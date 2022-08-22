Почему приборные доски советских самолётов были бирюзовыми, а современные - серого цвета

Потом этими исследованиями заинтересовались и авиакомпании. Так например не в их интересах было, чтобы их пилоты перевозили пассажиров в полурасслабленном состоянии. И таким образом по схожему сценарию был проведён ряд опытов в кабинах серых и бирюзовых тонов.

Оценивалось поведение пилотов пассажирских самолётов в нештатных ситуациях. В ходе экспериментов выводы военных по большей части подтвердились: пилоты лучше и правильнее реагируют, когда находятся в кабине, где всё вокруг серое, а не бирюзовое.

Так бирюзовый цвет навсегда покинул и гражданскую, и военную авиацию, а ему на смену пришли все эти ваши 50 оттенков серого.