Зачем Боингу 747 люк в крыше кабины пилотов

Боинг 747 по праву можно назвать легендарным пассажирским самолётом. Изначально он проектировался как грузовой, но поскольку ему не удалось выиграть тендер от ВВС США, в компании не растерялись и приняли решение выпускать пассажирские версии.
Так вот, одной из отличительной особенностью 747-го является странного вида люк прямо в крыше кабины пилотов. Порой можно наблюдать, как пилоты высовываются из него непонятно зачем.
Необычен этот люк тем, что на других пассажирских самолётах ничего подобного нет. Так зачем же вообще авиаконструкторам понадобилось делать этот люк в крыше?
Ну и прежде чем приступить к разбору, нужно отметить, что открывается он внутрь, а не наружу, как например двери в салон самолёта. Это связано с безопасностью. Так на высоте давление внутри кабины пилотов в несколько раз выше, чем снаружи. И поэтому его самопроизвольное открытие просто невозможно.
Что же касается причин, побудивших авиаконструкторов из Боинг прибегнуть к такому странному техническому решению, то оно сводится к техническому заданию, которое было изначально сформулировано Министерством обороны США. Так в частности по условиям конкурса окна в кабине пилотов Боинга 747 не должны были открываться.
И это просто нонсенс какой-то, потому что у подавляющего большинства пассажирских самолётов сдвижные внутрь окна остекления кабины пилотов являются аварийными выходами для самих пилотов и бортинженера.
И чтобы у экипажа был хоть какой-то способ выбраться наружу в случае чего, было решено сделать эвакуационный люк.
Причём дверца этого люка, или же крышка, не сдвигается, а просто распахивается внутрь вниз. Так что если вдруг кондиционер и вентиляция не работают, потому что вспомогательная силовая установка на борту не запущена и не питает их, то всегда можно проветрить кабину, просто открыв люк. Здесь нет каких-либо пломб, которые нельзя срывать.
Странность всей этой ситуации с люком в том, что контракт от Минобороны США Боинг так и не получил, но тем не менее почему-то продолжил выпускать 747-е с неоткрывающимся остеклением кабины пилотов. Хотя проще и дешевле было бы начать уже делать, как все.
Однако у этой официальной версии появления забавного люка в крыше есть скептики.
Так некоторые утверждают, что в Боинге решили не делать эвакуационные выходы кабины пилотов через открывающиеся окна, потому что этажом ниже находится пассажирский салон. И пассажиры через окна могут увидеть, как пилоты покидают свою кабину прямо через их головы. И якобы это может сказаться негативно на имидже компании.
А вот эвакуация через люк в крыше выглядит вроде как весьма благопристойно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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