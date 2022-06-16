Находчивые люди, чья смекалка граничит с безумством

Джаз - это очень красиво

13 ситуаций, в которые вляпаться могли только мужчины

14 ситуаций с тещами в главной роли, которые так достали, что сил никаких нет

14 раз, когда люди оказались в неловких ситуациях

17 веселых кадров, претендующих на звание "Мем года"

17 объявлений, которые могли придумать только люди из России