Почему сидения Ан-2 напоминают раковины с отверстиями

Их форма действительно имеет нечто общее с раковиной. Помимо общего внешнего вида сходство придает еще и отверстие, напоминающее слив. Весь секрет данной формы заключается именно в назначении лайнера — совершать грузо-пассажирские перевозки.

Так, эти сидения складываются и поднимаются, что значительно экономит место в салоне. Если необходимо перевозить людей, то кресла открепляются от стенок самолета и опускаются. Если транспортируют какой-либо груз, то сидения поднимают и крепят обратно к стенкам, освобождая место для вещей. Сидения именно такой формы позволяют максимально сэкономить место как в разложенном, так и в сложенном положении.