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Зачем нужна чёрная окантовка вокруг окон кабины пилотов

Зачем нужна чёрная окантовка вокруг окон кабины пилотов

Автор:
18 июля 2022 09:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   окно   познавательно   самолет   факты   фото   чёрная окантовка   
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Вы когда-нибудь замечали, что у некоторых пассажирских самолётов есть обрамление чёрного цвета вокруг остекления кабины пилотов?

В основном такую "маску на окна" любит использовать компания Эйрбас. И их новый А350 как раз имеет такую интересную особенность, напоминающую не то маску Зорро, не то подводку для глаз.


Так зачем же она нужна, и почему на других самолётах, например на Боингах, ничего похожего нет?


Причём если взглянуть на кабины пилотов предыдущих Эйрбасов, то мы можем видеть обычное угловатое остекление без каких-либо окрашенных в чёрный свет контуров. Плюс ко всему стёкла новых А350 имеют явно выраженные скругления для уменьшения концентраций механических напряжений в местах крепления этих стёкол к алюминиевой раме.

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В результате эта силовая рама кабины стала немного тоньше и легче, и всё это благоприятно сказывается на весе самолёта. Такая задача ставилась исходя из желания Эйрбаса создать самый энергоэффективный пассажирский самолёт. И судя по параметрам экономичности, у них это получилось.

Однако вслед за тонкой рамой последовала новая проблема. Уменьшение толщины алюминия привело к уменьшению тепломассивности. А когда у нас за бортом на эшелоне температура в минус 55 °C, а в кабине пилотов плюс 25 °C, то возникает большой перепад температуры в 80 °C. И так получается, что эта тонкая рама остывает сильнее, чем это было ранее, когда стёкла были угловатые, а сама рама гораздо толще.

Также ещё здесь очень важно отметить, что сами стёкла кабины пилотов подогреваются, и по своей толщине они также испытывают большой температурный перепад. И чтобы в местах кренпления они соприкасались с более тёплой рамой, эту самую раму решили подогревать. Но как? Не тратить же на это драгоценное топливо.

В ходе многочисленных опытов были получены данные о том, что солнечные лучи на высоте довольно-таки неплохо нагревают чёрные поверхности. И чтобы поднять температуру рамы, в которую вставляются стёкла, было решено окрашивать её в чёрный цвет. В среднем такое окрашивание поднимает температуру рамы на 15 -20 °C, что делает её более пластичной и менее хрупкой, а сами края вставленных в неё стёкол испытывают меньший "стресс" от перепадов температур.

В конечном итоге это простое и дешёвое решение оказалось настолько удачным, что для продления "жизни" стёклам и уменьшения усталостных негативных последствий в алюминиевых рамах эту окантовку из чёрной краски стали наносить даже на старые модели Эйрбасов типа А330 и А330 Нео.

По словам руководителя пресс-центра Эйрбас, увеличение массы за счёт нанесения этой чёрной краски совсем небольшое, от 3 до 5 кг после её полного высыхания. А экономический эффект весьма ощутимый. Дополнительный нагрев от солнечных лучей существенно снижает перепады температур в конструкциях, что повышает срок их службы на 70 - 80%.

Другие же производители пассажирских самолётов не используют чёрное окрашивание вокруг стёкол кабины, потому что их рамы достаточно толстые и имеют целую систему отопления.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   окно   познавательно   самолет   факты   фото   чёрная окантовка   
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4  комментария
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3k
Urlauber 24 минуты назад
Спасибо. Интересно!!!
Продолжай!
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16k
Вася Минуту назад
я в аэропотру работаю, и первый самолёт с енотовой мордой довольно долгое время был 787 боинг а не эйрбас, а потом уже понеслось

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−12
00ASS322 4 минуты назад
Заводы убиты, дороги разбиты и только у власти карманы набиты!!!

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3k
Timka 18 минут назад
Спасибо.
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