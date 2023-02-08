Автомобилистам приготовиться! Вышел парфюм с запахом WD-40

WD40 - спрей воистину универсальный. Его можно использовать, чтобы ослабить гайки и болты, починить скрипучие петли, предотвратить ржавчину и обеспечить смазку механизму. Особенно его любят автовладельцы, которым он помогает содержать в рабочем состоянии замки - особенно в дождь и снег. Производитель этого легендарного продукта перечисляет для него более 2000 применений, но духов или туалетной воды среди них нет. Наоборот - компания специально предостерегает от нанесения смазки WD40 на кожу. Но если вам нравится, как она пахнет, вам больше не нужно рисковать своим здоровьем: в продаже скоро появятся духи с запахом этой смазки!

Кто в здравом уме захочет пахнуть WD40? Судя по тому, что совсем недавно анонсированный создателями парфюм WD40 на официальном сайте уже распродан на корню, похоже, таких желающих немало. По словам создателей, спрей-парфюм предназначен для мужчин и пахнет точь-в-точь как одноименная смазка.

Нью-йоркский арт-коллектив MSCHF имеет долгую историю создания уникальных вещей - от «благословенных» кроссовок, с помощью шприца накачанных святой водой, до банкомата, ранжирующего пользователей по размеру их банковского счета. Их творения всегда вызывали шумиху, и нынешний их продукт - не исключение.