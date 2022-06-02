14 неряшливых родственников, жить с которыми под одной крышей - настоящее испытание

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Родственников не выбирают. Но порой они невероятно бесят. Как будто их дали в наказание, отрабатывать карму!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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