себя в зеркало >>>
А раньше некогда было?