Автомобилистам приготовиться! Вышел парфюм с запахом WD-40

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MSCHF, арт-коллектив, специализирующийся на уникальных и нестандартных продуктах, анонсировал новый аромат, вдохновленный самым популярным в мире спреем-смазкой — WD40. Автомобилистам понравится!
WD40 - спрей воистину универсальный. Его можно использовать, чтобы ослабить гайки и болты, починить скрипучие петли, предотвратить ржавчину и обеспечить смазку механизму. Особенно его любят автовладельцы, которым он помогает содержать в рабочем состоянии замки - особенно в дождь и снег. Производитель этого легендарного продукта перечисляет для него более 2000 применений, но духов или туалетной воды среди них нет. Наоборот - компания специально предостерегает от нанесения смазки WD40 на кожу. Но если вам нравится, как она пахнет, вам больше не нужно рисковать своим здоровьем: в продаже скоро появятся духи с запахом этой смазки!
Кто в здравом уме захочет пахнуть WD40? Судя по тому, что совсем недавно анонсированный создателями парфюм WD40 на официальном сайте уже распродан на корню, похоже, таких желающих немало. По словам создателей, спрей-парфюм предназначен для мужчин и пахнет точь-в-точь как одноименная смазка.
Нью-йоркский арт-коллектив MSCHF имеет долгую историю создания уникальных вещей - от «благословенных» кроссовок, с помощью шприца накачанных святой водой, до банкомата, ранжирующего пользователей по размеру их банковского счета. Их творения всегда вызывали шумиху, и нынешний их продукт - не исключение.
Кто в здравом уме захочет пахнуть WD40? Судя по тому, что совсем недавно анонсированный создателями парфюм WD40 на официальном сайте уже распродан на корню, похоже, таких желающих немало. По словам создателей, спрей-парфюм предназначен для мужчин и пахнет точь-в-точь как одноименная смазка.
Нью-йоркский арт-коллектив MSCHF имеет долгую историю создания уникальных вещей - от «благословенных» кроссовок, с помощью шприца накачанных святой водой, до банкомата, ранжирующего пользователей по размеру их банковского счета. Их творения всегда вызывали шумиху, и нынешний их продукт - не исключение.
Запах WD40 почти так же известен, как и его универсальность, и во многих мемах шутники сравнивали смазку с духами. MSCHF превратил мем в реальный продукт, который люди могут заказать по скромной цене 44 доллара (около 3000 рублей) за баллончик.
К сожалению, парфюм WD40 в настоящее время распродан на официальном сайте, так что купить его пока не удастся. А когда он снова поступит в продажу, вам придется выложить 48 долларов за банку.
Даже официальный производитель WD40 обратил внимание на парфюм, заявив, что, хотя они никоим образом не связаны с MSCHF, они ценят усилия, затраченные на создание необычного аромата.
К сожалению, парфюм WD40 в настоящее время распродан на официальном сайте, так что купить его пока не удастся. А когда он снова поступит в продажу, вам придется выложить 48 долларов за банку.
Даже официальный производитель WD40 обратил внимание на парфюм, заявив, что, хотя они никоим образом не связаны с MSCHF, они ценят усилия, затраченные на создание необычного аромата.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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