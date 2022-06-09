14 татуировок, у обладателей которых нет проблем с юмором

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Относиться к татуировкам можно по-разному, но нельзя не признать тот факт, что герои нашей подборки явно вложили определенный смысл в рисунки на теле. Они не стали заморачиваться, философски размышляя, а сделали их с юмором.
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А у вас есть тату?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот что хотите говорите, но не могу понять. Купи майку с рисунком, например. Ярко, красочно и под настроение! Надоела? Поменял. А вот на коже.
Но каждому своё! Рад, что людям нравится.
Хотя, нет мозга - нет проблемы.