Находчивые люди, чья смекалка граничит с безумством

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Гении они или идиоты? Это еще более сложный вопрос, чем Шекспировский "Быть или не быть". Только вот уровень смекалки героев нашей подборки можете оценить в реальном времени вы, дорогие фишкяне. Погнали?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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