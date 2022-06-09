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14 татуировок, у обладателей которых нет проблем с юмором

14 татуировок, у обладателей которых нет проблем с юмором

Автор:
09 июня 2022 14:07
Сообщество : Юмор
Метки: идиоты   прикол   смешно   смешные татуировки   тату   татуировки   тутировки   фото   
2776
15

Относиться к татуировкам можно по-разному, но нельзя не признать тот факт, что герои нашей подборки явно вложили определенный смысл в рисунки на теле. Они не стали заморачиваться, философски размышляя, а сделали их с юмором.

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А у вас есть тату?

Источник:

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Метки: идиоты   прикол   смешно   смешные татуировки   тату   татуировки   тутировки   фото   
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14  комментариев
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7k
hairov Час назад
Неправильно -
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47k
Олег 4 минуты назад
Краем сознания понимаю армейские татуировки. Остальное уголовщина и безмозглость
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39k
Лесли 🥰 4 минуты назад
Последнюю мухи обосрали)))
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18k
nobody® 8 минут назад
Комментарий к фото
Что режут? Ноги надо резать, он и на стул и на стол одновременно влез
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46k
dima423 15 минут назад
последнее пистец конечно... фейспалм полный
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39k
Aleksandr Полчаса назад
Дама из Мухосранска?
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20k
SolomonA 40 минут назад
С юмором-то у них проблем может и нет, а вот с головой.... Тут вопрос..
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24k
Ego sum qui sum 52 минуты назад
пара забавных, но в основном дебилом и комплексы по поводу тела
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7k
Б.Касторский Час назад
Я так и не понял значение татуировки у нормального человека (на свободе, ясное дело, что в тюрьме своя иерархия и отсутствие иной возможности показать свой статус) в современном мире.
Вот что хотите говорите, но не могу понять. Купи майку с рисунком, например. Ярко, красочно и под настроение! Надоела? Поменял. А вот на коже.
Но каждому своё! Рад, что людям нравится.
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85
adssaf afasffdsga Б.Касторский 12 секунд назад
Код от банковской ячейки чтоб паяльник глотать не пришлось...
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Не знаю как у них с юмором, но в от с мозгом точно проблема.
Хотя, нет мозга - нет проблемы.
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