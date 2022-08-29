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Принцесса с улицы Анфу - достопримечательность Шанхая

Принцесса с улицы Анфу - достопримечательность Шанхая

Автор:
29 августа 2022 14:45
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: маленькая принцесса   необычно   ну вы даете!   странные люди   так себе красотка   удивительно   удивительное рядом   улица Анфу   шанхай   
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«Маленькая принцесса с улицы Анфу» — жительница Шанхая в возрасте за 50, которая одевается в стиле диснеевских принцесс - давно стала доптопримечательностью своего района. и которая всегда выходит в свет в элегантных платьях в стиле Лолиты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: маленькая принцесса   необычно   ну вы даете!   странные люди   так себе красотка   удивительно   удивительное рядом   улица Анфу   шанхай   
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15  комментариев
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15k
Александр 2 часа назад
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Gadova 3 минуты назад
А ведь качественно шьёт. Почему её талант не востребован?
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697
Hamioza Girey 4 минуты назад
И звать её "Фубля"
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36k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
<<< женщина средних лет страдает от серьезного заболевания >>>

Кто бы сомневался.

<<< Шли годы, и однажды она посмотрела на себя в зеркало >>>

А раньше некогда было?
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8k
Mowgley Z ⚔ Час назад
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10k
Vacony 2 часа назад
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22k
Егор 2 часа назад
Ссылка coub.com
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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3k
sos1960sos 2 часа назад
Вот в кого превращаются те, кто ждут всю жизнь своего принца на белом коне...
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9k
Barachek_Obachek 2 часа назад
У нас арбузами торгует южанин - копия
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7k
Алексей 2 часа назад
Да это же Степан, который пошел посрать и не вернулся. Наконец-то, мы нашли его.

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633
Lexx 2 часа назад
Какая мерзость.
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28k
Владимир 2 часа назад
Это мужик
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