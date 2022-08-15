Актёрский провал: роли голливудских звёзд, вызвавшие разочарование и недовольство зрителей

Не так давно вышел сериал «Ход королевы», где главную роль шахматистки сыграла Аня Тейлор-Джой. Эта роль принесла ей известность, ведь она действительно очень гармонично смотрелась в своей роли. Затем актрису стали звать в другие проекты. Например, она играла пленницу Ольгу в фильме «Варяг». Отыграла она ее неправдоподобно, ведь эта роль ей максимально не подходит.