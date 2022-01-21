Хату за дату: за сколько россияне продают дату регистрации брака на Avito

Как говорил мой отец, хорошее дело браком не назовут. Но если отставить шутки в сторону, то свадьба это очень хлопотное событие, которое отнимает все нервы и прилично так опустошает кошелек.
И помните, сколько бы у вас ни было денег, свадьба все равно не дешевое занятие. С уровнем достатка меняются и запросы, а следовательно и ценник.
Но в среднем по
палате России услуги на организацию свадьбы на тридцать гостей придется выложить более 300 000 рублей.
В эту цену входит свадебный организатор ( 30 тысяч за работу человека, который избавит родных и молодоженов от хлопот по поиску подрядчиков, залов и прочей нервной работы). Такую же цену стоит и ведущий мероприятия, а диджей обойдется в 15 тысяч.
Поход невесты в парикмахерскую в среднем обойдется в 9-10 тысяч рублей. Фото и видеосъемка события в среднем стоит 25 тысяч рублей.
Чтобы накормить 30 гостей, нужно потратить порядка 90-100 тысяч рублей, и это без учета алкоголя. Услуги бармена стоят пять тысяч рублей, естественно отдельно нужно закупиться алкоголем. Конечно же куда без флориста и цветов, который берет за свою работу порядка 30-50 тысяч рублей в зависимости от наличия и или отсутствия расходников. Но ведь есть еще и официальная часть церемонии в ЗАГСе. Но некоторым ведь мало просто отпраздновать свадьбу. Признаться честно, никогда не понимал таких людей, но они есть. А если есть люди, которые хотят все самое лучшее, то есть и те, кто готов им в этом помочь.
Наступил 2022 год и предприимчивые россияне стали выкладывать объявления о продаже даты регистрации в ЗАГСе на 22 февраля этого года. Красивую зеркальную дату предлагают купить за немалые деньги. Если в селе Алтайское за возможность регистрации в этот день просят 150 тысяч рублей с возможным торгом, то в Перми за "не праздничную церемонию" утром 22 февраля просят всего 100 тысяч рублей.
В Хабаровске цены уже варьируются от 200 до 500 тысяч рублей.
Если в регионах такие ценники, так что же творится в Москве и Питере? Как думаете, где выставили ценник больше?
Казалось бы, очевидно, что должна быть столица, но там дату продают от 500 тысяч до 1 миллиона рублей
Встречаются конечно и бюджетные варианты.
Так и от продавцов, которые тоже верят в магию цифр.
А вот в Питере дата стоит куда скромнее, чем у продавца из Щелково, но все равно с конским ценником, как будто церемония будет проходить либо в Эрмитаже, либо в Казанском соборе
Но все это конечно же уловка мошенников, потому что в ЗАГСе нельзя менять в записи людей. Об этом официально заявил столичный ЗАГС. Даже если пара, которая записана на это время, придет в ЗАГС и откажется, вам все равно не удастся занять их очередь.
Если вы действительно хотите красивую дату бракосочетания, то стоит позаботиться об этом заранее. К тому же, свадьба в феврале в России в последние дни зимы — то еще зрелище.
Впрочем, красивая дата и магия числе не гарантируют того, что брак будет счастливым и этому есть множество примеров.
Тем, кто собирается в этом году сыграть свадьбу совет да любовь и помните, что даты — не главное.
Источник:
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Я вот выбрал дату 02.12.2000 не потому что это круто, а потому что мой младший брат родился 1 декабря. И я точно знал, что не забуду когда мне в ЗАГС. До сих пор счастлив в браке.
Это даже тупее, чем отдавать деньги за "красивые" номера на авто. Теми хоть понтоваться можно.