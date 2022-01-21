Хату за дату: за сколько россияне продают дату регистрации брака на Avito

Но все это конечно же уловка мошенников, потому что в ЗАГСе нельзя менять в записи людей. Об этом официально заявил столичный ЗАГС. Даже если пара, которая записана на это время, придет в ЗАГС и откажется, вам все равно не удастся занять их очередь.

Если вы действительно хотите красивую дату бракосочетания, то стоит позаботиться об этом заранее. К тому же, свадьба в феврале в России в последние дни зимы — то еще зрелище.

Впрочем, красивая дата и магия числе не гарантируют того, что брак будет счастливым и этому есть множество примеров.