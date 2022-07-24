FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 6611 постов • 1177 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Риск ради зрителей: голливудские актёры, готовые выполнить любые трюки самостоятельно

Риск ради зрителей: голливудские актёры, готовые выполнить любые трюки самостоятельно

Автор:
24 июля 2022 15:44
Сообщество : Кино
Метки: актёры   без дублёров   голливудские звезды   кино   опасные трюки   трюки в кино   фильмы   
1355
11
12

Среди голливудских звёзд немного актёров, готовых рисковать здоровьем, а то и жизнью ради красивого кадра на радость зрителя. Однако такие есть. И именно о них пойдёт речь.

Вигго Мортенсен, сыгравший «короля мертвых» Арагорна в трилогии «Властелин колец», во время съемок получал множество серьезных травм. И это неудивительно, учитывая сколько в фильме сцен сражений.  А все потому, что самостоятельно носил тяжелые доспехи, ездил на лошади и орудовал железными мечами.

Все знают, что Джеки Чан самостоятельно исполняет все акробатические этюды в фильмах. А начинал он свой путь каскадёром. Так что сломанные руки, ноги, нос, позвоночник, череп – для него дело привычное. Зато сколько подаренных зрителю эмоций.

Кристиан Бейл для съемок в том или ином проекте проводит целую работу над своей внешностью. Он может сбросить или набрать 30 килограмм, подкачаться, чтобы максимально вжиться в предложенную роль. На съемках «Темного Рыцаря» он сам выполнял опасные трюки, в том числе с минимумом ходил по краю крыши высотки.

Киану Ривз готовится к ролям не хуже Бейла, также предпочитая выполнять все трюки самостоятельно. В «Джоне Уике» главный герой мастерски владеет боевыми искусствами. Для роли Ривз учился им ежедневно по 8 часов в день в течение 4 месяцев. А в фильме «Скорость» Ривз без каскадеров перепрыгнул из кабриолета в автобус.

Сильвестр Сталонне также выполнял все трюки самостоятельно, стремясь к достоверности, что неоднократно стоило ему здоровья. Во время съёмок «Рокки» Дольф Лундгрен отправил Сталонне в больницу, а в «Неудержимых» актеру и вовсе сломали шею.

Дэниэл Крейг также стремился к тому, чтобы выполнить самостоятельно максимальное количество трюков в Бондиане. Например, он самостоятельно прыгал по кранам в эпизоде «Казино “Рояль”».

Раньше за Тома Круза все трюки исполняли каскадеры, ровно до того момента, когда он решил попробовать сделать всё сам. Так, почти во всех частях «Миссия невыполнима» он продемонстрировал своё мастерство, вроде пролета на двери самолета и подъема на высокое здание с помощью троса.

Для съемок фильма «Карты, деньги, два ствола» не выделили бюджета для найма каскадеров, из-за чего Джейсону Стейтому пришлось самостоятельно выполнять трюки. В своих последующих ролях он также старается не прибегать к дублёрам. Так, на съемках «Неудержимых» у машины, в которой ехал Стейтем, отказал тормоз, и она упала в море.

В фильмах о Джейсоне Борне Мэтт Деймон также исполнял все трюки самостоятельно - от многочисленных драк до погонь на мотоцикле. Он даже погружался в воду, хотя чертовски боится глубины.

Каскадер Харрисона Форда Вик Армстронг на съемках «Индианы Джонс» подшучивал, что скоро останется без работы, ведь актер стремился самостоятельно выполнить большинство трюков.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актёры   без дублёров   голливудские звезды   кино   опасные трюки   трюки в кино   фильмы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Copycat Час назад
эх увы похоже что с уходом крейга и кончается нормальный жэеймс бонд - они и в последнем фильме начали пичкать известно чем, а уже теперь когда он ущел с роли даже не представляю кого возьмут и что там за бондианы будут - мммм "вкуснятина" думаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
21k
BiZ Полчаса назад
раз
04
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50084



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Герои разных фильмов в одном кадре: 15 безумных работ
Герои разных фильмов в одном кадре: 15 безумных работ
Что скрывают мужчины: свежая порция секретов сильной половины человечества
Что скрывают мужчины: свежая порция секретов сильной половины человечества
События на Украине 23- 24 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 23- 24 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Две советские актрисы, которые исчезли и никто не знает, что с ними
Две советские актрисы, которые исчезли и никто не знает, что с ними
Не от хорошей жизни: почему и когда французы начали есть лягушек
Не от хорошей жизни: почему и когда французы начали есть лягушек
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохая галактика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#природа#сатира#интересное#фильм#позитив#Разное#в мире
#Юмор#люди#фотографии#история#прикол#сарказм#роль#Приколы#подборка#Девушка
#интересно#животные#кино#новости#Россия#СССР#дети#познавательно#собака#страна
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Как изменились и чем сейчас занимаются второстепенные герои фильмов о «Гарри Поттере» Как изменились и чем сейчас занимаются второстепенные герои фильмов о «Гарри Поттере» 15 самых неотвратимо опасных актеров и актрис в истории кино 15 самых неотвратимо опасных актеров и актрис в истории кино 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате

На что жалуетесь?

Вернуться