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Необычные сравнения, которые точно не приходили вам в голову

Необычные сравнения, которые точно не приходили вам в голову

Автор:
29 сентября 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: и так бывает   необычно   ну вы даете!   познавательно   сравнения   удивительно   удивительное рядом   факты   
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Иногда, глядя на то, какихъ результатов сумели добиться люди за годы труда, остается только поражаться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и так бывает   необычно   ну вы даете!   познавательно   сравнения   удивительно   удивительное рядом   факты   
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3  комментария
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6k
GROMOZEKA 48 минут назад
Главное уточнять где рисунок 25 летнего
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dima423 59 минут назад
Комментарий к фото
вопрос только зачем "так далеко"?))
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