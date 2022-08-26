15 вещей, которые приведут в бешенство кого угодно

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Даже люди с самыми стальными нервами могут выйти из равновесия, когда с ними случается что-то подобное. Порой стать свидетелем неподобающего поведения - уже повод для недовольства. Мы собрали в этой статье разные пункты, которые могут вывести из себя любого.
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А какие вещи могут вывести вас из равновесия по щелчку пальцев?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: бесит бывает же такое идиоты прикол раздражает ужасно фото
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На велосипеде на обеих колёсах по такому, в обеих сумочках по такому (мало ли на роликах решил) и в наиболее популярном месте парковки уродов есть машинка-недвижимость, я ей сменил её колпачок на такой вот (ну мало ли забуду).
Под дворник послание с рекомендацией смотреть где припарковался, на бумажку с посланием ниппель с колпачком... Так то и проколоть колесо не проблема, но это слишком жестоко, а так водятлу есть время подумать об ошибках, услышать много лестного от прохожих и проезжих.
Делать как вот эта вот дура всё же нельзя - я так делаю только дома (100% никому не мешаю), ну или в пучок на макушке собираю (тоже только дома, ибо совсем как то ЛГБТшно будет с пучком по улице ходить).
И если бы в каком-нибудь кафе оказалась прозрачная дверь, я бы тоже напрягся. Причем если сам я могу отлить спиной к ожидающим очередь, то моя несовершеннолетняя дочь так сделать не может.