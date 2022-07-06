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Почему сидения Ан-2 напоминают раковины с отверстиями

Почему сидения Ан-2 напоминают раковины с отверстиями

Автор:
06 июля 2022 08:36
Сообщество : Факты
Метки: Ан-2   интересно   познавательно   самолет   сидения   факты   фото   
2799
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Если заглянуть внутрь какого-либо «кукурузника» Ан-2, то можно увидеть внутри странные сидения. Во-первых, они выглядят как большие раковины для мойки. Во-вторых, в них есть отверстие, которое наводит людей на те самые мысли. Однако, если разобраться в практическом применении этих вещей, все становится понятно.

Почему раковина

Следует указать, что далеко не все Ан-2 оснащены такими забавными сидениями. Если говорить о пассажирском варианте самолета, то там размещены привычные нам кресла. Но самолеты, которые могут выполнять две функции, а именно перевозить не только пассажиров, но и грузы, обычно имеют такие встроенные сидения.

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Их форма действительно имеет нечто общее с раковиной. Помимо общего внешнего вида сходство придает еще и отверстие, напоминающее слив. Весь секрет данной формы заключается именно в назначении лайнера — совершать грузо-пассажирские перевозки.

Так, эти сидения складываются и поднимаются, что значительно экономит место в салоне. Если необходимо перевозить людей, то кресла открепляются от стенок самолета и опускаются. Если транспортируют какой-либо груз, то сидения поднимают и крепят обратно к стенкам, освобождая место для вещей. Сидения именно такой формы позволяют максимально сэкономить место как в разложенном, так и в сложенном положении.

Зачем нужны отверстия

Отверстия в таких сидениях тоже имеют практическую цель: они необходимы для того, чтобы сложить кресло и сэкономить место. Так, при складывании сидения в отверстие протягивают механизм, помогающий закреплять его в определенной позиции. Если бы его нельзя было поместить таким образом, то кресла выступали бы от стен на небольшое расстояние, что отбирало бы драгоценное пространство.

Сидения складываются довольно удобно и помещаются под нижнюю часть стенки. В это время рычаги механизма находятся как раз в отверстии. Конечно, когда сидения расправлены, никакой необходимости в этих отверстиях нет. Однако они приходят на выручку в те периоды, когда самолет перевозит габаритные грузы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ан-2   интересно   познавательно   самолет   сидения   факты   фото   
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10  комментариев
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10k
Клёст 59 минут назад
Судя по всему, эти проушины, попадающие в отверстия в сиденьях, не для закрепления кресла в сложенном положении, а для тросовой/ременной/сеточной фиксации перевозимого груза))
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5k
Roman 53 минуты назад
На первой фотке дырки круглые, на последней овальные.
Текст вообще похож на перевод и воды в нём гораздо больше чем сути.
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957
Шурман Час назад
Много раз на нем летал , проблема одна фюзеляж можно пальцем проткнуть или автоматом , вторая дребезжание и вибрация , я много на нем поднимался в небо и не разу не приземлялся на нем :) обычно 501,502,503 и пока мой летающий друг .
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87
Валерий Петров Шурман Полчаса назад
два раза на нем летал, приземлялся также отдельно.
я думал страшно это выйти из самолета, нет, страшно лететь в кукурузнике.
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