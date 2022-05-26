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Люди, которые так накосячили в свой первый день на работе, что захотели сквозь землю провалиться

Люди, которые так накосячили в свой первый день на работе, что захотели сквозь землю провалиться

Автор:
26 мая 2022 12:14
Метки: забавно   идиоты   на работе   первый рабочий день   прикол   провал   рабочий день   фото   
748
15

Первый рабочий день и первая рабочая неделя не всегда идут по плану. Порой с людьми случаются такие казусы, что хочется провалиться под землю. Мы собрали фото от пользователей, которые точно не забудут свои первые рабочие будни на новом месте.

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А у вас случались казусы на работе?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: забавно   идиоты   на работе   первый рабочий день   прикол   провал   рабочий день   фото   
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Сергей 4 минуты назад
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Ivan Минуту назад
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