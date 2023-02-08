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Автомобилистам приготовиться! Вышел парфюм с запахом WD-40

Автомобилистам приготовиться! Вышел парфюм с запахом WD-40

Автор:
08 февраля 2023 15:20
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: wd-40   и такое бывает   ну вы даете!   парфюм   странные люди   странные товары   удивительное рядом   чудо-изобретения   
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MSCHF, арт-коллектив, специализирующийся на уникальных и нестандартных продуктах, анонсировал новый аромат, вдохновленный самым популярным в мире спреем-смазкой — WD40. Автомобилистам понравится!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: wd-40   и такое бывает   ну вы даете!   парфюм   странные люди   странные товары   удивительное рядом   чудо-изобретения   
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4  комментария
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5k
fin4all 2 часа назад
А не проще самой вдшкой брызгаться? А подмышки солярочкой протирать...

Народная хитрость: Чтобы руки не пахли рыбой, опустите их на пару минут в керосин.
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19k
alexis 14 минут назад
Автор смазывает механизмы WD-40? Вредитель, одним словом.
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4k
vasilykopkov 39 минут назад
У меня жена запах WD-40 терпеть не может, а мне норм.
Чтобы заглушить запах алкоголя - отличная вещь, только зачем эта подделка нужна, когда оригинал в 100 раз дешевле...
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30k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ушёл к любовнице, а жене сказал, что в гараж. Перед возвращением попрыскаться
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