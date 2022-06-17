Талантливы вне ваших экранов: навыки актёров из других областей, пригодившиеся в кино

Многие актеры, как и остальные люди, умеют не только выполнять свою работу или, как в случае с кино, талантливо играть, но и имеют другие навыки. Эти навыки многим актерам понадобились и на съемочной площадке.
Так, например, в дебютном для Киану Ривза проекте «Молодая кровь» актер сыграл роль хоккеиста, использовав свои настоящие навыки игры в хоккей, ведь Ривз в школьные годы и даже в студенческие играл в хоккей. Причем играл очень хорошо. Настолько, что ему как вратарю дали прозвище «Стена».
А вот Мишель Пфайффер пришлось специально учиться, чтобы стать Женщиной-кошкой. Актриса брала уроки пользования хлыстом, занималась гимнастикой, йогой и боевыми искусствами. Благодаря этому сцену, где Женщина-кошка отрубает хлыстом голову манекену, была снята с одного дубля.
Режиссер фильма «Бегущий по лезвию» 1982 года специально переписал некоторые сцены с анероидом для утех, которую играла Дэрил Ханна, чтобы актриса смогла продемонстрировать свои гимнастические навыки.
Для главной роли в фильме «Гориллы в тумане: История Дайан Фосси» актриса Сигурни Уивер играла в сценах с реальными гориллами, для чего она научилась рыгать как они и выучила различные обезьяньи жесты. Кстати, за эту роль актрису номинировали на «Оскар».
Дастин Хоффман с детства играет на пианино и еще в юности написал песню, посвященную расставанию с девушкой. Эту песню актер исполнил в фильме «Последний шанс Харви».
Курт Рассел на съемках фильма «Побег из Лос-Анджелеса» специально учился играть в баскетбол, чтобы в нужной сцене суметь беспрепятственно забросить в корзину мячи без применения кино-эффектов.
Персонаж Рут Уилсон в фильме «Темная река» должна была уметь стричь овец, для этого она специально училась этому, а также получила навык выкуривать из помещения крыс. Всё это она делала для того, чтобы лучше вжиться в роль персонажа.
Том Холланд получил свою роль в столь юном возрасте не только за красивые глаза, но еще и за свои акробатические способности и пластику. В фильме много сцен с трюками, которые актер выполнял сам. Так что быть Человеком-пауком он заслужил по праву.
В картине «Заводила» Билл Мюррей должен был выбить 3 страйка подряд на состязаниях по боулингу. Съемочная команда была уверена, что на это понадобится около 15 дублей и мастерство склейки. Правда, режиссеры были удивлены, когда актёр сделал это с первого дубля, как следует натренировавшись заранее.
По сюжету «Свидетеля» Харрисон Форд должен был помочь возвести сарай и починить поломанный скворечник. Не трудно догадаться, что ему удалось это сделать без проблем, ведь до актёрской карьеры он трудился плотником. К слову, благодаря этому навыку он и приглянулся Джорджу Лукасу, открывшему ему дорогу в мир «Звёздных войн».
Ну и закончим Джоном Дэвидом Вашингтоном, которому пришлось немало поработать над собой, чтобы отыграть в Нолановском «Доводе». Ведь там его герой должен был управлять временем. Чтобы действие на экране выглядело убедительней, актёру пришлось учиться не только двигаться задом наперёд, но и говорить. И не зря, ведь это добавило сценам реалистичности.
А какие актёрские таланты, пригодившиеся на съёмках фильмов, известны вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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