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Находчивые люди, чья смекалка граничит с безумством

Находчивые люди, чья смекалка граничит с безумством

Автор:
16 июня 2022 08:15
Сообщество : Юмор
Метки: гении   забавно   идиоты   прикол   смекалка   смекалочка   смешные картинки   фото   
3127
15

Гении они или идиоты? Это еще более сложный вопрос, чем Шекспировский "Быть или не быть". Только вот уровень смекалки героев нашей подборки можете оценить в реальном времени вы, дорогие фишкяне. Погнали?

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гении   забавно   идиоты   прикол   смекалка   смекалочка   смешные картинки   фото   
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9  комментариев
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62
Павел Час назад
Так треснет унитаз от жара.
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Мистер Фикс Полминуты назад
Три шланга сразу?
А как???
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18k
nobody® 39 минут назад
Комментарий к фото
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2k
perekrestok 41 минуту назад
Скоро во всех автосалонах Европы.
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537k
АРОН Час назад
А за лентой мы не следим?
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51k
noName Час назад
А, так вот для чего унитаз нужен, теперь понятно
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Спелая кукурузинка

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