Риск ради зрителей: голливудские актёры, готовые выполнить любые трюки самостоятельно

Для съемок фильма «Карты, деньги, два ствола» не выделили бюджета для найма каскадеров, из-за чего Джейсону Стейтому пришлось самостоятельно выполнять трюки. В своих последующих ролях он также старается не прибегать к дублёрам. Так, на съемках «Неудержимых» у машины, в которой ехал Стейтем, отказал тормоз, и она упала в море.