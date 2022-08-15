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Актёрский провал: роли голливудских звёзд, вызвавшие разочарование и недовольство зрителей

Актёрский провал: роли голливудских звёзд, вызвавшие разочарование и недовольство зрителей

Автор:
15 августа 2022 21:52
Сообщество : Кино
Метки: актёры   голливудские звёзды   кино   кинозрители   критика   неудачные роли   фильмы   
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У любого актера есть взлеты и падения. Можно по пальцам одной руки пересчитать актеров, все роли которых идеально им подходят и идеально ими отыгрываются. У большинства же в бочке отличных "медовых" работ есть ложка неудачных "дегтярных".

Например, Николь Кидман, отлично сыгравшая в фильме «Часы» и получив «Оскар» за лучшую главную роль, не смогла осилить роль Грейс Келли в «Принцессе Монако», и получила за нее антипремию за худшую женскую роль.

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Молодой Тимоти Шаламе – харизматичный актер, прекрасно исполнивший роль в фильме «Дождливый день в Нью-Йорке», однако его работой в фильме «Дюна» не довольны и критики и зрители, считая, что Шаламе не доиграл.

Марго Робби, известная по роли Харли Куин в «Отряде самоубийц» и по главной роли в драме «Тоня против всех», также играла Энни в фильме «Конченая». Критики утверждают, что Марго в фильме выглядит неуместно, и смотреть на ее игру невозможно.

Британский актер Том Хиддлстон известен по роли Локи во вселенной «Мстителей», а в некоторых фильмах, например в «Торе», герой Тома, хоть и второстепенный персонаж, переводит внимание на себя с самого Тора. Но буквально  в этом году вышел фильм «Змей в Эссексе», игру актера в котором не оценили ни зрители, ни критики.

Дакота Джонсон вошла в кинокарьеру ролью в одиозном фильме «50 оттенков серого», после чего ее особо серьезно не воспринимали. Далее она сыграла главную роль в фильме «Суспирия», где показала свой талант. А вот в экранизации «Доводов рассудка» Джейн Остин Джонсон не смогла талантливо сыграть роль.

Не так давно вышел сериал «Ход королевы», где главную роль шахматистки сыграла Аня Тейлор-Джой. Эта роль принесла ей известность, ведь она действительно очень гармонично смотрелась в своей роли. Затем актрису стали звать в другие проекты. Например, она играла пленницу Ольгу  в фильме «Варяг». Отыграла она ее неправдоподобно, ведь эта роль ей максимально не подходит.

А вот Мэтью Макконахи жестко раскритиковали за роль в фильме «Золото дураков». Многие после выхода фильма в прокат утверждали, что, видимо, Мэтью достиг своего актерского пика.

Небезызвестный Дэниэл Рэдклифф после окончания съемок «Гарри Поттера» вписывался во все проекты, только что бы выйти из роли «Мальчика-который-выжил». В частности, Дэниэл снялся в фильме «Рога». Критики не оценили роль, утверждая, что Рэдклифф переигрывает.

До роли «Черной вдовы» во вселенной Марвел, Скарлетт Йохансон сыграла главную героиню в фильме «Дневник няни». По словам критиков, героиня вышла глуповатой и совершенно не живой.


А вот Риз Уизерспун критики наказали играть комичные роли. В частности, роль в фильме «Красотки в бегах», они назвали худшей в ее фильмографии.

У Джареда Лето в фильмографии много очень хороших ролей, например в «Господине Никто» или в «Реквиеме по мечте», но вот вышедший в этом году «Морбиус» критикам не понравился. Они набросились на актера, утверждая, что он не смог оживить роль, да и вообще нелестно отзывались об актере-музыканте.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актёры   голливудские звёзды   кино   кинозрители   критика   неудачные роли   фильмы   
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9  комментариев
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6k
Shtoppi Час назад
Джон Траволта на пару с Форестом Уитакером - "Поле битвы Земля".
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1k
Вадим Курбатов 6 минут назад
Критики, критики... Блин, да кому вообще интересно мнение каких-то критиков, коих никто никогда в глаза не видел!? Очередные самопровозглашённые эксперты.
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38k
Example 6.2.6 16 минут назад
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58k
Похабыч 38 минут назад
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vitros666 Похабыч 13 минут назад
Безруков талантливый актер, вы уже утомили.
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6k
Troll 46 минут назад
Шаламе не доиграл потому, что новая Дюна на 80% состоит из воды.
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4k
GROMOZEKA 47 минут назад
Лично мне «золото дураков» понравился.
Макконахи в нем органичен и фильм очень легко смотрится.
Что же касается Дюны, то тут извечный бесконечный спор.
На мой взгляд Шаламе нормально отыграл юного Атрейдеса.
Меня больше расстроило, что фильм оборвался посредине, так убого уйдя ко второй части, которую теперь ХЗ когда ждать.
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7k
Владимир 49 минут назад
Ну Морбиус - действительно параша, а не кино.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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