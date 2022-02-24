10 лучших советских летчиц-истребителей Великой Отечественной

На счету гвардии лейтенанта Клавдии Блиновой десятки боевых вылетов и три сбитых в группе бомбардировщика. Так летчица описывала один из воздушных боев, в котором ей довелось участвовать: «Бомбардировщик метался от одного облака к другому, я — за ним! Бешеная погоня захватила меня: только бы не упустить! Заметив, что он вошел в облако с правым разворотом, я довернула свой самолет так, чтобы встретить фашиста под кромкой облаков. Через мгновение он вынырнул прямо передо мной. Почти в упор даю длинную очередь. Резко клюнув носом, «Юнкерс» пошел вниз. Продолжаю преследовать…»

4 августа 1943 года Як-1 Блиновой был подбит, и она, выпрыгнув с парашютом, попала в немецкий плен. По пути в Германии ей с группой военнопленных удалось сбежать и добраться до своих. После прохождения всех проверок Клавдия Михайловна вернулась на фронт и встретила Победу в Берлине.

5. Антонина Лебедева