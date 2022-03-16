Такие зрелища не каждый день увидишь!

Автор:
16 марта 2022 10:38
Такие картинки нечасто встретишь - и, будьте уверены, вы запомните их надолго!
"Собака прыгнула мне на лицо, и теперь на очках виден отпечаток моего зрачка"
Вверх по лестнице, ведущей вниз
"Моя потрескавшаяся чашка потеет чаем"
Так вот они какие, люди с песьими головами!
"Вот так я проигра племяннику в прятки"
Как будто попугай выглядывает из стены... а теперь попробуйте его развидеть!
"У моего брата очень длинная рука"
"А у меня есть двухголовый кот"
"Кажется, коробка смотрит на меня осуждающе"
"Этот кусок брокколи похож на морду опоссума"
"Этот батат похож на руку покойника"
"Морда моей собаки при взгляде сверху похожа на картину Ван Гога"
"При взгляде в стекло из-за преломления света кажется, что внутри дома тоже снег"
"Крем случайно выдавился в виде рыбки - со всеми анатомическими подробностями"
Картошка фри, свернувшаяся в виде скрипичного ключа
"Мороз нарисовал на моем стекле кошку"
"Если снять лицо человека вверх ногами, он становится похож на расстроенного гномика"
"Мой сын летает над катком"
Пирамиды вдали или пляжные зонтики рядом?
И тут из огня показалась морда дракона...
"На моей лопате нарисовался демон"
"Преломление света в минерале превратило его в Камень бесконечности"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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