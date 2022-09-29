Необычные сравнения, которые точно не приходили вам в голову

1060
24
Иногда, глядя на то, какихъ результатов сумели добиться люди за годы труда, остается только поражаться!
×
×
Негативные рисунки Лиама Йорка, которые оживают, когда цвета изменяются на противоположные
Фотография 50-летней давности по сравнению с той же фотографией, восстановленной, переработанной, улучшенной и раскрашенной мной
У моего сына-аутиста много повторений и рутины, которые он использует, чтобы расслабиться. Это один из моих любимых. Он прижимался ко мне одинаково в течение 19 лет
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Принцесса с улицы Анфу - достопримечательность Шанхая
- Подборка интересных фото, которые помогают взглянуть на жизнь по-новому
- Удивительные истории в картинках
- 30+ людей, которые обнаружили кое-что интересное
- 30 фактов, которые вас удивят
Метки: и так бывает необычно ну вы даете! познавательно сравнения удивительно удивительное рядом факты
Новости партнёров