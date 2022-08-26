15 вещей, которые приведут в бешенство кого угодно

FISHKINET
Электрические зубные щетки Nandme, которые раскупаются с космической скоростью Электрические зубные щетки Nandme, которые раскупаются с... Девушка порадовала свою маму подарком, о котором та давно мечтала Девушка порадовала свою маму подарком, о котором та давно мечтала "Лишь психически больной человек не имеет чувства страха. У меня его нет": новое высказывание Кличко "Лишь психически больной человек не имеет чувства страха. У меня... Один против пятерых: забавный эпизод в хоккейном матче Один против пятерых: забавный эпизод в хоккейном матче Самые смешные мемы. Выпуск № 31 Самые смешные мемы. Выпуск № 31 35 потрясающих археологических открытий и находок 35 потрясающих археологических открытий и находок «Они сражались за Родину»: за кадром великого фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину»: за кадром великого фильма Сергея Бондарчука Почему русский язык такой сложный для иностранцев? Почему русский язык такой сложный для иностранцев? Как будет по-английски "в стельку"? Пьяный сотрудник посольства США попал в объективы видеокамер Москвы Как будет по-английски "в стельку"? Пьяный сотрудник посольства... Как в СССР снимали сказку о Мэри Поппинс и выбрали на роль Андрейченко Как в СССР снимали сказку о Мэри Поппинс и выбрали на роль Андрейченко Непостижимая природа: необычные животные, которых мало кто видел Непостижимая природа: необычные животные, которых мало кто видел Потрясающий стрит-арт, посвящённый играм 80-х и 90-х Потрясающий стрит-арт, посвящённый играм 80-х и 90-х Забавный котёнок решил помериться силами с псом Забавный котёнок решил помериться силами с псом Былое Былое Мошенники на Wildberries Мошенники на Wildberries 15 людей, которые решились на пластику - и ни секунды не пожалели 15 людей, которые решились на пластику - и ни секунды не пожалели В новом трейлере российской игры показали сражения под брутальный ремикс песни Пугачёвой В новом трейлере российской игры показали сражения под брутальный... Бортпроводница показала, где ей приходится спать в дальних авиаперелётах Бортпроводница показала, где ей приходится спать в дальних... 17 раз, когда прогулка по лесу оказалась интереснее, чем поездка в Диснейленд 17 раз, когда прогулка по лесу оказалась интереснее, чем поездка в...
15 вещей, которые приведут в бешенство кого угодно

15 вещей, которые приведут в бешенство кого угодно

Автор:
26 августа 2022 15:48
Метки: бесит   бывает же такое   идиоты   прикол   раздражает   ужасно   фото   
3210
16

Даже люди с самыми стальными нервами могут выйти из равновесия, когда с ними случается что-то подобное. Порой стать свидетелем неподобающего поведения - уже повод для недовольства. Мы собрали в этой статье разные пункты, которые могут вывести из себя любого.

×
×

А какие вещи могут вывести вас из равновесия по щелчку пальцев?


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: бесит   бывает же такое   идиоты   прикол   раздражает   ужасно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
P.F. 2 часа назад
Тупые посты на Фишках зачастую способны вывести из равновесия...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Света 14 минут назад
Шансон от водителя в автобусе. Реально выбешивает в мгновение, аж глаз дёргается и мурашки по коже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Егор 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pravednik84 50 минут назад
Комментарий к фото

На велосипеде на обеих колёсах по такому, в обеих сумочках по такому (мало ли на роликах решил) и в наиболее популярном месте парковки уродов есть машинка-недвижимость, я ей сменил её колпачок на такой вот (ну мало ли забуду).
Под дворник послание с рекомендацией смотреть где припарковался, на бумажку с посланием ниппель с колпачком... Так то и проколоть колесо не проблема, но это слишком жестоко, а так водятлу есть время подумать об ошибках, услышать много лестного от прохожих и проезжих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Сол Гудман 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Cornho 53 минуты назад
Сколько раз я уже задавал здесь этот вопрос, но НИ РАЗУ не получил ответ от девушек: зачем они так делают? Так удобнее или что?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
737
Arti 54 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
304
Лютый вам Бетховен Час назад
Нытьё раздражает. Но оно популярно в 21-м веке, так что социофобия это не так уж и плохо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Hugo_RnD Час назад
а с мороженым что не так? На полке висит ценник, стоят именно те контейнеры, которые указаны на ценнике, а в руках это чудо держит другой контейнер, явно с другой полки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
737
Arti 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−109
HalloFreeSpace 2 часа назад
кто-то серьёзно парится из-за таких мелочей ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32374



Другие посты автора
Популярное
Еще одно подтверждение того, что Большой Брат за нами следит
Еще одно подтверждение того, что Большой Брат за нами следит
Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей
Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей
Набирающие популярность
Бывшая девушка Илона Маска пытается продать на аукционе старые фотографии
Бывшая девушка Илона Маска пытается продать на аукционе старые фотографии
Почему в СССР ликвидировали сына любовницы Колчака
Почему в СССР ликвидировали сына любовницы Колчака
ТОП-5 рекомендаций, как привести свои финансы в порядок
ТОП-5 рекомендаций, как привести свои финансы в порядок
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#автомобили#аварии#автомир#авто аварии#фильм#сатира#актеры
#Юмор#факты#в мире#люди#дтп#интересное#кино#Китай#СССР#дикая природа
#прикол#животные#картинки#подборка#фотографии#сарказм#Приколы#новости#Разное#истории
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео) Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео) Выходки учителей, которые вспоминаются с содроганием&nbsp; Выходки учителей, которые вспоминаются с содроганием  Находчивые люди, чья смекалка граничит с безумством Находчивые люди, чья смекалка граничит с безумством 15 горе-курьеров, которых надо за уши от доставки оттаскивать 15 горе-курьеров, которых надо за уши от доставки оттаскивать 14 неряшливых родственников, жить с которыми под одной крышей - настоящее испытание 14 неряшливых родственников, жить с которыми под одной крышей - настоящее испытание 14 татуировок, у обладателей которых нет проблем с юмором 14 татуировок, у обладателей которых нет проблем с юмором

На что жалуетесь?

Вернуться