Зачем нужна чёрная окантовка вокруг окон кабины пилотов

В основном такую "маску на окна" любит использовать компания Эйрбас. И их новый А350 как раз имеет такую интересную особенность, напоминающую не то маску Зорро, не то подводку для глаз.

Так зачем же она нужна, и почему на других самолётах, например на Боингах, ничего похожего нет?

Причём если взглянуть на кабины пилотов предыдущих Эйрбасов, то мы можем видеть обычное угловатое остекление без каких-либо окрашенных в чёрный свет контуров. Плюс ко всему стёкла новых А350 имеют явно выраженные скругления для уменьшения концентраций механических напряжений в местах крепления этих стёкол к алюминиевой раме.