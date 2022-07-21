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Актёрская клептомания: голливудские звёзды, прикарманившие реквизит своих персонажей

Актёрская клептомания: голливудские звёзды, прикарманившие реквизит своих персонажей

Автор:
21 июля 2022 23:20
Сообщество : Кино
Метки: актёры   атрибуты кино   вещи героев   голливудские звёзды   кино   клептомания   реквизит   
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У многих героев фильмов есть атрибуты, без которых их представить нельзя, и некоторые актеры после участия в съемках не могут удержаться, чтобы не забрать себе в личное пользование этот реквизит.

Сара Джессика Паркер забрала себе в гардероб почти все вещи ее героини в сериале «Секс в большом городе», причем всю эту одежду она даже не носит. Подвеска с именем героини также находится у актрисы.

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Аарон Пол тоже не мелочился, когда забирал себе «трофей» со съемок «Need for Speed: Жажда скорости». Теперь именно ему принадлежит машина главного героя Ford Torino GT 1969 года.

Норман Ридус коллекционер необычного реквизита. Со съемок «Ходячих мертвецов» у актера остались панцирь черепахи, волосы Скотта Уилсона и искусственная борода Эндрю Линкольна.

Ставшая известной после главной роли в сериале «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой забрала в личное пользование стильный гардероб своей героини. Правда, одежда сейчас хранится в музее.

Брайан Крэнстон со съемок сериала «Во все тяжкие» оставил себе очки и шляпу своего героя.

Кристен Стюарт очень любит кольца. Ее коллекция пополнилась после саги «Сумерки», откуда она забрала себе несколько колец. В том числе кольцо с бриллиантами.

Мэтт Леблан (Джоуи из «Друзей») оставил себе кикер и магнитную доску для рисования.

Зак Эфрон тоже большой любитель прихватить со съемок реквизит. В его коллекции шорты главного героя из «Спасателей Малибу», майка из «Классного мюзикла» и ремень из комедии «Лак для волос».

Адам Драйвер после съемок «Звездных войн: Скайуокер. Восход» забрал себе целую коробку с реквизитом, в том числе костюм его героя и световой меч.

Дэниел Рэдклифф, несмотря на десятилетие съемок «Гарри Поттера», прибрал к рукам всего две пары очков главного героя и резиновую руку, которую во второй части ему «сломал» профессор Локонс.

Иэн Маккеллен забрал себе немного монет из логова дракона, а также ключ от двери в дом хоббита.

Роберт Дауни-младший забрал 12-ти метровую букву «А» со съемок первых «Мстителей» и поставил себе в офис.

Дженнифер Лоуренс оставила себе куртку и сапоги героини Китнисс из «Голодных игр».

Источник:

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Метки: актёры   атрибуты кино   вещи героев   голливудские звёзды   кино   клептомания   реквизит   
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6  комментариев
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11k
Кыся 2 часа назад
Уж прям там "забрали". Выкупили. Или по контракту положено. Если куртку или монеты можно еще просто унести - их там десятки экземпляров, то машину точно не отдадут, все вещи на учете, а большинство из них вообще берутся в аренду у специализированных фирм.
Кстати, где-то здесь был пост про эти фирмы и их реквизит.
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28k
Григорий 20 минут назад
Как помрут, то можно выставить на продажу. А пока это хлам и мусор.
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18k
Corvus Corax Полчаса назад
Кто все эти люди??
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1k
КАКАнгел 53 минуты назад
одно дело взять сувенир а другое вывести дорогостоящий реквизит на халяву для наживы .
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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