Актёрская клептомания: голливудские звёзды, прикарманившие реквизит своих персонажей

У многих героев фильмов есть атрибуты, без которых их представить нельзя, и некоторые актеры после участия в съемках не могут удержаться, чтобы не забрать себе в личное пользование этот реквизит.
Сара Джессика Паркер забрала себе в гардероб почти все вещи ее героини в сериале «Секс в большом городе», причем всю эту одежду она даже не носит. Подвеска с именем героини также находится у актрисы.
Аарон Пол тоже не мелочился, когда забирал себе «трофей» со съемок «Need for Speed: Жажда скорости». Теперь именно ему принадлежит машина главного героя Ford Torino GT 1969 года.
Норман Ридус коллекционер необычного реквизита. Со съемок «Ходячих мертвецов» у актера остались панцирь черепахи, волосы Скотта Уилсона и искусственная борода Эндрю Линкольна.
Ставшая известной после главной роли в сериале «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой забрала в личное пользование стильный гардероб своей героини. Правда, одежда сейчас хранится в музее.
Брайан Крэнстон со съемок сериала «Во все тяжкие» оставил себе очки и шляпу своего героя.
Кристен Стюарт очень любит кольца. Ее коллекция пополнилась после саги «Сумерки», откуда она забрала себе несколько колец. В том числе кольцо с бриллиантами.
Мэтт Леблан (Джоуи из «Друзей») оставил себе кикер и магнитную доску для рисования.
Зак Эфрон тоже большой любитель прихватить со съемок реквизит. В его коллекции шорты главного героя из «Спасателей Малибу», майка из «Классного мюзикла» и ремень из комедии «Лак для волос».
Адам Драйвер после съемок «Звездных войн: Скайуокер. Восход» забрал себе целую коробку с реквизитом, в том числе костюм его героя и световой меч.
Дэниел Рэдклифф, несмотря на десятилетие съемок «Гарри Поттера», прибрал к рукам всего две пары очков главного героя и резиновую руку, которую во второй части ему «сломал» профессор Локонс.
Иэн Маккеллен забрал себе немного монет из логова дракона, а также ключ от двери в дом хоббита.
Роберт Дауни-младший забрал 12-ти метровую букву «А» со съемок первых «Мстителей» и поставил себе в офис.
Дженнифер Лоуренс оставила себе куртку и сапоги героини Китнисс из «Голодных игр».
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АНТИФИШКИ
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Кстати, где-то здесь был пост про эти фирмы и их реквизит.