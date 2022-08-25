Зачем Боингу 747 люк в крыше кабины пилотов

Однако у этой официальной версии появления забавного люка в крыше есть скептики.

Так некоторые утверждают, что в Боинге решили не делать эвакуационные выходы кабины пилотов через открывающиеся окна, потому что этажом ниже находится пассажирский салон. И пассажиры через окна могут увидеть, как пилоты покидают свою кабину прямо через их головы. И якобы это может сказаться негативно на имидже компании.

А вот эвакуация через люк в крыше выглядит вроде как весьма благопристойно.