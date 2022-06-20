FISHKINET
Как прошел главный экономический форум страны Как прошел главный экономический форум страны "Снимай сейчас же!": в подмосковной электричке неадекват избил неформалов из-за внешнего вида "Снимай сейчас же!": в подмосковной электричке неадекват избил... Вещи из СССР, альтернативы которым во всём мире не найти Вещи из СССР, альтернативы которым во всём мире не найти "Он всегда был тихим!": суд в Узбекистане не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе "Он всегда был тихим!": суд в Узбекистане не стал наказывать... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Реакция прохожих на внезапное появление Майка Тайсона Реакция прохожих на внезапное появление Майка Тайсона Активисты поставили на место наглецов, которые пристроились за скорой Активисты поставили на место наглецов, которые пристроились за скорой Лучший друг всегда поддержит Лучший друг всегда поддержит Советы тем, кто едет в Америку Советы тем, кто едет в Америку C миру по нитке C миру по нитке В школе о таком не расскажут: 10 интересных фактов о лягушках В школе о таком не расскажут: 10 интересных фактов о лягушках Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор Сытых котов не бывает Сытых котов не бывает 15 комичных фотографий с участием собак 15 комичных фотографий с участием собак Велогонщики определили победителя с помощью игры «Камень, ножницы, бумага» Велогонщики определили победителя с помощью игры «Камень, ножницы,... Нянька для маленьких котят Нянька для маленьких котят Недовольный господин полицейский из Твери Недовольный господин полицейский из Твери Сквозь время из Древней Руси: старинные приметы, существующие по сей день Сквозь время из Древней Руси: старинные приметы, существующие по... От фарша до шланга: хитрости на все времена года От фарша до шланга: хитрости на все времена года
15 горе-курьеров, которых надо за уши от доставки оттаскивать

15 горе-курьеров, которых надо за уши от доставки оттаскивать

Автор:
20 июня 2022 15:43
Метки: доставка   идиоты   курьеры   неудача   плохая доставка   прикол   фото   
3785
16

В современном мире мы регулярно пользуемся доставкой товаров и еды. Однако не все курьеры добросовестно относятся к своей работе. Из-за них порой ужин оказывается испорчен, а техника - сломана.

×
×

А вы довольны работой курьеров?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: доставка   идиоты   курьеры   неудача   плохая доставка   прикол   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Babangdida 2 часа назад
Я даже догадываюсь откуда родом последний бос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
10k
кот базилий 3 минуты назад
У меня в доме такой курьер хранит свой короб у земляка дворника в мусоросборнике, приятного аппетита.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−92
Колобок 15 минут назад
А где про доставщиков свободы в Украину?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Hunson Abadeer 23 минуты назад
Ну хз проблем у меня не было таких)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Игорь Меншиков Час назад
Босс сука последняя, а чтобы начинка несъежала надо лучше клеем мазать основу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vlamir Час назад
Делать покупки - это радость!
Ни разу не заказывал курьеров и доставку! Мне в кайф самому походить, выбрать и глазками поглядеть и ручками потрогать!
И необременительно подъехать и в машину погрузить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
jungar Час назад
Комментарий к фото
качественная плитка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Росомаха 2 часа назад
Это у вас ТАМ доставка, а у нас сами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28140



Другие посты автора
Популярное
Ангелина - девушка-киборг, которая не сломалась, несмотря на трудности и косые взгляды
Ангелина - девушка-киборг, которая не сломалась, несмотря на трудности и косые взгляды
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
События на Украине 19- 20 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 19- 20 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Женщина в Подмосковье нашла на помойке реактивный огнемёт
Женщина в Подмосковье нашла на помойке реактивный огнемёт
Авария дня. Массовое ДТП на трассе в Липецкой области
Авария дня. Массовое ДТП на трассе в Липецкой области
Как прошел главный экономический форум страны
Как прошел главный экономический форум страны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Они пытались

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#фотографии#дтп#дети#факты#кот
#люди#прикол#в мире#подборка#картинки#Приколы#авто аварии#Интересные
#Юмор#СССР#животные#страна#аварии#сарказм#интересное
Как прошел главный экономический форум страны Как прошел главный экономический форум страны 13 ситуаций, в которые вляпаться могли только мужчины 13 ситуаций, в которые вляпаться могли только мужчины Голая грудь Бузовой и платье-прикол Глюкозы: отечественные звезды на фестивале "Жара" Голая грудь Бузовой и платье-прикол Глюкозы: отечественные звезды на фестивале "Жара" Люди, которые так накосячили в свой первый день на работе, что захотели сквозь землю провалиться Люди, которые так накосячили в свой первый день на работе, что захотели сквозь землю провалиться Фейлы на кухне, после которых лучше заказать доставку еды Фейлы на кухне, после которых лучше заказать доставку еды 14 неряшливых родственников, жить с которыми под одной крышей - настоящее испытание 14 неряшливых родственников, жить с которыми под одной крышей - настоящее испытание

На что жалуетесь?

Вернуться