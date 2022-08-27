Зачем немцы в войну рисовали спирали на винтах своих самолетов

Недавно смотрел замечательный военный фильм недавний российский - "Летчик". И обратил внимание, что у немецких боевых самолетов в фильме о событиях Великой Отечественной войны на винте (точнее - на коке) видна характерная черно-белая спираль.
Зачем же пилоты Люфтваффе такую штуку себе на самолетах рисовали?
Существуют разные версии: мол и для форсу, и чтоб своих легче опознавать в воздушном бою-свалке, или вовсе чтоб встречных птиц распугивать.
А может и вообще воздушные асы Геринга так противников в лобовой атаке гипнотизировали?
На самом деле нет. Все гораздо практичнее, романтичнее и драматичнее, скажу я вам.
Черно-белые или бело-красные спирали на коках своих самолетов немецкие летчики начали рисовать в начале второй мировой войны. Просто чтоб в страшном шуме аэродрома они сами и их техники могли понимать - работает в данный момент двигатель самолета или нет. Крутится ли пропеллер, короче.
Все просто - ежели спираль "сворачивается", винт крутится. Понятное дело, никто из аэродромного обслуживания, например, в такой винт даже случайно не влезет. Ну и да: спираль выглядит понтово, а также в пылу воздушного боя может помочь отличить своих от чужих. Но это уже приятные бонусы.
Интересно, что эту же систему у фрицев быстро переняли и воевавшие против них летчики союзников: американцы и англичане. Только спирали, например, на американских самолетах были желтыми.
В советских ВВС времен Великой Отечественной, кстати, с подобной целью иногда просто красили концы винтов в желтый цвет.
Сегодня спирали разной формы можно увидеть, к примеру на турбинах гражданских авиалайнеров. Тоже техники чтоб быстро видели - включен двигатель самолета или нет. Даже если вокруг стоит страшенный гул аэропорта.
И да, настоятельно советую всем посмотреть фильм "Летчик" - весьма драматичная работа современных российских режиссеров о пилоте, что подобно Алексею Маресьеву, вернулся в строй после потери ног. Воздушные бои в ленте сняты тоже классно - спасибо современной компьютерной графике.
Источник:
АНТИФИШКИ
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На Мустанге, на фото, никакой спирали нет. Это окраска эскадрильи. Просто полосы на коке.
А без спирали лопасти не увидеть, канешн, никак...