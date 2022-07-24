Риск ради зрителей: голливудские актёры, готовые выполнить любые трюки самостоятельно

Среди голливудских звёзд немного актёров, готовых рисковать здоровьем, а то и жизнью ради красивого кадра на радость зрителя. Однако такие есть. И именно о них пойдёт речь.
Вигго Мортенсен, сыгравший «короля мертвых» Арагорна в трилогии «Властелин колец», во время съемок получал множество серьезных травм. И это неудивительно, учитывая сколько в фильме сцен сражений. А все потому, что самостоятельно носил тяжелые доспехи, ездил на лошади и орудовал железными мечами.
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Все знают, что Джеки Чан самостоятельно исполняет все акробатические этюды в фильмах. А начинал он свой путь каскадёром. Так что сломанные руки, ноги, нос, позвоночник, череп – для него дело привычное. Зато сколько подаренных зрителю эмоций.
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Кристиан Бейл для съемок в том или ином проекте проводит целую работу над своей внешностью. Он может сбросить или набрать 30 килограмм, подкачаться, чтобы максимально вжиться в предложенную роль. На съемках «Темного Рыцаря» он сам выполнял опасные трюки, в том числе с минимумом ходил по краю крыши высотки.
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Киану Ривз готовится к ролям не хуже Бейла, также предпочитая выполнять все трюки самостоятельно. В «Джоне Уике» главный герой мастерски владеет боевыми искусствами. Для роли Ривз учился им ежедневно по 8 часов в день в течение 4 месяцев. А в фильме «Скорость» Ривз без каскадеров перепрыгнул из кабриолета в автобус.
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Сильвестр Сталонне также выполнял все трюки самостоятельно, стремясь к достоверности, что неоднократно стоило ему здоровья. Во время съёмок «Рокки» Дольф Лундгрен отправил Сталонне в больницу, а в «Неудержимых» актеру и вовсе сломали шею.
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Дэниэл Крейг также стремился к тому, чтобы выполнить самостоятельно максимальное количество трюков в Бондиане. Например, он самостоятельно прыгал по кранам в эпизоде «Казино “Рояль”».
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Раньше за Тома Круза все трюки исполняли каскадеры, ровно до того момента, когда он решил попробовать сделать всё сам. Так, почти во всех частях «Миссия невыполнима» он продемонстрировал своё мастерство, вроде пролета на двери самолета и подъема на высокое здание с помощью троса.
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Для съемок фильма «Карты, деньги, два ствола» не выделили бюджета для найма каскадеров, из-за чего Джейсону Стейтому пришлось самостоятельно выполнять трюки. В своих последующих ролях он также старается не прибегать к дублёрам. Так, на съемках «Неудержимых» у машины, в которой ехал Стейтем, отказал тормоз, и она упала в море.
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В фильмах о Джейсоне Борне Мэтт Деймон также исполнял все трюки самостоятельно - от многочисленных драк до погонь на мотоцикле. Он даже погружался в воду, хотя чертовски боится глубины.
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Каскадер Харрисона Форда Вик Армстронг на съемках «Индианы Джонс» подшучивал, что скоро останется без работы, ведь актер стремился самостоятельно выполнить большинство трюков.
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