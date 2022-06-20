15 горе-курьеров, которых надо за уши от доставки оттаскивать

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В современном мире мы регулярно пользуемся доставкой товаров и еды. Однако не все курьеры добросовестно относятся к своей работе. Из-за них порой ужин оказывается испорчен, а техника - сломана.
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А вы довольны работой курьеров?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ни разу не заказывал курьеров и доставку! Мне в кайф самому походить, выбрать и глазками поглядеть и ручками потрогать!
И необременительно подъехать и в машину погрузить!