Почему сидения Ан-2 напоминают раковины с отверстиями

Если заглянуть внутрь какого-либо «кукурузника» Ан-2, то можно увидеть внутри странные сидения. Во-первых, они выглядят как большие раковины для мойки. Во-вторых, в них есть отверстие, которое наводит людей на те самые мысли. Однако, если разобраться в практическом применении этих вещей, все становится понятно.
Почему раковина
Следует указать, что далеко не все Ан-2 оснащены такими забавными сидениями. Если говорить о пассажирском варианте самолета, то там размещены привычные нам кресла. Но самолеты, которые могут выполнять две функции, а именно перевозить не только пассажиров, но и грузы, обычно имеют такие встроенные сидения.
Их форма действительно имеет нечто общее с раковиной. Помимо общего внешнего вида сходство придает еще и отверстие, напоминающее слив. Весь секрет данной формы заключается именно в назначении лайнера — совершать грузо-пассажирские перевозки.
Так, эти сидения складываются и поднимаются, что значительно экономит место в салоне. Если необходимо перевозить людей, то кресла открепляются от стенок самолета и опускаются. Если транспортируют какой-либо груз, то сидения поднимают и крепят обратно к стенкам, освобождая место для вещей. Сидения именно такой формы позволяют максимально сэкономить место как в разложенном, так и в сложенном положении.
Зачем нужны отверстия
Отверстия в таких сидениях тоже имеют практическую цель: они необходимы для того, чтобы сложить кресло и сэкономить место. Так, при складывании сидения в отверстие протягивают механизм, помогающий закреплять его в определенной позиции. Если бы его нельзя было поместить таким образом, то кресла выступали бы от стен на небольшое расстояние, что отбирало бы драгоценное пространство.
Сидения складываются довольно удобно и помещаются под нижнюю часть стенки. В это время рычаги механизма находятся как раз в отверстии. Конечно, когда сидения расправлены, никакой необходимости в этих отверстиях нет. Однако они приходят на выручку в те периоды, когда самолет перевозит габаритные грузы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Текст вообще похож на перевод и воды в нём гораздо больше чем сути.
Я такой старый, что помню:
Старик кричит корешу:
-А молодые-то в этот раз вроде ничего, морды спокойные.
Тот ему отвечает:
-А запах?
я думал страшно это выйти из самолета, нет, страшно лететь в кукурузнике.