Впечатляющие драки и противостояния из кино, за которыми интересно было наблюдать

Не секрет, что многие актеры предпочитают самостоятельно выполнять трюки, в частности в боевых сценах. Часто их герои противостоят своим врагам в кино, которых играют такие же наполненные ажиотажем звёзды. Именно это делает киношное противостояние максимально эффектным.
Сразу стоит отметить, что это субъективный выбор . Поэтому, если вам нравятся какие-либо другие боевые сцены из кино, обязательно делитесь ими в комментариях.
Легендарная пара Том Харди и Кристиан Бейл в «Темном рыцаре» дрались самостоятельно. На радость поклонникам саги и комиксов.
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Киану Ривз стремится выполнять все свои трюки сам. В частности, драка Кассиана против Джона Уика в электричке выполнялась обоими актерами самостоятельно.
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В «Черной Пантере» Чедвик Боузман, несмотря на свою болезнь, реально дрался с актером Майклом Б. Джорданом.
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Дэйв Батист и Дэниэл Крейг отлично подрались в «007: СПЕКТР». Драку оценили многие зрители, в частности за передачу напряженности сцены.
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Сильвестр Сталлоне тоже известен тем, что предпочитает выполнять трюки самостоятельно. В частности, в «Рокки» главный бой с антагонистом Драго оба актера отыграли на отлично.
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Не совсем драка, а скорее противостояние Клайва Оуэна и Мэтта Деймона в «Идентификации Борна» сняли также без каскадеров. Сцена напряженная и эмоционально непростая, что отлично передали актеры.
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Сцена домашней драки Анжелины Джоли и Бреда Питта в «Мистер и Миссис Смит» тоже была сыграна актерами самостоятельно. Эпизод напряженный, но отдает некоей сексуальностью, причем для обоих полов. Можно представить, как бывшие супруги решали свои семейные проблемы.
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Джеки Чан, известный тем, что выполняет самостоятельно совершенно все свои трюки, в «Запретном Царстве» встретился с актером Джетом Ли.
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Оцененная многими мужчинами сцена траки Умы Турман и Вивики Фокс в фильме «Убить Билла».
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Николас Кейдж и Джон Траволта в фильме «Без лица» показали идеальную остросюжетную сцену без участия дублеров.
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Финальный бой Капитана Америки и Железного Человека в «Первом Мстителе: Противостояние» тоже можно назвать легендарным, учитывая становление и историю обоих героев.
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Скала Джонс и Вин Дизель в «Форсаж 5» тоже дрались по-настоящему.
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Ну и бонусом впечатляющая сцена из сериала «Каратель».
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Ну а в плане легендарности имён это Брюс Ли против Чака Норриса.
"Графиня де Монсоро", дуэль миньонов и анжуйцев.