Принцесса с улицы Анфу - достопримечательность Шанхая

Первые появившиеся в сети фотографии экстравагантной китаянки в мини-платьяхьв стиле принцессы или Лолиты,начали распространяться в сети несколько недель назад, вызвав неоднозначную реакцию широкой публики. Ей тут же дали прозвище «Маленькая принцесса с улицы Анфу» - по названию улицы, где ее часто видят. Одни называли ее глотком свежего воздуха, другие — «сумасшедшей старухой», но все были заинтригованы ею. Казалось, что на ней всегда новый наряд, и она всегда уверена в себе, несмотря на критику. А вскоре все узнали, что за ее экстравагантным гардеробом скрывается трогательная история: женщина по-настоящему живет своей мечтой.