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Почему приборные доски советских самолётов были бирюзовыми, а современные - серого цвета

Почему приборные доски советских самолётов были бирюзовыми, а современные - серого цвета

Автор:
22 августа 2022 10:27
Сообщество : Cavok
Метки: интересно   познавательно   прибор   самолет   факты   фото   
2077
5

Многие ещё помнят этот характерный бирюзовый цвет приборных досок советских самолётов. Под бирюзовым обычно понимают смесь зелёного и голубого цветов в различных соотношениях.

Так вот, если цветовая гамма отделочных материалов и обивки кресел салона самолёта ещё могла как-то меняться в зависимости от цели воздушного транспортного средства или же его модели, то бирюзовые основания, на которые ставились авиационные приборы, были везде.

Причём эта цветовая традиция распространялась не только на кабину пилотов, но и на пульт с приборами, за которыми сидел бортинженер. А вот что касается внутренней отделки кабины пилотов, то обычно это были светло-зелёные тона.

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Примечательно также и то, что в бирюзовый цвет окрашивались и приборные доски советских военных самолётов. Загляни в любой истребитель тех лет, и там уже не только приборная доска, а всё внутреннее пространство бирюзовое.

Складывается впечатление, что специалисты из института авиационной медицины при Министерстве обороны СССР хотели воссоздать внутри боевых машин атмосферу аквариума. Чтобы лётчики чувствовали себя в истребителе, как рыба в воде.

И связано это с тем, что учёные-психологи из разных стран уже не раз доказывали, что оттенки зелёного действуют на человека успокаивающим образом. Именно этот вывод и был взят на вооружение советскими специалистами, которые утверждали цветовое оформление приборных досок и гражданских самолётов, и военных.

Но шли годы, и психология не стояла на месте. Так ряд западных учёных отстаивали точку зрения, что пилотам гражданской и военной авиации совершенно незачем успокаиваться, сидя за штурвалом. И если в случае с гражданскими самолётами успокаивающий эффект бирюзового цвета не особо критичен, т.к. самолёты летают на автопилоте, а сами пилоты там вообще непонятно чем занимаются, то вот с военным пилотированием всё иначе.

Так например для лётчиков истребительной авиации, которые выполняют боевые задачи на огромных скоростях да ещё и частенько в зоне поражения вероятного противника, крайне важно быть в тонусе. А если он успокоится, глядя на бирюзовые тона, то его могут и сбить.

И поэтому после серии испытаний в бирюзовых и серых кабинах было установлено, что время реакции пилота, отточенность его действий, а также степень слаженности его работы в команде гораздо лучше, если пилот летит в серой кабине с серой приборной доской, чем в бирюзовых тонах.

Потом этими исследованиями заинтересовались и авиакомпании. Так например не в их интересах было, чтобы их пилоты перевозили пассажиров в полурасслабленном состоянии. И таким образом по схожему сценарию был проведён ряд опытов в кабинах серых и бирюзовых тонов.

Оценивалось поведение пилотов пассажирских самолётов в нештатных ситуациях. В ходе экспериментов выводы военных по большей части подтвердились: пилоты лучше и правильнее реагируют, когда находятся в кабине, где всё вокруг серое, а не бирюзовое.

Так бирюзовый цвет навсегда покинул и гражданскую, и военную авиацию, а ему на смену пришли все эти ваши 50 оттенков серого.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   познавательно   прибор   самолет   факты   фото   
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2  комментария
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869
Nick Час назад
Пилот спит, а служба автопилота идёт
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2k
lekha-fil 24 минуты назад
На бирюзовом фоне каждый прибор виден чётко, на сером, увы далеко не так.
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