Зачем немцы в войну рисовали спирали на винтах своих самолетов

А может и вообще воздушные асы Геринга так противников в лобовой атаке гипнотизировали?

На самом деле нет. Все гораздо практичнее, романтичнее и драматичнее, скажу я вам.

Черно-белые или бело-красные спирали на коках своих самолетов немецкие летчики начали рисовать в начале второй мировой войны. Просто чтоб в страшном шуме аэродрома они сами и их техники могли понимать - работает в данный момент двигатель самолета или нет. Крутится ли пропеллер, короче.