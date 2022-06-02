14 неряшливых родственников, жить с которыми под одной крышей - настоящее испытание

FISHKINET
Директора школы в Екатеринбурге могут уволить из-за «ЛГБТ-танца» учеников Директора школы в Екатеринбурге могут уволить из-за «ЛГБТ-танца»... "Лучшее ещё впереди": чем там закончилось у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд "Лучшее ещё впереди": чем там закончилось у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд Что ты такое? Россияне ужаснулись внешности королеве красоты из Крыма Что ты такое? Россияне ужаснулись внешности королеве красоты из Крыма В помощь украинским беженцам Кабмин Германии предложил кабанчика Мыколу В помощь украинским беженцам Кабмин Германии предложил кабанчика... Странности. Часть 1 Странности. Часть 1 Зло торжествует, когда добро бездействует Зло торжествует, когда добро бездействует Чёрный юмор о людях в белых халатах Чёрный юмор о людях в белых халатах «Им следует вернуться к реальности»: в Болгарии украинцев выселяют из дорогих отелей в буферные центры «Им следует вернуться к реальности»: в Болгарии украинцев выселяют... Не перевелись еще романтики в XXI веке, или пост иронии и сарказма Не перевелись еще романтики в XXI веке, или пост иронии и сарказма 25 не слишком приятных фактов об океане 25 не слишком приятных фактов об океане 40 удивительных, а местами и жутковатых чудес из мира природы 40 удивительных, а местами и жутковатых чудес из мира природы Мусульмане потребовали запретить концерты Киркорова на Кавказе Мусульмане потребовали запретить концерты Киркорова на Кавказе Цыганки украли у бабушки-блокадницы 300 тысяч рублей, но когда попытались скрыться, их машина заглохла. Тут аферисток и приняли Цыганки украли у бабушки-блокадницы 300 тысяч рублей, но когда... Советские автоматы с газировкой: общий стакан и никаких эпидемий Советские автоматы с газировкой: общий стакан и никаких эпидемий Маятник справедливости качнулся в обратную сторону: Эмбер Херд пожинает плоды Маятник справедливости качнулся в обратную сторону: Эмбер Херд... "Натурал ты или би": новая песня группы Ленинград про обезьянью оспу "Натурал ты или би": новая песня группы Ленинград про обезьянью оспу Современные школы и программирование несовместимы Современные школы и программирование несовместимы Гифки дня Гифки дня Нежная красавица, покорившая Сан-Ремо: секрет успеха песни супруги Челентано Нежная красавица, покорившая Сан-Ремо: секрет успеха песни супруги...
14 неряшливых родственников, жить с которыми под одной крышей - настоящее испытание

14 неряшливых родственников, жить с которыми под одной крышей - настоящее испытание

Автор:
02 июня 2022 09:45
Метки: идиоты   не повезло   не повезло с родственниками   отстой   прикол   родня   родственники   ужасные родственники   фото   
1879
15

Родственников не выбирают. Но порой они невероятно бесят. Как будто их дали в наказание, отрабатывать карму!

×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: идиоты   не повезло   не повезло с родственниками   отстой   прикол   родня   родственники   ужасные родственники   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Бэмсяра 51 минуту назад
рукожопы и свиньи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63
adssaf 20 минут назад
Комментарий к фото
Нужно ли говорить, что freezer и fridge две абсолютно разные вещи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 21 минуту назад
Сейчас придут укроевропейцы и всё приберут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63
adssaf 22 минуты назад
Комментарий к фото
Может быть всё же мозга нет? Она типо понимает, что нахреначит приправами всё вокруг, но что что-то нужно поменять, не понимает. Хотя бы и сыпать аккуратнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79k
Macяня 24 минуты назад
их никто ни к чему не приучает с детства... а всего лишь надо было пи@дить)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
scorpick 36 минут назад
Вспоминается сериал "Гараж". Тёща в восьмёрке пролила три литра молока. Молоко пропитало всё, сиденья, салон, затекло за обшивку, под коврики. И потом стало гнить. Меняли диван, делали химчистку, ничего не помогло. Воняет и всё. Продать,ессно, тоже никак. Вон она, стоит на пустыре, в ней даже бомжи не ночуют...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Alex 41 минуту назад
Страдания западных рукожопов и засранцев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26896



Другие посты автора
Популярное
Последняя весенняя подборка каламбуров и лингвошуток
Последняя весенняя подборка каламбуров и лингвошуток
За братву и двор стреляю в упор: головорезы, которых всерьез мало кто воспринимает
За братву и двор стреляю в упор: головорезы, которых всерьез мало кто воспринимает
События на Украине 1- 2 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 1- 2 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Число самозанятых в Москве превысило 1 миллион человек⁠⁠
Число самозанятых в Москве превысило 1 миллион человек⁠⁠
25 актеров, которые настолько вжились в роль, что шокировали зрителей
25 актеров, которые настолько вжились в роль, что шокировали зрителей
Виктор Цой: каким был путь героя
Виктор Цой: каким был путь героя
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#в мире#забавно#подборка#история#авто аварии#автомобили#фильм#Еда
#фото#животные#люди#Ватермарк#аварии#дети#Разное#СССР#Украина#новости
#прикол#факты#интересное#кино#дтп#фотографии#природа#смех#беженцы#шоу бизнес
Виктор Цой: каким был путь героя Виктор Цой: каким был путь героя 14 ситуаций с тещами в главной роли, которые так достали, что сил никаких нет 14 ситуаций с тещами в главной роли, которые так достали, что сил никаких нет Выходки свекровей, после которых хочется покрутить пальцем у виска Выходки свекровей, после которых хочется покрутить пальцем у виска 14 раз, когда люди оказались в неловких ситуациях 14 раз, когда люди оказались в неловких ситуациях Голая грудь Бузовой и платье-прикол Глюкозы: отечественные звезды на фестивале "Жара" Голая грудь Бузовой и платье-прикол Глюкозы: отечественные звезды на фестивале "Жара" 13 ситуаций, в которые вляпаться могли только мужчины 13 ситуаций, в которые вляпаться могли только мужчины

На что жалуетесь?

Вернуться