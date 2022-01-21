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Хату за дату: за сколько россияне продают дату регистрации брака на Avito

Хату за дату: за сколько россияне продают дату регистрации брака на Avito (12 фото)

Автор:
21 января 2022 19:55
Сообщество : Жить в России
Метки: авито   загс   интересно   мошенники   обман   свадьба   цена   
1853
12

Как говорил мой отец, хорошее дело браком не назовут. Но если отставить шутки в сторону, то свадьба это очень хлопотное событие, которое отнимает все нервы и прилично так опустошает кошелек.

И помните, сколько бы у вас ни было денег, свадьба все равно не дешевое занятие. С уровнем достатка меняются и запросы, а следовательно и ценник.

Но в среднем по палате России услуги на организацию свадьбы на тридцать гостей придется выложить более 300 000 рублей.

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В эту цену входит свадебный организатор ( 30 тысяч за работу человека, который избавит родных и молодоженов от хлопот по поиску подрядчиков, залов и прочей нервной работы). Такую же цену стоит и ведущий мероприятия, а диджей обойдется в 15 тысяч.

Поход невесты в парикмахерскую в среднем обойдется в 9-10 тысяч рублей. Фото и видеосъемка события в среднем стоит 25 тысяч рублей.

Чтобы накормить 30 гостей, нужно потратить порядка 90-100 тысяч рублей, и это без учета алкоголя. Услуги бармена стоят пять тысяч рублей, естественно отдельно нужно закупиться алкоголем. Конечно же куда без флориста и цветов, который берет за свою работу порядка 30-50 тысяч рублей в зависимости от наличия и или отсутствия расходников. Но ведь есть еще и официальная часть церемонии в ЗАГСе. Но некоторым ведь мало просто отпраздновать свадьбу. Признаться честно, никогда не понимал таких людей, но они есть. А если есть люди, которые хотят все самое лучшее, то есть и те, кто готов им в этом помочь.

Наступил 2022 год и предприимчивые россияне стали выкладывать объявления о продаже даты регистрации в ЗАГСе на 22 февраля этого года. Красивую зеркальную дату предлагают купить за немалые деньги. Если в селе Алтайское за возможность регистрации в этот день просят 150 тысяч рублей с возможным торгом, то в Перми за "не праздничную церемонию" утром 22 февраля просят всего 100 тысяч рублей.

В Хабаровске цены уже варьируются от 200 до 500 тысяч рублей.

Если в регионах такие ценники, так что же творится в Москве и Питере? Как думаете, где выставили ценник больше?

Казалось бы, очевидно, что должна быть столица, но там дату продают от 500 тысяч до 1 миллиона рублей

Встречаются конечно и бюджетные варианты.

Так и от продавцов, которые тоже верят в магию цифр.

А вот в Питере дата стоит куда скромнее, чем у продавца из Щелково, но все равно с конским ценником, как будто церемония будет проходить либо в Эрмитаже, либо в Казанском соборе

Но все это конечно же уловка мошенников, потому что в ЗАГСе нельзя менять в записи людей. Об этом официально заявил столичный ЗАГС. Даже если пара, которая записана на это время, придет в ЗАГС и откажется, вам все равно не удастся занять их очередь.


Если вы действительно хотите красивую дату бракосочетания, то стоит позаботиться об этом заранее. К тому же, свадьба в феврале в России в последние дни зимы — то еще зрелище.

Впрочем, красивая дата и магия числе не гарантируют того, что брак будет счастливым и этому есть множество примеров.

Тем, кто собирается в этом году сыграть свадьбу совет да любовь и помните, что даты — не главное.

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Метки: авито   загс   интересно   мошенники   обман   свадьба   цена   
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3k
Mowgley 2 часа назад
Ну, пользуясь случаем, продам дату регистрации 33.03.3033 за $3303333.
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10k
Andrei Полчаса назад
Вообще-то, в данном случае важнее не то, как продают, а то, как покупают.
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13k
Алан Полчаса назад
Такая чушь эти даты. Разницы никакой. Ну перед кем понтоваться датой свадьбы?
Я вот выбрал дату 02.12.2000 не потому что это круто, а потому что мой младший брат родился 1 декабря. И я точно знал, что не забуду когда мне в ЗАГС. До сих пор счастлив в браке.
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5k
Виталий Касандров Час назад
Вроде при последней начале продаж очередного новейшего айфона ,первому товарищу в очереди так и не удалось ее никому впихнуть, даже со скидкой, он просто подошел к прилавку и ушел обратно, ибо денег на сам смартфон у него не было .
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61k
Опиум для народа Час назад
ОБЭП стоило бы поинтересоваться, откуда у этих людей столько лишнего ненужного бабла?
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492
Трям Час назад
Их можно понять. Им деньги нужны на мозг.
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11k
K7OO Час назад
Думаю, что накануне этой даты ценники упадут раз в сто, слишком уж скоропортящийся товар. А в саму дату ЗАГСы будут стоять пустыми. Все, кто решил на этой фигне бабла заработать, будут отказываться от регистрации. А если даже найдутся идиоты, которые купят у них очередь, зарегистрироваться все равно не смогут.
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3k
sedoisever Час назад
Люди которые стебутся над верующими, за "магию цифр" готовы жопу отдать. )
Это даже тупее, чем отдавать деньги за "красивые" номера на авто. Теми хоть понтоваться можно.
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8k
Бритва 2 часа назад
подожду ещё 200 лет
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521
bobobo 2 часа назад
Убедили. Поеду регистрироваться в Пермь. Дело за малым. Невесту найти надо.
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