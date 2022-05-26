Люди, которые так накосячили в свой первый день на работе, что захотели сквозь землю провалиться

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Первый рабочий день и первая рабочая неделя не всегда идут по плану. Порой с людьми случаются такие казусы, что хочется провалиться под землю. Мы собрали фото от пользователей, которые точно не забудут свои первые рабочие будни на новом месте.
"Песок подо мной провалился, и я упал в яму глубиной 2,5 метра, под углом почти 90 градусов"
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А у вас случались казусы на работе?
Источник:
АНТИФИШКИ
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