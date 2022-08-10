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Впечатляющие драки и противостояния из кино, за которыми интересно было наблюдать

Впечатляющие драки и противостояния из кино, за которыми интересно было наблюдать

Автор:
10 августа 2022 21:33
Сообщество : Кино
Метки: актёры   голливудские звёзды   драки в кино   кино   противостояния   сцены из фильмов   фильмы   
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13
13

Не секрет, что многие актеры предпочитают самостоятельно выполнять трюки, в частности в боевых сценах. Часто их герои противостоят своим врагам в кино, которых играют такие же наполненные ажиотажем звёзды. Именно это делает киношное противостояние максимально эффектным.

Сразу стоит отметить, что это субъективный выбор . Поэтому, если вам нравятся какие-либо другие боевые сцены из кино, обязательно делитесь ими в комментариях.


Легендарная пара Том Харди и Кристиан Бейл в «Темном рыцаре» дрались самостоятельно. На радость поклонникам саги и комиксов.

Киану Ривз стремится выполнять все свои трюки сам. В частности, драка Кассиана против Джона Уика в электричке выполнялась обоими актерами самостоятельно.

В «Черной Пантере» Чедвик Боузман, несмотря на свою болезнь, реально дрался с актером Майклом Б. Джорданом.

Дэйв Батист и Дэниэл Крейг отлично подрались в «007: СПЕКТР». Драку оценили многие зрители, в частности за передачу напряженности сцены.

Сильвестр Сталлоне тоже известен тем, что предпочитает выполнять трюки самостоятельно. В частности, в «Рокки» главный бой с антагонистом Драго оба актера отыграли на отлично.

Не совсем драка, а скорее противостояние Клайва Оуэна и Мэтта Деймона в «Идентификации Борна» сняли также без каскадеров. Сцена напряженная и эмоционально непростая, что отлично передали актеры.

Сцена домашней драки Анжелины Джоли и Бреда Питта в «Мистер и Миссис Смит» тоже была сыграна актерами самостоятельно. Эпизод напряженный, но отдает некоей сексуальностью, причем для обоих полов. Можно представить, как бывшие супруги решали свои семейные проблемы.

Джеки Чан, известный тем, что выполняет самостоятельно совершенно все свои трюки, в «Запретном Царстве» встретился с актером Джетом Ли.

Оцененная многими мужчинами сцена траки Умы Турман и Вивики Фокс в фильме «Убить Билла».

Николас Кейдж и Джон Траволта в фильме «Без лица» показали идеальную остросюжетную сцену без участия дублеров.

Финальный бой Капитана Америки и Железного Человека в «Первом Мстителе: Противостояние» тоже можно назвать легендарным, учитывая становление и историю обоих героев.

Скала Джонс и Вин Дизель в «Форсаж 5» тоже дрались по-настоящему.

Ну и бонусом впечатляющая сцена из сериала «Каратель».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актёры   голливудские звёзды   драки в кино   кино   противостояния   сцены из фильмов   фильмы   
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10  комментариев
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17
Azamat1983 Час назад
Кармы не хватает для видео, но лучший бой это Джеки Чан против Бенни Уркидеса.
Ну а в плане легендарности имён это Брюс Ли против Чака Норриса.
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1k
Axel 14 минут назад
Девочка-балерина с другой точки зрения)

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840
tuka 15 минут назад
Жаль, что "Герой" с Джетом Ли не упомянули, он сплошь состоит из поединков, причем визуально весьма красивых.
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840
tuka 23 минуты назад
и тем не менее в рейтинге самых реалистичных драк в топе по прежнему файт из Бриджет Джонс)
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9k
Сергей Гурковский 23 минуты назад
Ну, тут не совсем драка, но по мне, так это одна из лучших кино дуэлей.
"Графиня де Монсоро", дуэль миньонов и анжуйцев.
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6k
Shtoppi Полчаса назад
))))))))))))
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1k
Andrey Kondor 39 минут назад
Не один на один, не без компьютера. Но забавно.
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4k
salim777 56 минут назад
Спасибо автору. Пересмотрел, получил массу удовольствия.
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1k
Saplus Час назад
2 недели подготовки, 2 дня репетиций, 4 дня съемок.

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Антибиотик
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