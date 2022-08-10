Впечатляющие драки и противостояния из кино, за которыми интересно было наблюдать

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Легендарная пара Том Харди и Кристиан Бейл в «Темном рыцаре» дрались самостоятельно. На радость поклонникам саги и комиксов.