FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 6495 постов • 1174 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Талантливы вне ваших экранов: навыки актёров из других областей, пригодившиеся в кино

Талантливы вне ваших экранов: навыки актёров из других областей, пригодившиеся в кино

Автор:
17 июня 2022 00:43
Сообщество : Кино
Метки: актёрские навыки   голливудские звезды   знаменитый актёры   известные фильмы   кино   таланты   
1340
12

Многие актеры, как и остальные люди, умеют не только выполнять свою работу или, как в случае с кино, талантливо играть, но и имеют другие навыки. Эти навыки многим актерам понадобились и на съемочной площадке.

Так, например, в дебютном для Киану Ривза проекте «Молодая кровь» актер сыграл роль хоккеиста, использовав свои настоящие навыки игры в хоккей, ведь Ривз в школьные годы и даже в студенческие играл в хоккей. Причем играл очень хорошо. Настолько, что ему как вратарю дали прозвище «Стена».

×
×

А вот Мишель Пфайффер пришлось специально учиться, чтобы стать Женщиной-кошкой. Актриса брала уроки пользования хлыстом, занималась гимнастикой, йогой и боевыми искусствами. Благодаря этому сцену, где Женщина-кошка отрубает хлыстом голову манекену, была снята с одного дубля.

Режиссер фильма «Бегущий по лезвию» 1982 года специально переписал некоторые сцены с анероидом для утех, которую играла Дэрил Ханна, чтобы актриса смогла продемонстрировать свои гимнастические навыки.

Для главной роли в фильме «Гориллы в тумане: История Дайан Фосси» актриса Сигурни Уивер играла в сценах с реальными гориллами, для чего она научилась рыгать как они и выучила различные обезьяньи жесты. Кстати, за эту роль актрису номинировали на «Оскар».

Дастин Хоффман с детства играет на пианино и еще в юности написал песню, посвященную расставанию с девушкой. Эту песню актер исполнил в фильме «Последний шанс Харви».

Курт Рассел на съемках фильма «Побег из Лос-Анджелеса» специально учился играть в баскетбол, чтобы в нужной сцене суметь беспрепятственно забросить в корзину мячи без применения кино-эффектов.

Персонаж Рут Уилсон в фильме «Темная река» должна была уметь стричь овец, для этого она специально училась этому, а также получила навык выкуривать из помещения крыс. Всё это она делала для того, чтобы лучше вжиться в роль персонажа.

Том Холланд получил свою роль в столь юном возрасте не только за красивые глаза, но еще и за свои акробатические способности и пластику. В фильме много сцен с трюками, которые актер выполнял сам. Так что быть Человеком-пауком он заслужил по праву.

В картине «Заводила» Билл Мюррей должен был выбить 3 страйка подряд на состязаниях по боулингу. Съемочная команда была уверена, что на это понадобится около 15 дублей и мастерство склейки. Правда, режиссеры были удивлены, когда актёр сделал это с первого дубля, как следует натренировавшись заранее.

По сюжету «Свидетеля» Харрисон Форд должен был помочь возвести сарай и починить поломанный скворечник. Не трудно догадаться, что ему удалось это сделать без проблем, ведь до актёрской карьеры он трудился плотником. К слову, благодаря этому навыку он и приглянулся Джорджу Лукасу, открывшему ему дорогу в мир «Звёздных войн».

Ну и закончим Джоном Дэвидом Вашингтоном, которому пришлось немало поработать над собой, чтобы отыграть в Нолановском «Доводе». Ведь там его герой должен был управлять временем. Чтобы действие на экране выглядело убедительней, актёру пришлось учиться не только двигаться задом наперёд, но и говорить. И не зря, ведь это добавило сценам реалистичности.

 А какие актёрские таланты, пригодившиеся на съёмках фильмов, известны вам?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актёрские навыки   голливудские звезды   знаменитый актёры   известные фильмы   кино   таланты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
MakDag 2 часа назад
Есть такой гениальный актер - Чадов, который сказал, что в армии служат только лохи, умудряется играть военных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47066



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 представительниц различных национальностей, показывающих красоту и многоликость народов мира
25 представительниц различных национальностей, показывающих красоту и многоликость...
В Красноярске коммунальщики замазали белой краской окна с флагом Украины
В Красноярске коммунальщики замазали белой краской окна с флагом Украины
События на Украине 16- 17 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 16- 17 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Японская компания создала туалет, который можно носить в сумке
Японская компания создала туалет, который можно носить в сумке
Самый выбешивающий диско-хит
Самый выбешивающий диско-хит
Гении, не иначе: медики, которым принадлежат открытия, спасающие миллионы жизней
Гении, не иначе: медики, которым принадлежат открытия, спасающие миллионы жизней
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что за хаос

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#подборка#кино#в мире#автомир#собака#исследование#сатира
#Юмор#люди#забавно#картинки#автомобили#аварии#СССР#актеры#креатив#шоу бизнес
#интересно#факты#Разное#история#дтп#Приколы#авто аварии#gif#сарказм#Ynews
Гении, не иначе: медики, которым принадлежат открытия, спасающие миллионы жизней Гении, не иначе: медики, которым принадлежат открытия, спасающие миллионы жизней Лучший кардинал и талантливый актёр: Александр Трофимов Лучший кардинал и талантливый актёр: Александр Трофимов Актёрская пенсия: голливудские звёзды, незаметно ушедшие на покой&nbsp; Актёрская пенсия: голливудские звёзды, незаметно ушедшие на покой  Актёрская мечта: голливудские звёзды, желавшие примерить на себя новые роли Актёрская мечта: голливудские звёзды, желавшие примерить на себя новые роли Актеры, которым одинаково удаются роли злодеев и героев Актеры, которым одинаково удаются роли злодеев и героев 17 непрофессиональных актеров, которые потрясли всех своей блестящей игрой 17 непрофессиональных актеров, которые потрясли всех своей блестящей игрой

На что жалуетесь?

Вернуться